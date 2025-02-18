Festival de chope criado há mais de 50 anos está de volta a Ibiraçu

Festival do Chopp chega à 19ª edição em Ibiraçu Crédito: Shutterstock

Tradição iniciada em Ibiraçu há mais de 50 anos, o Festival do Chopp voltará a acontecer no município do norte capixaba entre os dias 20 e 22 de fevereiro (de quinta a sábado), no parque de exposições. A entrada é gratuita.

A reedição do evento fica a cargo do Instituto Panela de Barro, que convidou quatro cervejarias capixabas premiadas para compor a programação ao lado da anfitriã I Lupi, de Ibiraçu. São elas: a aracruzense Moro; a Três Torres, de João Neiva; a canela-verde KingBier e a Panzert, de Ibatiba.

Na praça de alimentação, as opções vão do churrasco em fogo de chão à dupla gastronômica que dá fama à cidade, pastel e caldo de cana, passando por carnes defumadas ao estilo texano, hambúrguer e petiscos variados. Os preços médios das porções variam entre R$ 10 e R$ 70.

Artesanato capixaba e produtos da agroindústria local, como embutidos, biscoitos, cafés e doces artesanais, também estão garantidos no espaço, assim como atrações musicais com repertório variado e clima de carnaval.

O Festival do Chopp foi criado por Narceu de Paiva Filho, o Skål!, figura marcante da cultura local, juntamente com a família Rosalém (fundadora da pastelaria Califórnia) e algumas empresas locais. A primeira edição aconteceu em 1971 e a última em 1993.

Confira a programação

Quinta-feira (20/02)

Parque de exposições:

18h - Abertura da praça de alimentação e do Espaço Produtor (produtos da agroindústria artesanal e artesanato capixaba). Cervejarias locais: I Lupi, Moro, Três Torres, King Bier e Panzert

Palco Narceu de Paiva Filho:

19h30 - Iclas Sorriso (samba e axé)



21h30 - Rubens Netto (brasilidades)

Sexta-feira (21/02)

18h - Abertura da praça de alimentação



Palco Narceu de Paiva Filho



18h30 - DJ Carnaval



20h30 - Samba +55 (pagode/samba)



22h30 – Alan Venturin (axé)

Sábado (22/02)

17h - Abertura da praça de alimentação



Palco Narceu de Paiva Filho



18h30 – Na Farra (samba)



20h30 – Paula Cassaro (sertanejo)



22:30 – Engesamba (Pagode)