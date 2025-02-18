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Entrada gratuita

Festival de chope criado há mais de 50 anos está de volta a Ibiraçu

Evento tradicional na cidade ganha sua 19ª edição entre os dias 20 e 22 de fevereiro, com cervejarias capixabas e shows em clima de carnaval
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 19:32

Festival de chope criado há mais de 50 anos está de volta a Ibiraçu
Festival do Chopp chega à 19ª edição em Ibiraçu  Crédito: Shutterstock
Tradição iniciada em Ibiraçu há mais de 50 anos, o Festival do Chopp voltará a acontecer no município do norte capixaba entre os dias 20 e 22 de fevereiro (de quinta a sábado), no parque de exposições. A entrada é gratuita. 
A reedição do evento fica a cargo do Instituto Panela de Barro, que convidou quatro cervejarias capixabas premiadas para compor a programação ao lado da anfitriã I Lupi, de Ibiraçu. São elas: a aracruzense Moro; a Três Torres, de João Neiva; a canela-verde KingBier e a Panzert, de Ibatiba. 
Na praça de alimentação, as opções vão do churrasco em fogo de chão à dupla gastronômica que dá fama à cidade, pastel e caldo de cana, passando por carnes defumadas ao estilo texano, hambúrguer e petiscos variados. Os preços médios das porções variam entre R$ 10 e R$ 70. 
Artesanato capixaba e produtos da agroindústria local, como embutidos, biscoitos, cafés e doces artesanais, também estão garantidos no espaço, assim como atrações musicais com repertório variado e clima de carnaval. 
O Festival do Chopp foi criado por Narceu de Paiva Filho, o Skål!, figura marcante da cultura local, juntamente com a família Rosalém (fundadora da pastelaria Califórnia) e algumas empresas locais. A primeira edição aconteceu em 1971 e a última em 1993. 

Confira a programação

Quinta-feira (20/02)
  • Parque de exposições:
  • 18h - Abertura da praça de alimentação e do Espaço Produtor (produtos da agroindústria artesanal e artesanato capixaba). Cervejarias locais: I Lupi, Moro, Três Torres, King Bier e Panzert
  • Palco Narceu de Paiva Filho:
  • 19h30 - Iclas Sorriso (samba e axé)
  • 21h30 - Rubens Netto (brasilidades)
Sexta-feira (21/02)
  • 18h - Abertura da praça de alimentação
  • Palco Narceu de Paiva Filho
  • 18h30 - DJ Carnaval
  • 20h30 - Samba +55 (pagode/samba)
  • 22h30 – Alan Venturin (axé)
Sábado (22/02)
  • 17h - Abertura da praça de alimentação
  • Palco Narceu de Paiva Filho
  • 18h30 – Na Farra (samba)
  • 20h30 – Paula Cassaro (sertanejo)
  • 22:30 – Engesamba (Pagode)
19º FESTIVAL DO CHOPP DE IBIRAÇU 
Quando: de 20 a 22 de fevereiro de 2025
Onde: Parque de Exposições de Ibiraçu
Entrada gratuita
Mais informações: @festivaldechoppdeibiracu.

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