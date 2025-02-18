Festival de chope criado há mais de 50 anos está de volta a Ibiraçu

Tradição iniciada em Ibiraçu há mais de 50 anos, o Festival do Chopp voltará a acontecer no município do norte capixaba entre os dias 20 e 22 de fevereiro (de quinta a sábado), no parque de exposições. A entrada é gratuita.
A reedição do evento fica a cargo do Instituto Panela de Barro, que convidou quatro cervejarias capixabas premiadas para compor a programação ao lado da anfitriã I Lupi, de Ibiraçu. São elas: a aracruzense Moro; a Três Torres, de João Neiva; a canela-verde KingBier e a Panzert, de Ibatiba.
Na praça de alimentação, as opções vão do churrasco em fogo de chão à dupla gastronômica que dá fama à cidade, pastel e caldo de cana, passando por carnes defumadas ao estilo texano, hambúrguer e petiscos variados. Os preços médios das porções variam entre R$ 10 e R$ 70.
Artesanato capixaba e produtos da agroindústria local, como embutidos, biscoitos, cafés e doces artesanais, também estão garantidos no espaço, assim como atrações musicais com repertório variado e clima de carnaval.
O Festival do Chopp foi criado por Narceu de Paiva Filho, o Skål!, figura marcante da cultura local, juntamente com a família Rosalém (fundadora da pastelaria Califórnia) e algumas empresas locais. A primeira edição aconteceu em 1971 e a última em 1993.
Confira a programação
Quinta-feira (20/02)
- Parque de exposições:
- 18h - Abertura da praça de alimentação e do Espaço Produtor (produtos da agroindústria artesanal e artesanato capixaba). Cervejarias locais: I Lupi, Moro, Três Torres, King Bier e Panzert
- Palco Narceu de Paiva Filho:
- 19h30 - Iclas Sorriso (samba e axé)
- 21h30 - Rubens Netto (brasilidades)
- 18h - Abertura da praça de alimentação
- Palco Narceu de Paiva Filho
- 18h30 - DJ Carnaval
- 20h30 - Samba +55 (pagode/samba)
- 22h30 – Alan Venturin (axé)
- 17h - Abertura da praça de alimentação
- Palco Narceu de Paiva Filho
- 18h30 – Na Farra (samba)
- 20h30 – Paula Cassaro (sertanejo)
- 22:30 – Engesamba (Pagode)
19º FESTIVAL DO CHOPP DE IBIRAÇU
Quando: de 20 a 22 de fevereiro de 2025
Onde: Parque de Exposições de Ibiraçu
Entrada gratuita
Mais informações: @festivaldechoppdeibiracu.
Quando: de 20 a 22 de fevereiro de 2025
Onde: Parque de Exposições de Ibiraçu
Entrada gratuita
Mais informações: @festivaldechoppdeibiracu.