Festival de cervejas artesanais movimenta Sítio Histórico de Muqui

Cerveja artesanal é tema de festival na praça central de Muqui Crédito: Shutterstock

Região dos Vales e Café, no Sul do Estado, será palco de um grande evento dedicado ao universo das cervejas artesanais. É o festival Cerveja na Praça, que chega à oitava edição nos dias 25, 26 e 27 de outubro, na Praça Salim Balmas, no centro da cidade, com entrada gratuita. O Sítio Histórico de Muqui , na, no Sul do Estado, será palco de um grande evento dedicado ao universo das cervejas artesanais. É o festival, que chega à oitava edição nos dias 25, 26 e 27 de outubro, na Praça Salim Balmas, no centro da cidade, com entrada gratuita.

Ao todo, dez cervejarias estarão presentes no festival, que terá ainda opções de gastronomia e uma programação que inclui rodadas de bate-papo sobre cervejas artesanais e minipalestra com o mestre-cervejeiro Rodrigo Moulin sobre a história da bebida.

Participam do evento as cervejarias capixabas Kingbier (Vila Velha), Ronchi Beer (Pedra Azul), Kastle Hops (Castelo), Panzert (Ibatiba), Nobat (Venda Nova), Nebulosa (Vitória), Altezza (Venda Nova) e Velhão (Cachoeiro). As fluminenses Barril Cheio e 7 Vargas, de Campos dos Goytacazes, completam o elenco cervejeiro.

O cardápio de comidas ficará por conta dos expositores Art e Paladar (pastéis e massas), Chicken 2 Go (frango frito), Komburguer e I Love Burger (hambúrguer), Hand Made (carnes), Varandinha Gourmet (carne no espeto) e Churros Sabor de Mel.

As atrações musicais vão do samba ao rock. Confira abaixo.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

SEXTA-FEIRA - 25/10

20h - Manux DJ

22h - B Melão

0h - Mundo e Cia

SÁBADO - 26/10

16h - DJ Lowding

18h - Forestt Light

20h - Help Rock

22h - Chico Vin Diesel

0h - Mesa 3

DOMINGO - 27/10

15h30 - Amigos do Samba

18h - Sol Maior

20h - Trap RX

20h30 - André Prando

8º FESTIVAL CERVEJA NA PRAÇA

Quando: de 25 a 27 de outubro de 2024

Onde: na Praça Central de Muqui

Entrada gratuita

Mais informações: @cervejanapraca.

