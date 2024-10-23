Festival de cervejas artesanais movimenta Sítio Histórico de Muqui

O Sítio Histórico de Muqui, na Região dos Vales e Café, no Sul do Estado, será palco de um grande evento dedicado ao universo das cervejas artesanais. É o festival Cerveja na Praça, que chega à oitava edição nos dias 25, 26 e 27 de outubro, na Praça Salim Balmas, no centro da cidade, com entrada gratuita.
Ao todo, dez cervejarias estarão presentes no festival, que terá ainda opções de gastronomia e uma programação que inclui rodadas de bate-papo sobre cervejas artesanais e minipalestra com o mestre-cervejeiro Rodrigo Moulin sobre a história da bebida.
Participam do evento as cervejarias capixabas Kingbier (Vila Velha), Ronchi Beer (Pedra Azul), Kastle Hops (Castelo), Panzert (Ibatiba), Nobat (Venda Nova), Nebulosa (Vitória), Altezza (Venda Nova) e Velhão (Cachoeiro). As fluminenses Barril Cheio e 7 Vargas, de Campos dos Goytacazes, completam o elenco cervejeiro.
O cardápio de comidas ficará por conta dos expositores Art e Paladar (pastéis e massas), Chicken 2 Go (frango frito), Komburguer e I Love Burger (hambúrguer), Hand Made (carnes), Varandinha Gourmet (carne no espeto) e Churros Sabor de Mel.
As atrações musicais vão do samba ao rock. Confira abaixo.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
SEXTA-FEIRA - 25/10
- 20h - Manux DJ
- 22h - B Melão
- 0h - Mundo e Cia
SÁBADO - 26/10
- 16h - DJ Lowding
- 18h - Forestt Light
- 20h - Help Rock
- 22h - Chico Vin Diesel
- 0h - Mesa 3
DOMINGO - 27/10
- 15h30 - Amigos do Samba
- 18h - Sol Maior
- 20h - Trap RX
- 20h30 - André Prando
8º FESTIVAL CERVEJA NA PRAÇA
Quando: de 25 a 27 de outubro de 2024
Onde: na Praça Central de Muqui
Entrada gratuita
Mais informações: @cervejanapraca.
Quando: de 25 a 27 de outubro de 2024
Onde: na Praça Central de Muqui
Entrada gratuita
Mais informações: @cervejanapraca.
Correção
24/10/2024 - 10:39
Diferentemente do que havia sido informado pela organização do evento, dez cervejarias participam do festival, e não nove, como constava na versão anterior desta matéria. O texto foi alterado.