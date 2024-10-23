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Sul do Estado

Festival de cervejas artesanais movimenta Sítio Histórico de Muqui

Com entrada gratuita, 8° Festival Cerveja na Praça reúne dez cervejarias no centro de Muqui, com estandes de gastronomia e shows do samba ao rock
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 20:00

Cerveja artesanal
Cerveja artesanal é tema de festival na praça central de Muqui Crédito: Shutterstock
O Sítio Histórico de Muqui, na Região dos Vales e Café, no Sul do Estado, será palco de um grande evento dedicado ao universo das cervejas artesanais. É o festival Cerveja na Praça, que chega à oitava edição nos dias 25, 26 e 27 de outubro, na Praça Salim Balmas, no centro da cidade, com entrada gratuita.  
Ao todo, dez cervejarias estarão presentes no festival, que terá ainda opções de gastronomia e uma programação que inclui rodadas de bate-papo sobre cervejas artesanais e minipalestra com o mestre-cervejeiro Rodrigo Moulin sobre a história da bebida.
Participam do evento as cervejarias capixabas Kingbier (Vila Velha), Ronchi Beer (Pedra Azul), Kastle Hops (Castelo), Panzert (Ibatiba), Nobat (Venda Nova), Nebulosa (Vitória), Altezza (Venda Nova) e Velhão (Cachoeiro). As fluminenses Barril Cheio e 7 Vargas, de Campos dos Goytacazes, completam o elenco cervejeiro.     
O cardápio de comidas ficará por conta dos expositores Art e Paladar (pastéis e massas), Chicken 2 Go (frango frito), Komburguer e I Love Burger (hambúrguer), Hand Made (carnes), Varandinha Gourmet (carne no espeto) e Churros Sabor de Mel. 
As atrações musicais vão do samba ao rock. Confira abaixo. 

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

SEXTA-FEIRA - 25/10
  • 20h - Manux DJ  
  • 22h - B Melão
  • 0h - Mundo e Cia 
SÁBADO - 26/10
  • 16h - DJ Lowding
  • 18h - Forestt Light
  • 20h - Help Rock
  • 22h - Chico Vin Diesel
  • 0h - Mesa 3
DOMINGO - 27/10
  • 15h30 - Amigos do Samba
  • 18h - Sol Maior
  • 20h - Trap RX 
  • 20h30 - André Prando  
8º FESTIVAL CERVEJA NA PRAÇA 
Quando: de 25 a 27 de outubro de 2024  
Onde: na Praça Central de Muqui
Entrada gratuita
Mais informações: @cervejanapraca.   

Correção

24/10/2024 - 10:39
Diferentemente do que havia sido informado pela organização do evento, dez cervejarias participam do festival, e não nove, como constava na versão anterior desta matéria. O texto foi alterado. 

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