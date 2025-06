Em São Mateus

Festival de botecos agita Guriri no feriado; veja programação e petiscos

Com entrada gratuita, Sabores de Boteco reúne gastronomia, artesanato e atrações musicais, como Casaca e Atitude 27

Quem for ao evento no balneário de Guriri, com entrada gratuita, vai poder curtir petiscos especiais, feira de artesanato e shows musicais de artistas como Casaca e a atração nacional Atitude 67, que apresenta na quinta (19) hits do pagode como “Cerveja de Garrafa” e “Saideira”.

