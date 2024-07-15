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Festival de bobó com forró pé-de-serra agita praia de Anchieta

16° Forró Bobó terá oito versões do prato e um cardápio com petiscos a partir de R$ 10, entre os dias 19 e 21 de julho
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 18:12

Festival Forró Bobó, em Iriri
Evento em Iriri terá entrada gratuita e oito tipos de bobó Crédito: Renan Alves
No ritmo do forró pé-de-serra, começa nesta sexta-feira (19) e segue até domingo (21), a 16ª edição do festival gastronômico e cultural Forró Bobó, no balneário de Iriri, Anchieta. O protagonista do cardápio, como o nome sugere, é o bobó, em suas mais variadas versões. Neste ano, a receita será até recheio de pastel e de tapioca. 
O evento será realizado na Praça de Eventos da Praia Costa Azul, com entrada gratuita. A iniciativa surgiu para promover releituras do bobó de camarão, prato considerado um símbolo do balneário. 
Ao todo, serão servidos oito sabores de bobó, que vão desde o tradicional, feito de aipim, até os de fruta-pão, banana-da-terra, abóbora, batata-doce, inhame e batata baroa. O bobó de frango é uma opção pensada para atender quem tem intolerância a camarão. 
Festival Forró Bobó, em Iriri, Anchieta
Bobó é considerado um símbolo gastronômico de Iriri Crédito: Renan Alves
A parte gastronômica do festival vai reunir 12 restaurantes de Iriri e o restaurante da Associação Iriri Vivo, realizadora do Forró Bobó. Além do prato protagonista, haverá petiscos, como frango a passarinho, batata frita, pastel e camarão crocante, além de hambúrguer, doces e cerveja artesanal. As opções custarão de R$ 10 a R$ 100, em média.

EXPOSITORES/GASTRONOMIA

  • Associação Iriri Vivo
  • Buena Onda Cervejaria
  • Skina Pub / Sea Hop
  • Chef Fernanda Braga
  • Tapioca da Marli
  • Petiscaria Cozinha do Pescador
  • Califas Frango e Peixe
  • Tá na Onda Sorvete Tailandês
  • Beer Bike
  • Chef Silvana Alves
Anfitrião já conhecido nos festivais gastronômicos de Anchieta e região, o chef Gilson Surrage vai cozinhar ao vivo com o chef Daniel Pires. A dupla vai preparar um farto bobó de camarão, que poderá ser degustado gratuitamente pelo plateia da aula-show. 

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E quando o assunto é forró, principal trilha sonora do evento, a programação terá bandas de destaque no cenário capixaba, como Fogumano, diretamente da Vila de Itaúnas, e os forrozeiros de Lubião, Forró Raiz e Trio Maracá. Representante do vanerão, dança típica gaúcha, Xiru do Sul subirá ao palco no sábado, durante o show de Preta e Branca
Trio Forró Fogumano
Forró Fogumano, de Itaúnas, está entre as atrações do festival  Crédito: Fogumano/Instagram

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (19/07)
  • 17h - Abertura do evento ao público
  • 19h - Apresentação da quadrilha Arraiá da Juventude
  • 20h - Aula-show com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires apresentando a receita de bobó de camarão coroado com camarão VG
  • 20h30 - Show com Forró Raiz
  • 23h - Show com Trio Maracá
SÁBADO (20/07)
  • 17h - Abertura do evento ao público
  • 19h - Apresentação de quadrilha
  • 20h - Show com Trio Lubião
  • 22h - Show com Preta e Branca (Neynha Vieira e Liliajane) com participação especial de Xiru do Sul 
  • 23h - Show com o Trio Fogumano
DOMINGO (21/07)
  • 17h - Abertura do evento ao público
  • 19h - Show com Hudson Xavier
  • 20h - Show Trio Fogumano 
  • 22h - Encerramento.
16º FESTIVAL FORRÓ BOBÓ 
Quando: de 19 a 21 de julho de 2024
Onde: Praça de eventos, Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta
Entrada gratuita
Realização: Associação Iriri Vivo e Ferrari Eventos, com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e da Prefeitura de Anchieta.

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