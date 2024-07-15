Festival de bobó com forró pé-de-serra agita praia de Anchieta

No ritmo do forró pé-de-serra, começa nesta sexta-feira (19) e segue até domingo (21), a 16ª edição do festival gastronômico e cultural Forró Bobó, no balneário de Iriri, Anchieta. O protagonista do cardápio, como o nome sugere, é o bobó, em suas mais variadas versões. Neste ano, a receita será até recheio de pastel e de tapioca.
O evento será realizado na Praça de Eventos da Praia Costa Azul, com entrada gratuita. A iniciativa surgiu para promover releituras do bobó de camarão, prato considerado um símbolo do balneário.
Ao todo, serão servidos oito sabores de bobó, que vão desde o tradicional, feito de aipim, até os de fruta-pão, banana-da-terra, abóbora, batata-doce, inhame e batata baroa. O bobó de frango é uma opção pensada para atender quem tem intolerância a camarão.
A parte gastronômica do festival vai reunir 12 restaurantes de Iriri e o restaurante da Associação Iriri Vivo, realizadora do Forró Bobó. Além do prato protagonista, haverá petiscos, como frango a passarinho, batata frita, pastel e camarão crocante, além de hambúrguer, doces e cerveja artesanal. As opções custarão de R$ 10 a R$ 100, em média.
EXPOSITORES/GASTRONOMIA
- Associação Iriri Vivo
- Buena Onda Cervejaria
- Skina Pub / Sea Hop
- Chef Fernanda Braga
- Tapioca da Marli
- Petiscaria Cozinha do Pescador
- Califas Frango e Peixe
- Tá na Onda Sorvete Tailandês
- Beer Bike
- Chef Silvana Alves
Anfitrião já conhecido nos festivais gastronômicos de Anchieta e região, o chef Gilson Surrage vai cozinhar ao vivo com o chef Daniel Pires. A dupla vai preparar um farto bobó de camarão, que poderá ser degustado gratuitamente pelo plateia da aula-show.
E quando o assunto é forró, principal trilha sonora do evento, a programação terá bandas de destaque no cenário capixaba, como Fogumano, diretamente da Vila de Itaúnas, e os forrozeiros de Lubião, Forró Raiz e Trio Maracá. Representante do vanerão, dança típica gaúcha, Xiru do Sul subirá ao palco no sábado, durante o show de Preta e Branca.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (19/07)
- 17h - Abertura do evento ao público
- 19h - Apresentação da quadrilha Arraiá da Juventude
- 20h - Aula-show com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires apresentando a receita de bobó de camarão coroado com camarão VG
- 20h30 - Show com Forró Raiz
- 23h - Show com Trio Maracá
- 17h - Abertura do evento ao público
- 19h - Apresentação de quadrilha
- 20h - Show com Trio Lubião
- 22h - Show com Preta e Branca (Neynha Vieira e Liliajane) com participação especial de Xiru do Sul
- 23h - Show com o Trio Fogumano
- 17h - Abertura do evento ao público
- 19h - Show com Hudson Xavier
- 20h - Show Trio Fogumano
- 22h - Encerramento.
16º FESTIVAL FORRÓ BOBÓ
Quando: de 19 a 21 de julho de 2024
Onde: Praça de eventos, Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta
Entrada gratuita
Realização: Associação Iriri Vivo e Ferrari Eventos, com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e da Prefeitura de Anchieta.
Quando: de 19 a 21 de julho de 2024
Onde: Praça de eventos, Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta
Entrada gratuita
Realização: Associação Iriri Vivo e Ferrari Eventos, com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e da Prefeitura de Anchieta.