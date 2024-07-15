Festival de bobó com forró pé-de-serra agita praia de Anchieta

Evento em Iriri terá entrada gratuita e oito tipos de bobó Crédito: Renan Alves

No ritmo do forró pé-de-serra, começa nesta sexta-feira (19) e segue até domingo (21), a 16ª edição do festival gastronômico e cultural Forró Bobó, no balneário de Iriri, Anchieta. O protagonista do cardápio, como o nome sugere, é o bobó, em suas mais variadas versões. Neste ano, a receita será até recheio de pastel e de tapioca.

O evento será realizado na Praça de Eventos da Praia Costa Azul, com entrada gratuita. A iniciativa surgiu para promover releituras do bobó de camarão, prato considerado um símbolo do balneário.

Ao todo, serão servidos oito sabores de bobó, que vão desde o tradicional, feito de aipim, até os de fruta-pão, banana-da-terra, abóbora, batata-doce, inhame e batata baroa. O bobó de frango é uma opção pensada para atender quem tem intolerância a camarão.

Bobó é considerado um símbolo gastronômico de Iriri Crédito: Renan Alves

A parte gastronômica do festival vai reunir 12 restaurantes de Iriri e o restaurante da Associação Iriri Vivo, realizadora do Forró Bobó. Além do prato protagonista, haverá petiscos, como frango a passarinho, batata frita, pastel e camarão crocante, além de hambúrguer, doces e cerveja artesanal. As opções custarão de R$ 10 a R$ 100, em média.

EXPOSITORES/GASTRONOMIA

Associação Iriri Vivo

Buena Onda Cervejaria

Skina Pub / Sea Hop



Chef Fernanda Braga

Tapioca da Marli

Petiscaria Cozinha do Pescador

Califas Frango e Peixe

Tá na Onda Sorvete Tailandês



Beer Bike

Chef Silvana Alves

Anfitrião já conhecido nos festivais gastronômicos de Anchieta e região, o chef Gilson Surrage vai cozinhar ao vivo com o chef Daniel Pires. A dupla vai preparar um farto bobó de camarão, que poderá ser degustado gratuitamente pelo plateia da aula-show.

E quando o assunto é forró, principal trilha sonora do evento, a programação terá bandas de destaque no cenário capixaba, como Fogumano, diretamente da Vila de Itaúnas, e os forrozeiros de Lubião, Forró Raiz e Trio Maracá. Representante do vanerão, dança típica gaúcha, Xiru do Sul subirá ao palco no sábado, durante o show de Preta e Branca.

Forró Fogumano, de Itaúnas, está entre as atrações do festival Crédito: Fogumano/Instagram

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (19/07)

17h - Abertura do evento ao público



19h - Apresentação da quadrilha Arraiá da Juventude



20h - Aula-show com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires apresentando a receita de bobó de camarão coroado com camarão VG



20h30 - Show com Forró Raiz



23h - Show com Trio Maracá

SÁBADO (20/07)

17h - Abertura do evento ao público



19h - Apresentação de quadrilha



20h - Show com Trio Lubião



22h - Show com Preta e Branca (Neynha Vieira e Liliajane) com participação especial de Xiru do Sul



23h - Show com o Trio Fogumano

DOMINGO (21/07)

17h - Abertura do evento ao público



19h - Show com Hudson Xavier



20h - Show Trio Fogumano



22h - Encerramento.

