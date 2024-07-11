Feira reúne comidas típicas do ES e shows gratuitos na Praça do Papa

Comidas típicas do Espírito Santo, cultura, economia solidária e microempreendedorismo são o foco da edição 2024 da Feira da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária do ES (FEAFES), que acontece até domingo, 14 de julho, na Praça do Papa, em Vitória. A entrada é gratuita.
O evento terá espaços para exposição de flores e plantas, degustação de quitutes produzidos por famílias do Espírito Santo e um espaço dedicado à economia solidária e aos microempreendedores individuais.
A programação cultural inclui apresentações musicais e de grupos folclóricos, todas gratuitas.
Embutidos, queijos, laticínios, conservas, geleias, biscoitos e cafés estão entre os destaques gastronômicos da feira, que traz entre as novidades para este ano os foodtrucks, que estarão distribuídos em uma ampla praça de alimentação, e também um cardápio com pratos típicos do interior do estado.
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
QUINTA-FEIRA (11/07)
- 15h – Abertura da feira ao público
- 20h às 22h – Apresentação musical: Luciano Daré
- 22h – Encerramento das atividades
- 16h – Abertura da feira ao público
- 18h – Apresentação com o Grupo Folclorístico Fiori D’Amore
- 19h – Apresentação com o Grupo Folclórico Tanzfreunde
- 20h – Apresentação musical com Henryque Sertanejo
- 22h – Encerramento das atividades
- 12h – Abertura da feira ao público
- 15h - Apresentação com Grupo de Dança Folclórica Alemã Pilger Der Hoffnung
- 16h - Apresentação Associação de Capoeira Lealdade e Força Elber Freitas
- 19h – Arraiá Terra Nostra
- 20h – Apresentação musical com Tony Viola
- 22h – Encerramento das atividades
- 10h – Abertura da feira ao público
- 12h – Apresentação com Mirano Schuller
- 14h – Apresentação com o Grupo Folclórico de Dança Imperial Português
- 15h – Apresentação com o Grupo Cultural os Carroceiros
- 15h30 – Apresentação musical com Jardel/Jefferson Passamani e Banda
- 18h – Encerramento das atividades.
FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA DO ES (FEAFES)
Quando: de 11 a 14 de julho de 2024
Horários: quinta e sexta, das 16h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingo, das 10h às 18h
Onde: Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória
Entrada gratuita
Realização: Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Espírito Santo (FETAES).
Quando: de 11 a 14 de julho de 2024
Horários: quinta e sexta, das 16h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingo, das 10h às 18h
Onde: Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória
Entrada gratuita
Realização: Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Espírito Santo (FETAES).