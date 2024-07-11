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Feira reúne comidas típicas do ES e shows gratuitos na Praça do Papa

Embutidos, conservas, queijos e pratos capixabas estão no cardápio da Feira da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária do ES (FEAFES)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 16:17

Feira da Agricultura Familiar, na Praça do Papa
Conservas, molhos, mel e embutidos estão entre os produtos da feira Crédito: Tipz/Divulgação
Comidas típicas do Espírito Santo, cultura, economia solidária e microempreendedorismo são o foco da edição 2024 da Feira da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária do ES (FEAFES), que acontece até domingo, 14 de julho, na Praça do Papa, em Vitória. A entrada é gratuita.
O evento terá espaços para exposição de flores e plantas, degustação de quitutes produzidos por famílias do Espírito Santo e um espaço dedicado à economia solidária e aos microempreendedores individuais.
A programação cultural inclui apresentações musicais e de grupos folclóricos, todas gratuitas.  
Embutidos, queijos, laticínios, conservas, geleias, biscoitos e cafés estão entre os destaques gastronômicos da feira, que traz entre as novidades para este ano os foodtrucks, que estarão distribuídos em uma ampla praça de alimentação, e também um cardápio com pratos típicos do interior do estado. 

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

QUINTA-FEIRA (11/07)
  • 15h – Abertura da feira ao público
  • 20h às 22h – Apresentação musical: Luciano Daré
  • 22h – Encerramento das atividades
SEXTA-FEIRA (12/07)
  • 16h – Abertura da feira ao público
  • 18h – Apresentação com o Grupo Folclorístico Fiori D’Amore
  • 19h – Apresentação com o Grupo Folclórico Tanzfreunde
  • 20h – Apresentação musical com Henryque Sertanejo
  • 22h – Encerramento das atividades
SÁBADO (13/07)
  • 12h – Abertura da feira ao público
  • 15h - Apresentação com Grupo de Dança Folclórica Alemã Pilger Der Hoffnung
  • 16h - Apresentação Associação de Capoeira Lealdade e Força Elber Freitas
  • 19h – Arraiá Terra Nostra
  • 20h – Apresentação musical com Tony Viola
  • 22h – Encerramento das atividades
DOMINGO (14/07)
  • 10h – Abertura da feira ao público
  • 12h – Apresentação com Mirano Schuller
  • 14h – Apresentação com o Grupo Folclórico de Dança Imperial Português
  • 15h – Apresentação com o Grupo Cultural os Carroceiros
  • 15h30 – Apresentação musical com Jardel/Jefferson Passamani e Banda
  • 18h – Encerramento das atividades.
FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA DO ES (FEAFES)
Quando: de 11 a 14 de julho de 2024
Horários: quinta e sexta, das 16h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingo, das 10h às 18h 
Onde: Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória 
Entrada gratuita
Realização: Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Espírito Santo (FETAES).

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