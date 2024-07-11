Feira reúne comidas típicas do ES e shows gratuitos na Praça do Papa

de 11 a 14 de julho de 2024

quinta e sexta, das 16h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingo, das 10h às 18h

Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória

Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Espírito Santo (FETAES).