Feira de turismo e evento gastronômico são atrações em Iriri

Torta capixaba será tema de aula-show com Gilson Surrage Crédito: Prefeitura de Anchieta/Divulgação

O balneário de Iriri, em Anchieta, vai sediar a 3ª Feira de Negócios Turísticos da Região Sul e o evento gastronômico Iriri Paixão Capixaba, entre os dias 20 e 23 de abril.

Os dois eventos reúnem empreendedores no ramo de pratos típicos capixabas, em especial da torta capixaba, e produtos como doces, drinques e artesanato. As atividades acontecem na Praça de Eventos de Iriri, com entrada gratuita.

Os estandes vão funcionar das 17h às 22h e haverá shows musicais todos os dias, a partir das 19h.

Na quinta (20) e no sábado (22), o chef anchietense Gilson Surrage vai comandar aulas-shows de culinária. Entre os temas estão a tradicional torta capixaba e a paella marineira, prato-símbolo do Festival Capixaba de Frutos do Mar, que acontece em outubro no balneário.

PROGRAMAÇÃO

20/04- QUINTA-FEIRA

17h- Abertura da feira



17h30- Aula-show com o chef Gilson Surrage – Torta Capixaba



19h - Voz e violão com Paulinho Bolzan



1h - Encerramento

21/04 - SEXTA-FEIRA

17h - Abertura da feira

19h - Di Batuka Acústico



22h - Grupo Revoada



1h - Encerramento 22/04 - SÁBADO

17h - Abertura da feira

17h30 - Aula-show com o chef Gilson Surrage – Paella Marineira



19h - Duda Felippe Acústico



22h - Banda Mundo e Cia



1h - Encerramento 23/04 - DOMINGO

17h- Abertura da feira



19h- Henrique Cabral



22h - Encerramento