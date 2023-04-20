Feira de turismo e evento gastronômico são atrações em Iriri

O balneário de Iriri, em Anchieta, vai sediar a 3ª Feira de Negócios Turísticos da Região Sul e o evento gastronômico Iriri Paixão Capixaba, entre os dias 20 e 23 de abril.
Os dois eventos reúnem empreendedores no ramo de pratos típicos capixabas, em especial da torta capixaba, e produtos como doces, drinques e artesanato. As atividades acontecem na Praça de Eventos de Iriri, com entrada gratuita.
Os estandes vão funcionar das 17h às 22h e haverá shows musicais todos os dias, a partir das 19h.
Na quinta (20) e no sábado (22), o chef anchietense Gilson Surrage vai comandar aulas-shows de culinária. Entre os temas estão a tradicional torta capixaba e a paella marineira, prato-símbolo do Festival Capixaba de Frutos do Mar, que acontece em outubro no balneário.
PROGRAMAÇÃO
20/04- QUINTA-FEIRA
- 17h- Abertura da feira
- 17h30- Aula-show com o chef Gilson Surrage – Torta Capixaba
- 19h - Voz e violão com Paulinho Bolzan
- 1h - Encerramento
- 17h - Abertura da feira
- 19h - Di Batuka Acústico
- 22h - Grupo Revoada
- 1h - Encerramento
- 17h - Abertura da feira
- 17h30 - Aula-show com o chef Gilson Surrage – Paella Marineira
- 19h - Duda Felippe Acústico
- 22h - Banda Mundo e Cia
- 1h - Encerramento
- 17h- Abertura da feira
- 19h- Henrique Cabral
- 22h - Encerramento
3ª FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS DA REGIÃO SUL e IRIRI PAIXÃO CAPIXABA
Quando: de 20 a 23 de abril
Onde: na Praça de Eventos de Iriri, Anchieta
Entrada gratuita
Realização: Associação Iriri Vivo com apoio da Prefeitura de Anchieta, da Aderes, do Sebrae e do Governo do Estado.
Quando: de 20 a 23 de abril
Onde: na Praça de Eventos de Iriri, Anchieta
Entrada gratuita
Realização: Associação Iriri Vivo com apoio da Prefeitura de Anchieta, da Aderes, do Sebrae e do Governo do Estado.