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Feira de turismo e evento gastronômico são atrações em Iriri

Até domingo (23), praça de eventos no balneário de Anchieta terá aulas de culinária, shows musicais e estandes com pratos típicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 17:43

Torta capixaba
Torta capixaba será tema de aula-show com Gilson Surrage Crédito: Prefeitura de Anchieta/Divulgação
O balneário de Iriri, em Anchieta, vai sediar a 3ª Feira de Negócios Turísticos da Região Sul e o evento gastronômico Iriri Paixão Capixaba, entre os dias 20 e 23 de abril. 
Os dois eventos reúnem empreendedores no ramo de pratos típicos capixabas, em especial da torta capixaba, e produtos como doces, drinques e artesanato. As atividades acontecem na Praça de Eventos de Iriri, com entrada gratuita.
Os estandes vão funcionar das 17h às 22h e haverá shows musicais todos os dias, a partir das 19h. 
Na quinta (20) e no sábado (22), o chef anchietense Gilson Surrage vai comandar aulas-shows de culinária. Entre os temas estão a tradicional torta capixaba e a paella marineira, prato-símbolo do Festival Capixaba de Frutos do Mar, que acontece em outubro no balneário.

PROGRAMAÇÃO

20/04- QUINTA-FEIRA
  • 17h- Abertura da feira
  • 17h30- Aula-show com o chef Gilson Surrage – Torta Capixaba
  • 19h - Voz e violão com Paulinho Bolzan
  • 1h - Encerramento 
21/04 - SEXTA-FEIRA
  • 17h - Abertura da feira
  • 19h - Di Batuka Acústico
  • 22h - Grupo Revoada
  • 1h - Encerramento
22/04 - SÁBADO
  • 17h - Abertura da feira
  • 17h30 - Aula-show com o chef Gilson Surrage – Paella Marineira
  • 19h - Duda Felippe Acústico
  • 22h - Banda Mundo e Cia
  • 1h - Encerramento
23/04 - DOMINGO
  • 17h- Abertura da feira
  • 19h- Henrique Cabral
  • 22h - Encerramento
3ª FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS DA REGIÃO SUL e IRIRI PAIXÃO CAPIXABA 
Quando: de 20 a 23 de abril
Onde: na Praça de Eventos de Iriri, Anchieta
Entrada gratuita
Realização: Associação Iriri Vivo com apoio da Prefeitura de Anchieta, da Aderes, do Sebrae e do Governo do Estado.

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