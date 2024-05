Feira de negócios em gastronomia movimenta cerimonial na Serra

O mercado de gastronomia no Espírito Santo se prepara para acompanhar a sétima edição da Feinbares - Feira de Negócios para Bares, Restaurantes e Similares. O evento, que vai divulgar novidades e soluções para o setor de food service, acontece entre os dias 14 e 16 de maio juntamente com o 21º Salão Sabores, no Steffen Centro de Eventos, na Serra.



Sob o tema "culinária italiana", serão apresentadas novas técnicas por meio de aulas-shows realizadas em um auditório, lideradas por chefs como Juarez Campos e André Mombrine, e também novos ingredientes, embalagens, alimentos e bebidas que são tendência. A proposta da Feinbares é dar a profissionais e empresários do meio gastronômico a chance de se qualificar nesse mercado.

As exposições reunirão marcas capixabas reconhecidas, como a Cofril, e no ramo de utensílios a ProfClean, referência em lava-louças industriais de alta tecnologia. A feira promoverá ainda palestras e treinamentos voltados para qualificação profissional.

AULAS-SHOWS

Aprender a fazer diversos pratos e ainda ter a chance de degustá-los no final da demonstração: esse é o conceito das aulas-shows programadas para os três dias da feira. Nelas, os chefs convidados ensinarão o modo de preparo das receitas e o público poderá acompanhar tudo ao vivo ou por meio de um telão, em tempo real.

Especialista em frutos do mar, o chef Will Ribas fará um chowder, popular sopa de mariscos americana que aprendeu em sua passagem pelos EUA. Já Rosana Neres fará croquetas, e Patrícia Guerra dará uma aula sobre tiramisù, sobremesa tipicamente italiana.

O chef Juarez Campos, por sua vez, vai celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil com uma receita autoral de linguiça com feijão branco à putanesca, e Alessandro Eller ficará por conta de uma paella.

Juarez Campos fará um prato em homenagem aos 150 anos da imigração italiana. Crédito: Vitor Jubini

Também inspirado pelos sabores da Itália, o chef André Mombrine fará ao vivo um spaghetti alla barese acompanhado por ossobuco.

PROGRAMAÇÃO

14/05 (terça-feira)

Abertura dos portões às 17h e e ncerramento às 22h

ncerramento às 22h 19h às 19h40 - Aula-show com a chef Patrícia Guerra, campeã mundial de tiramisú



20h30 às 21h10 - Aula-show com o chef Juarez Campos

15/05 (quarta-feira)

Abertura dos portões às 17h e encerramento às 22h



19h às 19h40 - Aula-show com a chef Rosana Neres



20h30 às 21h10 - Aula-show com o chef Alessandro Eller

16/05 (quinta-feira)

Abertura dos portões às 17h e encerramento às 22h



19h às 19h40 - Aula-show com o chef André Mombrine



20h30 às 21h10 - Aula-show com o chef Will Ribas



7ª FEINBARES E 21ª SALÃO SABORES

Quando: de 14 a 16 de maio de 2024

Horários: das 17h às 22h

Onde: Steffen Centro de Eventos. Rodovia ES-010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra

Entrada gratuita com inscrição prévia pelo site www.jacredenciei.com.br

Mais informações: (27) 99757-7248 e 98132-3232.

Realização: Steffen Centro de Eventos com apoio de Sindbares, Abrasel, Sicoob, Sebrae, Aderes e Governo do Estado do Espírito Santo.



