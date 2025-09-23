Sabores da terra

Evento de gastronomia movimenta Linhares em outubro; saiba detalhes

O Saborear Linhares valoriza os sabores da terra, explorando ingredientes como café, banana-da-terra, aipim, cacau, carne de cordeiro e cachaça

Mayhan Araujo Residente em Jornalismo

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 19:05

O tropeiro de corda é um dos pratos do evento em Linhares Crédito: 7D Produção

A tradição e a inovação gastronômica se encontram no Saborear Linhares 2025, que movimenta a cidade com duas etapas: o Circuito Gastronômico, que segue até 1º de outubro, e o Festival, realizado de 2 a 4 de outubro, no bairro Três Barras. O evento valoriza os sabores da terra, explorando ingredientes como café, banana-da-terra, aipim, cacau, carne de cordeiro e cachaça. “Temos o melhor chocolate, a melhor cachaça e produtores incríveis. O objetivo é trazer experiências que deixem a cidade na memória dos visitantes”, diz a curadora do festival, Ariela Brasil.

O evento é um espaço de celebração do turismo e da cultura local, o que fortalece a economia e aproxima visitantes da identidade linharense. Durante o circuito, os bares, restaurantes e cafeterias oferecem pratos com descontos de até 20%. Já no festival, os pratos custarão entre R$ 35 e R$ 45, e serão acompanhados por programação cultural e espaço para expositores.

As receitas foram desenvolvidas exclusivamente para o evento e destacam tanto a tradição quanto a criatividade dos chefs. O público poderá experimentar desde um tropeiro de corda com feijão fradinho e crispy de banana até uma lasanha de banana-da-terra, que transforma um ingrediente regional em prato principal.

Lasanha com banana-da-terra é um dos pratos do evento Crédito: 7D Produção

Entre os destaques, estão o Filé Linhares (defumado no café e servido com purê de aipim), do La Rústico Gastrobar; o Cordeiro Capixaba (que combina cordeiro de sol com queijo frescal frito), do João de Barro; e o Risoto de churrasco, do Espetinhos Route 66, preparado com cachaça e linguiça artesanal.

Cordeiro Capixaba combina cordeiro de sol com queijo frescal frito Crédito: 7D Produção

As sobremesas também ganham espaço, como o Pavê quatro leites com Ouro Branco, do Confete Colorido Doces, e os gelatos artesanais, da Fuê Gelato e da Passione di Latte.

O evento também presta homenagem a personagens que representam a essência da cidade. Em 2025, a escolhida é Tia Dulce, carinhosamente chamada de “tia da cidade”, símbolo de afeto e tradição entre os moradores.



Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição do editor Guilherme Sillva.

