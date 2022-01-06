Dia de Reis: confira receita de bolo-rei para celebrar a data

Coloque as frutas cristalizadas picadas em uma vasilha funda junto com as frutas secas, acrescente o licor e deixe macerar.

Dissolva o fermento em 90ml de água morna e junte os 160g de farinha peneirada em uma vasilha funda. Deve ficar um mingau (se necessário coloque mais água). Cubra com plástico-filme e deixe em lugar morno, levedando por 20 minutos.

Enquanto isso, bata na batedeira, ou na mão com o batedor, a manteiga ou margarina, o açúcar e as raspas das cascas de limão e laranja.

Junte os ovos um a um, sempre batendo entre a adição de cada ovo. Depois disso, adicione a mistura do fermento e mexa bem.



Coloque o trigo peneirado (590g) e o sal sobre uma superfície lisa e faça um buraco no centro. Adicione ao buraco a mistura batida e sove como um pão.

Acrescente trigo até a massa começar a soltar das mãos. Sove a massa por 10 minutos até que fique macia e elástica. Abra a massa com as mãos e distribua sobre ela as frutas que estavam macerando.



Torne a amassar para que as frutas se incorporem à massa (polvilhe trigo se necessário).

Pese e parta a massa ao meio. Coloque para crescer por três horas ou até dobrar de tamanho.

Quando dobrar de tamanho, pegue uma das massas, abra com as mãos e faça três pernas para fazer uma trança.



Com a trança pronta, coloque em uma forma redonda com buraco no meio (23cm de diâmetro) e faça o mesmo com a outra massa. Deixe crescer mais 1 hora em lugar sem vento e coberto.

Antes de levar ao forno preaquecido a 180°C, pincele com a gema de ovo misturada a um pouquinho de leite.

Decore com os figos divididos em quatro partes e as cerejas divididas ao meio.

Asse de 30 a 40 minutos e enfie um palito para checar se o bolo está assado.