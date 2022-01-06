Dia de Reis: confira receita de bolo-rei para celebrar a data

Receita de BOLO-REI, por Isaura Caliari
Tempo de preparo: 4 horas e 30 minutos, em média
Dificuldade: média
- 590g de farinha de trigo peneirada
- 160g de farinha de trigo peneirada para misturar ao fermento
- 30g de fermento granulado para pão
- 150g de manteiga ou margarina
- 150g de açúcar
- 150g de frutas cristalizadas (cortadas miúdas)
- 150g de frutas secas (nozes, castanhas e passas)
- 4 ovos
- Casca de 1 limão taiti
- Casca de 1 laranja
- 90ml de vinho do Porto ou licor de sua preferência
- 1 colher (chá) de sal grosso
- Coloque as frutas cristalizadas picadas em uma vasilha funda junto com as frutas secas, acrescente o licor e deixe macerar.
- Dissolva o fermento em 90ml de água morna e junte os 160g de farinha peneirada em uma vasilha funda. Deve ficar um mingau (se necessário coloque mais água). Cubra com plástico-filme e deixe em lugar morno, levedando por 20 minutos.
- Enquanto isso, bata na batedeira, ou na mão com o batedor, a manteiga ou margarina, o açúcar e as raspas das cascas de limão e laranja.
- Junte os ovos um a um, sempre batendo entre a adição de cada ovo. Depois disso, adicione a mistura do fermento e mexa bem.
- Coloque o trigo peneirado (590g) e o sal sobre uma superfície lisa e faça um buraco no centro. Adicione ao buraco a mistura batida e sove como um pão.
- Acrescente trigo até a massa começar a soltar das mãos. Sove a massa por 10 minutos até que fique macia e elástica. Abra a massa com as mãos e distribua sobre ela as frutas que estavam macerando.
- Torne a amassar para que as frutas se incorporem à massa (polvilhe trigo se necessário).
- Pese e parta a massa ao meio. Coloque para crescer por três horas ou até dobrar de tamanho.
- Quando dobrar de tamanho, pegue uma das massas, abra com as mãos e faça três pernas para fazer uma trança.
- Com a trança pronta, coloque em uma forma redonda com buraco no meio (23cm de diâmetro) e faça o mesmo com a outra massa. Deixe crescer mais 1 hora em lugar sem vento e coberto.
- Antes de levar ao forno preaquecido a 180°C, pincele com a gema de ovo misturada a um pouquinho de leite.
- Decore com os figos divididos em quatro partes e as cerejas divididas ao meio.
- Asse de 30 a 40 minutos e enfie um palito para checar se o bolo está assado.
- Ao retirar do forno, pincele o bolo com uma geleia de fruta misturada a um pouco de água morna. Deixe esfriar para retirar da forma.
O ritual do caroço de fava
Quando preparam o bolo-rei, os portugueses costumam acrescentar à massa um caroço de fava, e quem o encontra tem sorte no ano seguinte. O sorteado também ganha a tarefa de levar o bolo para a família no próximo Dia de Reis. A celebração católica do dia 6 de janeiro lembra quando os Reis Magos - Melchior, Gaspar e Baltazar, guiados pela estrela de Belém, encontraram o menino Jesus. Os reis levaram de presente para a criança incenso, ouro e mirra. A Folia de Reis, que encerra o ciclo de festividades iniciado no Natal, chegou ao Brasil com os portugueses, na colonização.