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Tradição portuguesa

Dia de Reis: confira receita de bolo-rei para celebrar a data

Em 6 de janeiro, os católicos relembram a jornada dos Reis Magos para encontrar o menino Jesus. A receita é um símbolo da festa em Portugal
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 10:39

É no dia 6 de janeiro, Dia de Reisque se desmonta a árvore de Natal, o presépio e os demais enfeites natalinos. Mas uma outra tradição marca a data, em que os católicos relembram a jornada dos Reis Magos ao encontro do menino Jesus: o bolo-rei.
A iguaria, também conhecida como Bolo de Reis ou Bolo de Natal, é um símbolo da doçaria portuguesa nos festejos de 24 e 25 de dezembro, mas há quem prefira servi-la - ou volte a comê-la - no Dia de Reis. Sua massa, preparada em forma de coroa, é cravejada de frutos secos, passas e frutas cristalizadas. 
Bolo-rei preparado pela chef Isaura Caliari
Bolo-rei preparado pela chef Isaura Caliari Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo AG
Veja abaixo uma receita de família da professora e consultora gastronômica Isaura Caliari, que é filha de portugueses e segue à risca essa tradição. 

Receita de BOLO-REI, por Isaura Caliari

Rendimento: 2 bolos
Tempo de preparo: 4 horas e 30 minutos, em média
Dificuldade: média
INGREDIENTES:
  • 590g de farinha de trigo peneirada 
  • 160g de farinha de trigo peneirada para misturar ao fermento 
  • 30g de fermento granulado para pão 
  • 150g de manteiga ou margarina 
  • 150g de açúcar 
  • 150g de frutas cristalizadas (cortadas miúdas) 
  • 150g de frutas secas (nozes, castanhas e passas) 
  • 4 ovos 
  • Casca de 1 limão taiti 
  • Casca de 1 laranja 
  • 90ml de vinho do Porto ou licor de sua preferência 
  • 1 colher (chá) de sal grosso
MODO DE PREPARO: 
  1. Coloque as frutas cristalizadas picadas em uma vasilha funda junto com as frutas secas, acrescente o licor e deixe macerar.
  2.  Dissolva o fermento em 90ml de água morna e junte os 160g de farinha peneirada em uma vasilha funda. Deve ficar um mingau (se necessário coloque mais água). Cubra com plástico-filme e deixe em lugar morno, levedando por 20 minutos.
  3. Enquanto isso, bata na batedeira, ou na mão com o batedor, a manteiga ou margarina, o açúcar e as raspas das cascas de limão e laranja. 
  4. Junte os ovos um a um, sempre batendo entre a adição de cada ovo. Depois disso, adicione a mistura do fermento e mexa bem.
  5. Coloque o trigo peneirado (590g) e o sal sobre uma superfície lisa e faça um buraco no centro. Adicione ao buraco a mistura batida e sove como um pão. 
  6. Acrescente trigo até a massa começar a soltar das mãos. Sove a massa por 10 minutos até que fique macia e elástica. Abra a massa com as mãos e distribua sobre ela as frutas que estavam macerando.
  7. Torne a amassar para que as frutas se incorporem à massa (polvilhe trigo se necessário). 
  8. Pese e parta a massa ao meio. Coloque para crescer por três horas ou até dobrar de tamanho. 
  9. Quando dobrar de tamanho, pegue uma das massas, abra com as mãos e faça três pernas para fazer uma trança.
  10. Com a trança pronta, coloque em uma forma redonda com buraco no meio (23cm de diâmetro) e faça o mesmo com a outra massa. Deixe crescer mais 1 hora em lugar sem vento e coberto. 
  11. Antes de levar ao forno preaquecido a 180°C, pincele com a gema de ovo misturada a um pouquinho de leite. 
  12. Decore com os figos divididos em quatro partes e as cerejas divididas ao meio. 
  13. Asse de 30 a 40 minutos e enfie um palito para checar se o bolo está assado. 
  14. Ao retirar do forno, pincele o bolo com uma geleia de fruta misturada a um pouco de água morna. Deixe esfriar para retirar da forma.

O ritual do caroço de fava

Quando preparam o bolo-rei, os portugueses costumam acrescentar à massa um caroço de fava, e quem o encontra tem sorte no ano seguinte. O sorteado também ganha a tarefa de levar o bolo para a família no próximo Dia de Reis. A celebração católica do dia 6 de janeiro lembra quando os Reis Magos - Melchior, Gaspar e Baltazar, guiados pela estrela de Belém, encontraram o menino Jesus. Os reis levaram de presente para a criança incenso, ouro e mirra. A Folia de Reis, que encerra o ciclo de festividades iniciado no Natal, chegou ao Brasil com os portugueses, na colonização.

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