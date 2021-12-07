Existe dia certo para montar e desmontar a árvore de Natal? Entenda

Você sabia que, pela tradição cristã, existem datas corretas para montar e desmontar a árvore de Natal e o presépio?

A árvore de Natal representa a vida, sendo o pinheiro escolhido porque mesmo durante o inverno rigoroso no Hemisfério Norte, ele se mantém verde e não perde a folhagem. Por outro lado, os enfeites representam as qualidades relacionadas ao Advento, como a paz, o amor, a bondade, a compreensão e a prosperidade.

O advento, para os cristãos, significa o tempo de preparação para o nascimento de Jesus Cristo.

A árvore de Natal representa a vida. Sendo o pinheiro escolhido porque mesmo durante o inverno rigoroso, ele se mantém verde e não perde sua folhagem. Crédito: Freepik

dia 27 de novembro, exatamente um mês antes do dia 25 de dezembro, quando celebra-se a data natalina. No Brasil, segundo a tradição cristã, a árvore de Natal deve ser montada quatro semanas antes da data, no chamado primeiro domingo do Advento. Desta forma, em 2022, a data cai no, exatamente um mês antes do dia 25 de dezembro, quando celebra-se a data natalina.

E quando desmontar?

Já o dia certo para desmontar a árvore é o que marca o fim das festividades na Igreja Católica, que é o Dia de Reis, comemorado em 6 de janeiro. No entanto, como a celebração da liturgia em si só acontece no domingo após a data, a decoração no próximo ano pode se estender até o dia 8 de janeiro de 2022.

Presépio tem data para montar?

Além de árvores, guirlandas, meias, gorros de Papai Noel e demais enfeites natalinos, muitas famílias também têm o costume de montar um presépio em casa.

A palavra Presépio vem do latim “Praesaepe”, que significa curral. A presença do menino Jesus no estábulo demonstra a grandeza de Deus marcada pela simplicidade e fragilidade de uma criança.

A presença do menino Jesus no estábulo demonstra a grandeza de Deus marcada pela simplicidade e fragilidade de uma criança. Crédito: Pixabay

Também existe uma data certa para a montagem do presépio, o terceiro domingo do Advento, que neste ano cai em 11 de dezembro, dia marcado pelo aviso do anjo Gabriel sobre a chegada de Jesus para Maria.

O que pode ter no presépio

O presépio deve conter os animais, simbolizando a natureza em serviço de Deus; os pastores, os primeiros a saberem do nascimento de Jesus, depois de José e Maria; o anjo, como mensageiro de Deus; a estrela, que guiou os Reis Magos.

Além disso, é preciso ter os três Reis Magos , que representam a ciência, junto aos presentes: o ouro, incenso e mirra. E por fim, José, Maria e Jesus.

Tradições

Cada país tem suas tradições, e não é diferente com relação à montagem da árvore de Natal . Nos Estados Unidos, a montagem é feita no Dia de Ação de Graças, feriado celebrado sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro, neste ano no dia 24 deste mês.

Na Inglaterra a árvore de Natal é montada entre 22 e 24 de dezembro Crédito: Pixabay

Em Portugal e na Itália, o 8 de dezembro é o dia oficial para o início da decoração de Natal, data em que se comemora o Dia da Imaculada Conceição.