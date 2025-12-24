Brinde de fim de ano

De peru a panetone: saiba quais vinhos harmonizam com clássicos do Natal

Chef traz dicas práticas que funcionam tanto para os iniciantes como para os já experientes no universo da bebida

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 06:00

Vinho na ceia de Natal: harmonização não precisa ser complicada Crédito: Shutterstock

As festas de fim de ano chegam acompanhadas de uma das tradições mais aguardadas pelas famílias: a ceia de Natal. Entre os apreciadores de vinho, costuma surgir a dúvida sobre qual rótulo escolher para harmonizar com as receitas clássicas da época, como peru, tender, bacalhau e panetone, que têm sabores complexos e diferentes entre si.

Para ajudar nessa tarefa, o chef Will Peters, do Saza Cozinha, traz dicas práticas que funcionam também para os iniciantes no universo da bebida. “A harmonização não precisa ser complicada. Compreender algumas bases simples já permite criar combinações incríveis, mesmo usando vinhos mais acessíveis que encontramos no mercado”, destaca.

Peters reforça que não é necessário investir em rótulos caros para criar combinações memoráveis na ceia. “O segredo é entender o estilo do vinho e o perfil do prato”, comenta. Confira a seguir suas sugestões.

Peru assado

O peru é uma ave de carne delicada, com pouca gordura, e geralmente é acompanhada nas receitas natalinas por recheios aromáticos e molhos levemente adocicados. Para harmonizar, as recomendações de Will são:

Chardonnay barricado - traz untuosidade e notas amanteigadas que elevam o sabor do prato.

traz untuosidade e notas amanteigadas que elevam o sabor do prato. Pinot Noir - para quem prefere tintos leves, com acidez que complementa a carne branca e seus acompanhamentos tradicionais.

O importante é escolher vinhos que não ‘apaguem’ o peru, que é mais sutil. Acidez e elegância são a chave.

Tender

O tender tem sabor marcante e toque defumado. No Natal, costuma ir para a mesa acompanhado de frutas ou glaze adocicado. Para servir com ele, as sugestões do chef são:

Espumante brut - limpa o paladar e equilibra o dulçor.

- limpa o paladar e equilibra o dulçor. Rosé seco - versátil e fresco, harmoniza com a intensidade do tender sem pesar.

Bacalhau

O bacalhau é tradicional em muitas mesas de Natal e pede vinhos com acidez e frescor. Para acompanhá-lo, as dicas são:

Vinho Verde - leve, frutado e refrescante.

leve, frutado e refrescante. Alvarinho ou Loureiro - brancos portugueses que entregam aroma e estrutura.



A salinidade do bacalhau conversa perfeitamente com brancos portugueses. É uma combinação clássica e praticamente infalível.

Carne assada

Carnes vermelhas assadas pedem vinhos tintos com corpo médio e taninos macios. Aqui vão as recomendações do chef:

Malbec jovem , frutado e fácil de beber, ótimo para encontros familiares.

, frutado e fácil de beber, ótimo para encontros familiares. Tempranillo, que traz elegância e acompanha bem receitas com ervas e alho.

Farofa, salpicão e acompanhamentos

Com tantos acompanhamentos na mesa, Will Peters destaca a importância de vinhos barulhentos e flexíveis. Aqui, as sugestões são:

Espumante brut nacional.

Chenin Blanc.



Sauvignon Blanc leve.



Espumante é o mágico do Natal: combina com quase tudo, refresca e ainda traz aquele clima festivo.

Sobremesas

Aqui, a regra é clara: sobremesa combina com vinho doce. Confira as recomendações:

Rabanada - Vinho Moscatel, que realça a canela e o açúcar na medida certa.

- Vinho Moscatel, que realça a canela e o açúcar na medida certa. Chocotone - Porto branco, pois cria uma harmonização intensa e amanteigada.



- Porto branco, pois cria uma harmonização intensa e amanteigada. Panetone - vai bem com um Colheita tardia (Late Harvest), ideal para frutas secas, mel e notas cítricas.



Vinhos doces são os grandes protagonistas das sobremesas. É onde a harmonia fica mais evidente e encorpada.

