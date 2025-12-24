De peru a panetone: saiba quais vinhos harmonizam com clássicos do Natal

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 06:00
As festas de fim de ano chegam acompanhadas de uma das tradições mais aguardadas pelas famílias: a ceia de Natal. Entre os apreciadores de vinho, costuma surgir a dúvida sobre qual rótulo escolher para harmonizar com as receitas clássicas da época, como peru, tender, bacalhau e panetone, que têm sabores complexos e diferentes entre si.
Para ajudar nessa tarefa, o chef Will Peters, do Saza Cozinha, traz dicas práticas que funcionam também para os iniciantes no universo da bebida. “A harmonização não precisa ser complicada. Compreender algumas bases simples já permite criar combinações incríveis, mesmo usando vinhos mais acessíveis que encontramos no mercado”, destaca.
Peters reforça que não é necessário investir em rótulos caros para criar combinações memoráveis na ceia. “O segredo é entender o estilo do vinho e o perfil do prato”, comenta. Confira a seguir suas sugestões.
O peru é uma ave de carne delicada, com pouca gordura, e geralmente é acompanhada nas receitas natalinas por recheios aromáticos e molhos levemente adocicados. Para harmonizar, as recomendações de Will são:
O tender tem sabor marcante e toque defumado. No Natal, costuma ir para a mesa acompanhado de frutas ou glaze adocicado. Para servir com ele, as sugestões do chef são:
O bacalhau é tradicional em muitas mesas de Natal e pede vinhos com acidez e frescor. Para acompanhá-lo, as dicas são:
Carnes vermelhas assadas pedem vinhos tintos com corpo médio e taninos macios. Aqui vão as recomendações do chef:
Com tantos acompanhamentos na mesa, Will Peters destaca a importância de vinhos barulhentos e flexíveis. Aqui, as sugestões são:
Aqui, a regra é clara: sobremesa combina com vinho doce. Confira as recomendações:
