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Empreendedorismo

Confira 7 tendências gastronômicas para lucrar em 2025

Da confeitaria artesanal ao uso de dark kitchens, saiba o que promete dominar o mercado da gastronomia ao longo deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 13:57

Consumidores planejam gastar mais em experiências gastronômicas em 2025: é o que mostram dados da OpenTable apurados no ano passado, que apontam crescimento para um mercado em constante expansão. Como números promissores, o segmento de gastronomia promete trazer oportunidades lucrativas para quem deseja empreender ou se especializar na área.
A valorização de técnicas inovadoras, ingredientes regionais e modelos de negócios modernos está moldando o futuro de quem empreende no setor de alimentação.
Para Glaucio Athayde, CEO do Instituto Gourmet, estar atento às tendências e investir em capacitação é fundamental para se destacar. “A gastronomia é um mercado dinâmico e competitivo. Quem se especializa e acompanha as novidades tem grandes chances de se tornar referência e alcançar o sucesso financeiro”, afirma.
A seguir, Glaucio compartilha com HZ sete tendências que prometem dominar o mundo gastronômico neste ano. Confira!

Valorização do regional

O resgate das tradições culinárias regionais segue em alta, com chefs e empreendedores explorando ingredientes locais e técnicas tradicionais. Pratos que contam histórias e promovem a sustentabilidade têm conquistado consumidores que buscam autenticidade.
  • Dica de negócio: aposte em cardápios que celebrem os sabores locais e incluam produtores regionais como parceiros.

Comida saudável em alta

Com a crescente preocupação com saúde e bem-estar, a demanda por opções nutritivas e saborosas não para de crescer. Marmitas fitness, alimentos plant-based e refeições com ingredientes orgânicos lideram essa tendência.
  • Dica de negócio: ofereça cardápios personalizados para atender diferentes restrições alimentares, como opções low carb, veganas e sem glúten.

O uso de dark kitchens

As dark kitchens são cozinhas profissionais dedicadas exclusivamente ao delivery, sem a necessidade de um espaço físico para receber clientes. Esse modelo reduz custos e atende ao crescente mercado de entregas.
  • Dica de negócio: explore aplicativos de delivery e crie marcas específicas para cada tipo de culinária, ampliando sua atuação com menos investimento.

Confeitaria artesanal e bolos personalizados

A busca por produtos únicos e de alta qualidade tem impulsionado a confeitaria artesanal. Bolos com decoração minimalista, sobremesas autorais e produtos com ingredientes premium estão em alta.
  • Dica de negócio: invista em técnicas modernas de confeitaria e em cursos especializados para criar produtos diferenciados e exclusivos.
Confira 7 tendências gastronômicas para lucrar em 2025
Bolos minimalistas e personalizados estão em alta Crédito: Shakirov Albert

Comida de rua sofisticada

A comida de rua ganhou sofisticação nos últimos anos, com food trucks e barraquinhas oferecendo pratos elaborados a preços acessíveis. Essa tendência continua a crescer em 2025, valorizando ingredientes de qualidade e apresentações atraentes.
  • Dica de negócio: explore eventos locais e feiras gastronômicas para testar novos pratos e fidelizar clientes.

Tecnologias aplicadas à gastronomia

A automação e a inteligência artificial estão otimizando processos na cozinha, desde a criação de cardápios até o preparo de pratos. Softwares de gestão e equipamentos inteligentes facilitam o trabalho dos profissionais.
  • Dica de negócio: invista em tecnologia para reduzir custos, aumentar a produtividade e oferecer uma experiência inovadora aos clientes.

Experiências gastronômicas sensoriais

Consumidores estão buscando mais do que uma refeição – eles querem experiências completas. Menus-degustação com histórias por trás dos pratos e eventos que unem gastronomia, música e arte têm ganhado destaque.
  • Dica de negócio: desenvolva experiências exclusivas, como jantares temáticos ou degustações interativas, que gerem valor agregado e fidelizem o público.
Com informações da assessoria de imprensa do Instituto Gourmet. 

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