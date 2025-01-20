Confira 7 tendências gastronômicas para lucrar em 2025

Consumidores planejam gastar mais em experiências gastronômicas em 2025: é o que mostram dados da OpenTable apurados no ano passado, que apontam crescimento para um mercado em constante expansão. Como números promissores, o segmento de gastronomia promete trazer oportunidades lucrativas para quem deseja empreender ou se especializar na área.
A valorização de técnicas inovadoras, ingredientes regionais e modelos de negócios modernos está moldando o futuro de quem empreende no setor de alimentação.
Para Glaucio Athayde, CEO do Instituto Gourmet, estar atento às tendências e investir em capacitação é fundamental para se destacar. “A gastronomia é um mercado dinâmico e competitivo. Quem se especializa e acompanha as novidades tem grandes chances de se tornar referência e alcançar o sucesso financeiro”, afirma.
A seguir, Glaucio compartilha com HZ sete tendências que prometem dominar o mundo gastronômico neste ano. Confira!
Valorização do regional
O resgate das tradições culinárias regionais segue em alta, com chefs e empreendedores explorando ingredientes locais e técnicas tradicionais. Pratos que contam histórias e promovem a sustentabilidade têm conquistado consumidores que buscam autenticidade.
- Dica de negócio: aposte em cardápios que celebrem os sabores locais e incluam produtores regionais como parceiros.
Comida saudável em alta
Com a crescente preocupação com saúde e bem-estar, a demanda por opções nutritivas e saborosas não para de crescer. Marmitas fitness, alimentos plant-based e refeições com ingredientes orgânicos lideram essa tendência.
- Dica de negócio: ofereça cardápios personalizados para atender diferentes restrições alimentares, como opções low carb, veganas e sem glúten.
O uso de dark kitchens
As dark kitchens são cozinhas profissionais dedicadas exclusivamente ao delivery, sem a necessidade de um espaço físico para receber clientes. Esse modelo reduz custos e atende ao crescente mercado de entregas.
- Dica de negócio: explore aplicativos de delivery e crie marcas específicas para cada tipo de culinária, ampliando sua atuação com menos investimento.
Confeitaria artesanal e bolos personalizados
A busca por produtos únicos e de alta qualidade tem impulsionado a confeitaria artesanal. Bolos com decoração minimalista, sobremesas autorais e produtos com ingredientes premium estão em alta.
- Dica de negócio: invista em técnicas modernas de confeitaria e em cursos especializados para criar produtos diferenciados e exclusivos.
Comida de rua sofisticada
A comida de rua ganhou sofisticação nos últimos anos, com food trucks e barraquinhas oferecendo pratos elaborados a preços acessíveis. Essa tendência continua a crescer em 2025, valorizando ingredientes de qualidade e apresentações atraentes.
- Dica de negócio: explore eventos locais e feiras gastronômicas para testar novos pratos e fidelizar clientes.
Tecnologias aplicadas à gastronomia
A automação e a inteligência artificial estão otimizando processos na cozinha, desde a criação de cardápios até o preparo de pratos. Softwares de gestão e equipamentos inteligentes facilitam o trabalho dos profissionais.
- Dica de negócio: invista em tecnologia para reduzir custos, aumentar a produtividade e oferecer uma experiência inovadora aos clientes.
Experiências gastronômicas sensoriais
Consumidores estão buscando mais do que uma refeição – eles querem experiências completas. Menus-degustação com histórias por trás dos pratos e eventos que unem gastronomia, música e arte têm ganhado destaque.
- Dica de negócio: desenvolva experiências exclusivas, como jantares temáticos ou degustações interativas, que gerem valor agregado e fidelizem o público.
Com informações da assessoria de imprensa do Instituto Gourmet.