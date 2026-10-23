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Vegetal

Como preparar acelga chinesa? Veja 3 ideias para um jantar leve e saudável

Aprenda formas simples e saborosas de aproveitar o ingrediente
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 13:56

Acelga chinesa refogada com camarão (Imagem: Arnut09Job | Shutterstock)
Acelga chinesa refogada com camarão Crédito: Imagem: Arnut09Job | Shutterstock

Crocante, suave e versátil, a acelga chinesa, também conhecida como bok choy ou pak choi , é uma ótima aliada de quem busca refeições leves e nutritivas. Rica em água, fibras e vitaminas, ela cozinha em poucos minutos e combina com vários complementos. Abaixo, confira receitas para transformar esse vegetal no protagonista do jantar!

1. Acelga chinesa refogada com camarão

Ingredientes

  • 1 maço de acelga chinesa cortado em pedaços
  • 300 g de camarão limpo
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo alto e refogue o alho e o gengibre por 1 minuto. Acrescente o camarão e salteie por cerca de 3 minutos, até ficar rosado. Retire e reserve. Depois, na panela em que o camarão foi salteado, coloque a acelga chinesa e refogue por 5 minutos, mantendo os talos levemente crocantes. Volte com os camarões para a frigideira, regue com o suco de limão e acerte o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Frango assado glaceado com acelga chinesa (Imagem: from my point of view | Shutterstock)
Frango assado glaceado com acelga chinesa Crédito: Imagem: from my point of view | Shutterstock

2. Frango assado glaceado com acelga chinesa

Ingredientes

  • 6 coxas e sobrecoxas de frango sem pele
  • 2 maços de acelga chinesa cortados ao meio
  • 2 colheres de sopa de mel
  • Suco de 1 laranja
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Água para cozinhar no vapor
  • Cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o mel, o suco de laranja, a mostarda, o alho, o gengibre, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino para formar o glaze. Tempere o frango com essa mistura e deixe marinar por 15 minutos. Disponha o frango em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 minutos, pincelando com o glaze de vez em quando, até dourar e caramelizar levemente. Enquanto isso, cozinhe a acelga chinesa no vapor por 4 minutos, mantendo-a firme. Sirva o frango sobre a acelga e finalize com a cebolinha picada.

3. Acelga chinesa refogada com cogumelo ao molho de amendoim

Ingredientes

Refogado

  • 1 maço de acelga chinesa cortado em pedaços
  • 2 xícaras de chá de cogumelo paris cortado em fatias
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de gergelim
  • Cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de amendoim

  • 2 colheres de sopa de pasta de amendoim integral
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de chá de mel
  • 3 colheres de sopa de água morna
  • 1 dente de alho amassado

Modo de preparo

Molho de amendoim

Em uma tigela, misture a pasta de amendoim, o suco de limão, o mel, o alho amassado e a água morna até formar um molho liso e cremoso. Se preferir mais fluido, acrescente um pouco mais de água. Reserve.

Refogado

Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio-alto e refogue o alho e o gengibre por 1 minuto. Acrescente o cogumelo e salteie por cerca de 5 minutos, até dourar. Junte a acelga chinesa e refogue rapidamente, mantendo os talos crocantes. Acerte o sal e a pimenta-do-reino. Transfira para um prato, regue com o molho de amendoim e finalize com o gergelim e a cebolinha picada. Sirva em seguida.

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