Chester assado ao leite: veja receita fácil para a ceia de Natal

A poucas semanas do Natal, as ceias sob encomenda já estão disponíveis para pedidos no ES, mas se você vai colocar a mão na massa para a noite de 24 de dezembro, aqui vai uma receita saborosa de ave natalina: chester assado ao leite, temperado com vinho e azeitonas.
Essa dica do HZ é prática, ideal para iniciantes na cozinha, e o prato rende em média seis porções. Confira a seguir o passo a passo da preparação.
CHESTER ASSADO AO LEITE
Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 50 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 50 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- 200 ml de leite de coco
- 1 xícara (chá) de leite integral
- 1kg de chester
- 100g de manteiga sem sal
- 1 cebola ralada
- ½ xícara (chá) de molho de tomate
- 1 colher (sopa) de salsa
- 1 xícara (chá) de vinho branco seco
- 150g de azeitonas pretas
Modo de preparo:
- Misture o leite de coco com o leite. Fatie o chester, coloque os pedaços dentro de um recipiente com a mistura do leite com leite de coco e reserve por 1 hora.
- Retire as fatias de chester do leite, doure-as na manteiga e reserve.
- Leve uma panela ao fogo com manteiga, cebola, molho de tomate e salsa. Refogue muito bem.
- Junte o chester, deixe cozinhar por aproximadamente 20 minutos. Retire do fogo, e coloque o chester em um refratário untado.
- Junte os ingredientes que foram refogados, misture ao leite e acrescente o vinho e as azeitonas.
- Leve ao forno pré-aquecido para terminar de cozinhar. Deixe até dourar.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.