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Passo a passo

Chester assado ao leite: veja receita fácil para a ceia de Natal

Sugestão do HZ para as festas de fim de ano combina praticidade e sabor. Depois de pronta, a ave rende em média seis porções
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 21:03

Chester assado ao leite
Chester assado ao leite: dica de ave para a ceia de fim de ano Crédito: Piracanjuba
A poucas semanas do Natal, as ceias sob encomenda já estão disponíveis para pedidos no ES, mas se você vai colocar a mão na massa para a noite de 24 de dezembro, aqui vai uma receita saborosa de ave natalina: chester assado ao leite, temperado com vinho e azeitonas.  
Essa dica do HZ é prática, ideal para iniciantes na cozinha, e o prato rende em média seis porções. Confira a seguir o passo a passo da preparação.  

CHESTER ASSADO AO LEITE

Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 50 minutos
Nível: fácil 

Ingredientes:

  • 200 ml de leite de coco
  • 1 xícara (chá) de leite integral 
  • 1kg de chester
  • 100g de manteiga sem sal 
  • 1 cebola ralada
  • ½ xícara (chá) de molho de tomate
  • 1 colher (sopa) de salsa
  • 1 xícara (chá) de vinho branco seco
  • 150g de azeitonas pretas

Modo de preparo: 

  1. Misture o leite de coco com o leite. Fatie o chester, coloque os pedaços dentro de um recipiente com a mistura do leite com leite de coco e reserve por 1 hora.
  2. Retire as fatias de chester do leite, doure-as na manteiga e reserve.
  3. Leve uma panela ao fogo com manteiga, cebola, molho de tomate e salsa. Refogue muito bem.
  4. Junte o chester, deixe cozinhar por aproximadamente 20 minutos. Retire do fogo, e coloque o chester em um refratário untado.
  5. Junte os ingredientes que foram refogados, misture ao leite e acrescente o vinho e as azeitonas.
  6. Leve ao forno pré-aquecido para terminar de cozinhar. Deixe até dourar.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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