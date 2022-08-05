Cervejarias comemoram o IPA Day com festival em Venda Nova

- Double NE IPA - Versão turbinada e mais alcoólica da NE IPA. Tem corpo suculento e amargor baixo. Na receita, são utilizados os lúpulos frescos Strata, Mosaic e El Dorado, da Hops Company, que deixaram a cerveja ainda mais potente.
- Milkshake IPA - Lactose, baunilha e pêssego deixam essa cerveja com as características de um smoothie: sedosa e adocicada.
- India Pale Lager - Cerveja leve, cítrica e refrescante. Essa versão de IPL tem adição de raspas de mexerica, o que confere a ela um frescor especial. O corpo é leve e o amargor é baixo.
India Pale Ale e seus subestilos
Na pronúncia em inglês: "ai-pi-êi". Para os tradicionais: India Pale Ale. O IPA, estilo da Escola Britânica conhecido por seu amargor devido à carga extra de lúpulos, é o queridinho da vez no mundo cervejeiro. Com influência da Escola Americana e dos seus vários lúpulos cítricos, refrescantes e frutados, essa tendência é reforçada pela presença de vários subestilos derivados do tradicional English India Pale Ale, como Belgian IPA, Rye IPA, New England IPA (NEIPA), Black IPA, Session IPA, Double IPA, Imperial IPA e muitos outros. Para celebrar o estilo, o IPA Day foi criado pelo escritor e entusiasta de cervejas Ashley Rousten, em 2011, e desde 2012 é comemorado também no Brasil.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
- 10h - Recepção
- 10h30 - Painel “A evolução das IPAs: da tradição ao hype”, com o mestre-cervejeiro Edson Júnior (Cervejaria Mea Culpa/SP)
- 11h15 - Painel “Lúpulos: terpenos, tióis e biotransformação”, com Thiago Galbeno, sócio-proprietário da Hops Company
- 12h - Pausa para almoço
- 13h - Abertura das taps e apresentação das collabs
- 16h - Show com a banda Back to the Past
- 19h - DJ Leandro Prata
Quando: 6 de agosto (sábado), a partir das 10h
Onde: Cervejaria Aurora, localizada na Pousada Bela Aurora, na zona rural de Venda Nova do Imigrante.
Ingressos: a partir de R$ 150 (3º lote), à venda pelo Sympla neste link.
Mais informações: @aurora_cervejaria, @azzurracervejaria e @piwocervejariarural (Instagram).