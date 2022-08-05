Cervejarias comemoram o IPA Day com festival em Venda Nova

Um dos estilos mais apreciados pelos cervejeiros de carteirinha é o IPA - India Pale Ale, que desde 2011 tem uma data em sua homenagem, o IPA Day, que cai sempre na primeira quinta-feira do mês de agosto. No Espírito Santo, o Dia da IPA será comemorado com um festival no sábado, 6 de agosto, em Venda Nova do Imigrante.

O IPA Day Festival é uma iniciativa das cervejarias Aurora e Piwo, de Venda Nova, e Azzurra, de Pedra Azul. O local escolhido para o evento é a sede da Aurora, na pousada Bela Aurora, e a programação terá início pela manhã, com palestras de dois experts do meio cervejeiro.

Cervejas do estilo IPA têm carga extra de lúpulo Crédito: Shutterstock

O primeiro painel, com o tema "A evolução das IPAS: da tradição ao hype", será conduzido pelo mestre-cervejeiro Edson Júnior, da cervejaria Mea Culpa, localizada em Cotia/SP. Em seguida, o sócio-proprietário da Hops Company, Thiago Galbeno, falará sobre lúpulos.

Os ingressos para o evento já estão no terceiro lote (R$ 150 + taxa de serviço do site Sympla) e incluem um copo modelo Stout personalizado e uma ficha de cada uma das três IPAs colaborativas criadas para o festival pelas equipes da Aurora, da Azzurra e da Piwo. São elas:

Double NE IPA - Versão turbinada e mais alcoólica da NE IPA. Tem corpo suculento e amargor baixo. Na receita, são utilizados os lúpulos frescos Strata, Mosaic e El Dorado, da Hops Company, que deixaram a cerveja ainda mais potente.

- Versão turbinada e mais alcoólica da NE IPA. Tem corpo suculento e amargor baixo. Na receita, são utilizados os lúpulos frescos Strata, Mosaic e El Dorado, da Hops Company, que deixaram a cerveja ainda mais potente. Milkshake IPA - Lactose, baunilha e pêssego deixam essa cerveja com as características de um smoothie: sedosa e adocicada.



- Lactose, baunilha e pêssego deixam essa cerveja com as características de um smoothie: sedosa e adocicada. India Pale Lager - Cerveja leve, cítrica e refrescante. Essa versão de IPL tem adição de raspas de mexerica, o que confere a ela um frescor especial. O corpo é leve e o amargor é baixo.



Na parte musical, o destaque é o rock retrô da banda Back to the Past, que se apresenta a partir das 16h.

India Pale Ale e seus subestilos Na pronúncia em inglês: "ai-pi-êi". Para os tradicionais: India Pale Ale. O IPA, estilo da Escola Britânica conhecido por seu amargor devido à carga extra de lúpulos, é o queridinho da vez no mundo cervejeiro. Com influência da Escola Americana e dos seus vários lúpulos cítricos, refrescantes e frutados, essa tendência é reforçada pela presença de vários subestilos derivados do tradicional English India Pale Ale, como Belgian IPA, Rye IPA, New England IPA (NEIPA), Black IPA, Session IPA, Double IPA, Imperial IPA e muitos outros. Para celebrar o estilo, o IPA Day foi criado pelo escritor e entusiasta de cervejas Ashley Rousten, em 2011, e desde 2012 é comemorado também no Brasil.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

10h - Recepção

10h30 - Painel “A evolução das IPAs: da tradição ao hype”, com o mestre-cervejeiro Edson Júnior (Cervejaria Mea Culpa/SP)



11h15 - Painel “Lúpulos: terpenos, tióis e biotransformação”, com Thiago Galbeno, sócio-proprietário da Hops Company



12h - Pausa para almoço



13h - Abertura das taps e apresentação das collabs



e apresentação das 16h - Show com a banda Back to the Past



19h - DJ Leandro Prata

Back to the Past: cerveja ao som de rock retrô Crédito: Reprodução/Instagram

IPA DAY FESTIVAL

Quando: 6 de agosto (sábado), a partir das 10h

Onde: Cervejaria Aurora, localizada na Pousada Bela Aurora, na zona rural de Venda Nova do Imigrante.

Ingressos: a partir de R$ 150 (3º lote), à venda pelo Sympla neste link .

Mais informações: @aurora_cervejaria, @azzurracervejaria e @piwocervejariarural (Instagram).

