Case de sucesso

Carole Crema é destaque em feira de panificação e confeitaria no ES

Confeiteira se une a experts como Rogério Shimura, Rosivaldo Bispo e Paulo Dourado na programação da PanShow Gastronomia 2025

Nesta semana, de 24 a 26 de junho, o Espírito Santo vai receber mais uma edição da PanShow Gastronomia , que propõe a maior imersão capixaba no universo da panificação e da confeitaria, com a presença de chefs e especialistas de renome nacional nesse mercado, entre eles Carole Crema e Rogério Shimura . A entrada é gratuita. >

O local escolhido para o evento é o Shopping Vila Velha , no centro da cidade canela-verde, e a estrutura contará com duas arenas para apresentações ao vivo e um auditório que abrigará seminários técnicos sobre padronização, qualidade e inovação, assim como talk shows sobre cases de sucesso. >

O evento contará ainda com área de exposição para produtos da agroindústria regional, feira de equipamentos, espaço kids, praça de alimentação com cardápio variado e o Espaço Gourmet, onde chefs apresentarão receitas ao vivo com ingredientes regionais e novas tecnologias. >