Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:50
As sobremesas geladas são a escolha perfeita para o verão, pois combinam frescor e sabor em dias de calor intenso, proporcionando uma sensação agradável e leveza após as refeições. Além disso, sua versatilidade permite criar combinações criativas que agradam tanto crianças quanto adultos, tornando-se uma opção irresistível para reunir amigos e família durante os dias ensolarados.
Abaixo, confira 7 sobremesas geladas para curtir o verão!
Em um liquidificador, coloque a água fervente e a gelatina de morango. Bata até dissolver. Acrescente os demais ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Despeje a misture em uma forma para pudim untada com óleo de coco. Leve à geladeira por 3 horas. Desenforme e sirva.
Em uma panela, coloque o leite condensado e o leite em pó. Leve ao fogo médio e misture até obter o ponto de brigadeiro. Adicione o creme de leite e misture. Reserve. Em uma batedeira, bata o chantili até ficar consistente. Depois, misture delicadamente o brigadeiro com o chantili e o granulado. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 4 horas antes de servir.
Em um processador, bata as bananas congeladas até obter um creme. Adicione o creme de leite e bata até ficar homogêneo. Depois, transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Passado esse tempo, retire do congelador e disponha o sorvete novamente no processador. Bata por mais 4 minutos e devolva ao recipiente. Leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva com o chocolate derretido e as amêndoas laminadas.
Doce de abacaxi
Creme
Doce de abacaxi
Em uma panela, coloque o abacaxi, o açúcar e a água. Misture e leve ao fogo médio até obter o ponto de doce. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Reserve.
Creme e montagem
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e as gemas de ovo e leve ao fogo baixo até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Após, em recipientes individuais, faça uma camada com o creme e outra com o doce de abacaxi. Leve à geladeira e sirva bem gelado.
Em uma panela, coloque o leite de coco, o leite e o amido de milho e misture até dissolver completamente. Acrescente o leite condensado e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até formar um creme liso e levemente espesso. Desligue o fogo, adicione o creme de leite, a essência de baunilha e metade do coco ralado e misture.
Em um refratário, faça uma camada de biscoitos rapidamente umedecidos no leite e cubra com parte do creme. Repita as camadas, finalizando com o creme. Polvilhe com o restante do coco ralado e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a polpa de cupuaçu, o leite condensado e o creme de leite e bata em velocidade máxima por 5 minutos. Transfira a musse para um recipiente de vidro e leve à geladeira por 3 horas. Finalize com as raspas de chocolate e sirva.
Dica: se preferir, disponha a musse na casca de cupuaçu higienizada para uma apresentação mais charmosa.
Base
Recheio
Em um processador, triture os biscoitos até obter uma farofa. Adicione a manteiga derretida e misture até formar uma farofa úmida. Forre o fundo e as laterais de uma forma e leve ao congelador por 30 minutos. Enquanto isso, em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até obter um creme. Despeje a mistura sobre a base de biscoitos e leve ao congelador por 4 horas. Finalize com raspas de limão e sirva.
