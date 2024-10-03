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5 sobremesas geladas para espantar o calor

5 sobremesas geladas para espantar o calor

Veja como preparar receitas doces deliciosas para deixar o seu dia mais gostoso
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Outubro de 2024 às 13:36

Cheesecake de maracujá (Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock)
Cheesecake de maracujá Crédito: Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock
Sobremesas geladas são a escolha perfeita para refrescar e adoçar os dias mais quentes. Combinando leveza e sabor, essas delícias proporcionam uma sensação de frescor e suavidade, tornando-se ideais para momentos de lazer ou ocasiões especiais. Feitas com ingredientes simples, como frutas frescas e cremes suaves, oferecem uma explosão de texturas que agradam todos os paladares. 
Veja 5 receitas de sobremesas geladas para espantar o calor!

Cheesecake de maracujá

Ingredientes

Base
  • 200 g de biscoito de maisena
  • 100 g de manteiga derretida
Recheio
  • 300 g de cream cheese
  • 395 g de leite condensado
  • 300 g de creme de leite sem soro
  • 120 ml de suco concentrado de maracujá
  • 24 g de gelatina sem sabor
  • 5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina
Cobertura
  • Polpa de 2 maracujás
  • 60 ml de água
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de chá de amido de milho
  • 2 colheres de sopa de água para diluir o amido de milho

Modo de preparo

Base
Triture os biscoitos maisena no liquidificador até virar uma farofa fina. Coloque em um recipiente e adicione a manteiga derretida. Misture até formar uma massa homogênea. Forre o fundo e a lateral de uma forma redonda de fundo removível com a mistura, pressionando bem para compactar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Reserve. 
Recheio e montagem
Em uma tigela, misture a gelatina com a água e leve ao micro-ondas por 15 segundos para dissolver completamente. Reserve. No liquidificador, bata o cream cheese, o leite condensado e o creme de leite até obter um creme liso. Adicione o suco concentrado de maracujá e a gelatina dissolvida. Bata novamente até que tudo esteja bem incorporado. Despeje o creme sobre a base de biscoito já fria e leve à geladeira por 4 horas. 
Cobertura e finalização
Em uma panela, coloque a polpa de maracujá, a água e o açúcar. Cozinhe em fogo médio até que o açúcar se dissolva. Adicione o amido de milho diluído em duas colheres de sopa de água e mexa constantemente até que a mistura engrosse levemente. Deixe esfriar e despeje sobre a cheesecake já firme. Leve a cheesecake montada com a cobertura à geladeira por mais 1 hora. Sirva em seguida.

Sorvete de banana com cacau

Ingredientes

  • 3 bananas congeladas e picadas
  • 2 colheres de sopa de cacau em pó
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Coloque as bananas no liquidificador e bata até obter um creme homogêneo e suave. Acrescente o cacau em pó, o mel e a essência de baunilha. Bata novamente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Sirva em seguida. 

Creme de manga com iogurte

Ingredientes

  • 2 mangas descascadas e cortadas em cubos
  • 170 g de iogurte grego natural
  • 1 colher de sopa de mel
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a manga e bata até obter um purê homogêneo. Adicione o iogurte grego, o mel e o suco de limão. Bata novamente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Distribua o creme em taças ou tigelas individuais. Leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.
Musse de limão (Imagem: flanovais | Shutterstock)
Musse de limão Crédito: Imagem: flanovais | Shutterstock

Musse de limão

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 300 g de creme de leite sem soro
  • 120 ml de suco de limão
  • Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite condensado e o creme de leite. Bata até obter uma mistura homogênea. Continue batendo e adicione o suco de limão aos poucos. A mistura começará a engrossar gradualmente. Quando a mousse estiver com uma consistência cremosa e firme, pare de bater. Despeje a mistura em taças individuais ou em um refratário grande. Leve à geladeira por 2 horas para firmar bem. Decore com raspas de limão e sirva em seguida. 

Pavê de chocolate e morango

Ingredientes

Creme de chocolate
  • 395 g de leite condensado
  • 300 g de creme de leite sem soro
  • 50 g de cacau em pó
  • 1 colher de sopa de manteiga
Montagem
  • 200 g de biscoito de maisena
  • 1 xícara de chá de leite integral
  • 2 xícaras chá de morangos frescos fatiados
Cobertura
  • 300 g de creme de leite sem soro
  • 100 g de chocolate meio amargo derretido

Modo de preparo

Creme de chocolate
Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, o cacau e a manteiga. Leve ao fogo médio e mexa constantemente até obter um creme consistente. Retire do fogo e deixe esfriar.
Cobertura
Em uma panela, em fogo baixo, misture o creme de leite com o chocolate meio amargo derretido até obter um creme homogêneo. Reserve.
Montagem
Em um refratário, faça uma camada de biscoitos umedecidos no leite. Cubra com uma camada do creme de chocolate e adicione morangos fatiados por cima. Repita as camadas até acabar o creme e os biscoitos, finalizando com uma camada de biscoitos. Espalhe a cobertura de chocolate derretido com creme de leite por cima. Decore com mais morangos fatiados e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

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