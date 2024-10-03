5 sobremesas geladas para espantar o calor

Sobremesas geladas são a escolha perfeita para refrescar e adoçar os dias mais quentes. Combinando leveza e sabor, essas delícias proporcionam uma sensação de frescor e suavidade, tornando-se ideais para momentos de lazer ou ocasiões especiais. Feitas com ingredientes simples, como frutas frescas e cremes suaves, oferecem uma explosão de texturas que agradam todos os paladares.
Veja 5 receitas de sobremesas geladas para espantar o calor!
Cheesecake de maracujá
Ingredientes
Base
- 200 g de biscoito de maisena
- 100 g de manteiga derretida
Recheio
- 300 g de cream cheese
- 395 g de leite condensado
- 300 g de creme de leite sem soro
- 120 ml de suco concentrado de maracujá
- 24 g de gelatina sem sabor
- 5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina
Cobertura
- Polpa de 2 maracujás
- 60 ml de água
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de amido de milho
- 2 colheres de sopa de água para diluir o amido de milho
Modo de preparo
Base
Triture os biscoitos maisena no liquidificador até virar uma farofa fina. Coloque em um recipiente e adicione a manteiga derretida. Misture até formar uma massa homogênea. Forre o fundo e a lateral de uma forma redonda de fundo removível com a mistura, pressionando bem para compactar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Reserve.
Recheio e montagem
Em uma tigela, misture a gelatina com a água e leve ao micro-ondas por 15 segundos para dissolver completamente. Reserve. No liquidificador, bata o cream cheese, o leite condensado e o creme de leite até obter um creme liso. Adicione o suco concentrado de maracujá e a gelatina dissolvida. Bata novamente até que tudo esteja bem incorporado. Despeje o creme sobre a base de biscoito já fria e leve à geladeira por 4 horas.
Cobertura e finalização
Em uma panela, coloque a polpa de maracujá, a água e o açúcar. Cozinhe em fogo médio até que o açúcar se dissolva. Adicione o amido de milho diluído em duas colheres de sopa de água e mexa constantemente até que a mistura engrosse levemente. Deixe esfriar e despeje sobre a cheesecake já firme. Leve a cheesecake montada com a cobertura à geladeira por mais 1 hora. Sirva em seguida.
Sorvete de banana com cacau
Ingredientes
- 3 bananas congeladas e picadas
- 2 colheres de sopa de cacau em pó
- 1 colher de sopa de mel
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Modo de preparo
Coloque as bananas no liquidificador e bata até obter um creme homogêneo e suave. Acrescente o cacau em pó, o mel e a essência de baunilha. Bata novamente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Sirva em seguida.
Creme de manga com iogurte
Ingredientes
- 2 mangas descascadas e cortadas em cubos
- 170 g de iogurte grego natural
- 1 colher de sopa de mel
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
No liquidificador, coloque a manga e bata até obter um purê homogêneo. Adicione o iogurte grego, o mel e o suco de limão. Bata novamente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Distribua o creme em taças ou tigelas individuais. Leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.
Musse de limão
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 300 g de creme de leite sem soro
- 120 ml de suco de limão
- Raspas de limão para decorar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o leite condensado e o creme de leite. Bata até obter uma mistura homogênea. Continue batendo e adicione o suco de limão aos poucos. A mistura começará a engrossar gradualmente. Quando a mousse estiver com uma consistência cremosa e firme, pare de bater. Despeje a mistura em taças individuais ou em um refratário grande. Leve à geladeira por 2 horas para firmar bem. Decore com raspas de limão e sirva em seguida.
Pavê de chocolate e morango
Ingredientes
Creme de chocolate
- 395 g de leite condensado
- 300 g de creme de leite sem soro
- 50 g de cacau em pó
- 1 colher de sopa de manteiga
Montagem
- 200 g de biscoito de maisena
- 1 xícara de chá de leite integral
- 2 xícaras chá de morangos frescos fatiados
Cobertura
- 300 g de creme de leite sem soro
- 100 g de chocolate meio amargo derretido
Modo de preparo
Creme de chocolate
Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, o cacau e a manteiga. Leve ao fogo médio e mexa constantemente até obter um creme consistente. Retire do fogo e deixe esfriar.
Cobertura
Em uma panela, em fogo baixo, misture o creme de leite com o chocolate meio amargo derretido até obter um creme homogêneo. Reserve.
Montagem
Em um refratário, faça uma camada de biscoitos umedecidos no leite. Cubra com uma camada do creme de chocolate e adicione morangos fatiados por cima. Repita as camadas até acabar o creme e os biscoitos, finalizando com uma camada de biscoitos. Espalhe a cobertura de chocolate derretido com creme de leite por cima. Decore com mais morangos fatiados e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.