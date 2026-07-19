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Gastronomia

6 receitas de frango assado para o almoço de domingo

Confira opções que reúnem sabor, praticidade e aquele toque de comida caseira
Portal Edicase

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Publicado em 19 de Julho de 2026 às 11:55

Frango assado simples (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)
Frango assado simples Crédito: Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock
O frango assado é um dos pratos mais tradicionais dos almoços de domingo, reunindo sabor, praticidade e aquele toque de comida caseira que agrada a toda a família. Embora a versão preparada com a ave inteira seja um clássico, também é possível utilizar cortes como coxa, sobrecoxa, peito ou asas, que oferecem mais praticidade no preparo e permitem criar receitas variadas.
Abaixo, confira 6 receitas de frango assado para o almoço de domingo!

1. Frango assado simples

Ingredientes

  • 1 frango inteiro
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 ramos de alecrim
  • 1/4 xícara de chá de suco de limão
  • 1/4 xícara de chá de azeite
  • 2 colheres de sopa de vinho branco seco
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o alho, o alecrim, o suco de limão, o azeite, o vinho, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada e misture. Depois, disponha o frango em uma travessa e regue com a mistura de temperos. Cubra com o papel-alumínio e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, retire o papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 1 hora e 20 minutos. Sirva em seguida.

2. Sobrecoxa com mel e laranja

Ingredientes

  • 8 pedaços de sobrecoxa
  • Suco de 1 laranja
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 colher de sopa de gengibre ralado
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o alho, o mel, o sal, o gengibre e o suco da laranja e misture. Acrescente os pedaços de frango e mexa para incorporar. Tampe e deixe descansar por 1 hora. Após, unte um refratário com o azeite e disponha os pedaços de frango. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 1 hora. Sirva em seguida.

3. Coxa e sobrecoxa com molho de iogurte e ervas

Ingredientes

  • 1 kg de coxa e sobrecoxa de frango
  • 200 g de iogurte natural
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o iogurte, o alho, o azeite, o suco de limão, o orégano, a salsinha, a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter um molho homogêneo. Acrescente o frango e envolva todos os pedaços com o molho. Cubra o recipiente e deixe descansar na geladeira por 1 hora.
Disponha o frango em uma assadeira e regue com o restante da marinada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 1 hora e 20 minutos, ou até que o frango esteja dourado e cozido por completo. Sirva em seguida.
Asa de frango com molho barbecue (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)
Asa de frango com molho barbecue Crédito: Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock

4. Asa de frango com molho barbecue

Ingredientes

  • 500 g de asa de frango
  • 200 g de molho de tomate
  • 2 colheres de sopa de ketchup
  • 3 colheres de sopa de vinagre de maçã
  • 3 colheres de sopa de água
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 1 folha de louro
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até derreter. Adicione a água, o vinagre e o molho de tomate e mexa para incorporar. Acrescente o ketchup e a folha de louro e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.
Em um recipiente, coloque as asas de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Após, transfira as asas de frango para um refratário e pincele com um pouco de molho. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Passado esse tempo, retire as asas do forno, vire e pincele novamente com o molho. Leve ao forno por mais 10 minutos e repita o processo até que elas estejam cozidas e bem douradas. Sirva em seguida com a salsinha.

5. Frango recheado com farofa

Ingredientes

Frango
  • 1 frango
  • 4 dentes de alho amassados
  • Suco de 2 limões
  • 1 xícara de chá de vinho branco seco
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 ramos de alecrim
  • 2 folhas de louro
Farofa
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 150 g de bacon cortado em cubos
  • 150 g de linguiça calabresa fatiada
  • 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
  • 1/2 xícara de chá de azeitona verde picada
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Frango
Em um recipiente, misture o alho, o suco de limão, o vinho branco, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe esse tempero por todo o frango, inclusive por dentro da cavidade. Coloque também o alecrim e o louro dentro do frango, cubra e leve à geladeira por no mínimo 8 horas, regando com o próprio caldo na metade do tempo. Reserve. 
Farofa
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o bacon e a linguiça calabresa e frite até dourar. Junte a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione a azeitona e misture. Abaixe o fogo e acrescente a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sempre. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Reserve.
Montagem
Retire o frango da geladeira 30 minutos antes de assar. Retire o louro e o alecrim. Recheie a cavidade com a farofa pronta, sem apertar demais. Costure com barbante ou feche com palitos. Coloque o frango em uma assadeira grande, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 1 hora e 30 minutos, regando com o caldo da assadeira ao longo do tempo. Após, retire o papel-alumínio, aumente a temperatura para 200 °C e asse por mais 20 minutos, até que a pele fique bem dourada. Retire do forno, deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.

6. Frango assado com batata e alecrim

Ingredientes

  • 1 frango inteiro
  • 6 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 3 ramos de alecrim fresco
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, orégano e alecrim. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 1 hora. Enquanto isso, em uma assadeira, coloque as batatas e o alho, regue com azeite e misture para incorporar. Após, coloque o frango sobre a mistura e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora e 30 minutos. Sirva em seguida.

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