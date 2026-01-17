Aprenda a fazer frango assado com molho de laranja

Espalhe um fio de azeite na assadeira e coloque os pedaços de frango já temperados. Por cima de cada pedaço de frango, coloque um pedacinho de manteiga gelada e um ramo de alecrim. Leve para assar em forno preaquecido em 200ºC por 30 minutos sem cobrir. Passado este tempo, retire a assadeira do forno e com cuidado descarte o excesso de líquidos que ficam depositados no fundo. Volte a assadeira para o forno e deixe até dourar bem. Este tempo varia muito dependendo do tamanho dos pedaços de frango e da potência do seu forno, então o ideal é ficar de olho na coloração da ave.