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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda a fazer frango assado com molho de laranja

Ouça as dicas de preparo com o chef Juarez Campos

Publicado em 17 de Janeiro de 2026 às 11:40

Publicado em 

17 jan 2026 às 11:40
Coxa e sobrecoxa de frango ao molho de laranja
Coxa e sobrecoxa de frango ao molho de laranja Crédito: Pixabay - RitaE
Nesta edição do "CBN e As Dicas do Chef", o comentarista Chef Juarez Campos traz como destaque a preparação de um frango assado com molho de laranja. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - FRANGO - 9.05s - 17-01-26.mp3
Ingredientes:
  • 4 coxas e sobrecoxas desossadas e temperadas 
  • 4 ramos de alecrim fresco 
  • 1 colher de sopa de manteiga gelada
Ingredientes do molho
  • 50g de manteiga 
  • 1 xícara de chá de suco de laranja natural 
  • ½ colher de sopa de amido de milho 
  • 1 colher de sopa de açúcar 
  • ½ tablete de caldo de galinha ou legumes

Preparo

Espalhe um fio de azeite na assadeira e coloque os pedaços de frango já temperados. Por cima de cada pedaço de frango, coloque um pedacinho de manteiga gelada e um ramo de alecrim. Leve para assar em forno preaquecido em 200ºC por 30 minutos sem cobrir. Passado este tempo, retire a assadeira do forno e com cuidado descarte o excesso de líquidos que ficam depositados no fundo. Volte a assadeira para o forno e deixe até dourar bem. Este tempo varia muito dependendo do tamanho dos pedaços de frango e da potência do seu forno, então o ideal é ficar de olho na coloração da ave.
Molho: Misture todos os ingredientes, leve ao fogo médio até ferver e engrossar. Retire o frango do forno quando estiver bem dourado e regue com o molho. Dica: Pode adicionar batatas cruas para assar junto com o frango. Basta cortá-las em pedaços pequenos e espalhá-las pela assadeira.

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