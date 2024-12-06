As receitas com arroz para o Natal são uma maneira encantadora de surpreender os convidados, oferecendo pratos que combinam tradição e criatividade. Durante as festas, esse alimento pode ser transformado de maneira sofisticada e festiva, com a adição de ingredientes especiais, tornando-se um prato principal ou um acompanhamento digno de destaque na mesa.
Abaixo, confira 5 receitas surpreendentes com arroz para o Natal!
Arroz com lentilha
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de arroz branco
- 1/2 xícara de chá de lentilha seca
- 2 cebolas cortadas em rodelas finas
- 3 colheres de sopa de azeite
- 4 xícaras de chá de água quente
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de cominho em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalização
Modo de preparo:
Lave bem a lentilha e coloque-a em uma panela com 2 xícaras de água quente. Cozinhe, em fogo médio, por cerca de 15-20 minutos, até ficar macia, mas ainda firme. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite e refogue o alho até dourar levemente. Adicione o arroz e misture bem. Refogue até ficar brilhante. Adicione 2 xícaras de água quente e sal. Misture e cozinhe em fogo baixo até o arroz ficar macio. Reserve.
Em uma frigideira grande, aqueça o restante do azeite em fogo médio e refogue as cebolas, sempre mexendo, até ficarem douradas e caramelizadas, cerca de 10-15 minutos. Adicione a lentilha e o arroz à cebola refogada e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Sirva em seguida com a salsinha.
Arroz com bacalhau e azeitona
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de arroz branco
- 500 g de bacalhau dessalgado e desfiado
- 1 cebola fatiada
- 2 dentes de alho picados
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras finas
- 1/2 xícara de chá de azeitona preta
- 1/4 de xícara de chá de salsinha picada
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
- 4 xícaras de chá de água quente
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue metade da cebola até ficar dourada. Adicione o arroz, tempere com sal e refogue por 2 minutos. Adicione a água quente e cozinhe em fogo baixo até o arroz ficar macio. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o restante do azeite em fogo médio e refogue o restante da cebola e o alho. Adicione o pimentão e refogue por 3-4 minutos. Adicione o bacalhau desfiado e misture bem, deixando cozinhar por cerca de 5 minutos em fogo baixo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma travessa grande, misture o arroz cozido com o refogado de bacalhau. Adicione a azeitona e finalize com salsinha picada. Sirva em seguida.
Arroz com castanhas
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de arroz branco
- 4 xícaras de chá de água quente
- 1 cebola picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada grosseiramente
- 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju torrada
- 1/3 de xícara de chá de amêndoas laminadas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/4 de xícara de chá de salsinha picada
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o arroz, refogue por 2 minutos e adicione a água quente e o sal. Cozinhe em fogo baixo até o arroz ficar macio. Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio. Toste levemente a castanha-do-pará, a castanha-de-caju e as amêndoas, até ficarem douradas e aromáticas. Misture as castanhas tostadas ao arroz cozido, ajustando o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Arroz com frutas secas
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de arroz branco
- 4 xícaras de chá de água quente
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1/3 de xícara de chá de damasco picado
- 1/3 de xícara de chá de uva-passa
- 1/3 de xícara de nozes picadas
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de manteiga em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione o arroz, misture bem e adicione a água quente e o sal. Cozinhe em fogo baixo até que o arroz fique macio. Reserve.
Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de manteiga em fogo médio e toste as nozes até ficarem levemente douradas. Reserve. Na mesma frigideira, aqueça rapidamente o damasco e a uva-passa para ficarem macios. Misture as frutas secas e as nozes tostadas ao arroz já cozido. Finalize com salsinha picada e sirva em seguida.
Arroz com açafrão e frango
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de arroz
- 500 g de peito de frango cortado em cubos
- 1 colher de chá de açafrão-da-terra
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras finas
- 1/2 xícara de chá de ervilha
- 4 xícaras de chá de caldo de galinha quente
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere os pedaços de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure os cubos de frango até ficarem bem cozidos. Reserve. Na mesma panela, coloque mais um fio de azeite, refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o açafrão-da-terra e misture bem, deixando os temperos aromatizarem.
Adicione o arroz à panela e refogue por 1-2 minutos. Coloque o caldo de galinha quente e ajuste o sal, se necessário. Deixe cozinhar em fogo baixo até que o arroz fique macio e o líquido tenha evaporado. Quando o arroz estiver quase pronto, adicione o frango dourado, as tiras de pimentão e a ervilha. Tampe e deixe cozinhar por mais 5 minutos, para integrar os sabores. Salpique salsinha picada por cima e sirva imediatamente.