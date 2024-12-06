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Fim de ano

5 receitas surpreendentes com arroz para o Natal

Veja como preparar opções diferentes e apetitosas para deixar a ceia mais especial
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 13:44

Arroz com lentilha (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)
Arroz com lentilha Crédito: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
As receitas com arroz para o Natal são uma maneira encantadora de surpreender os convidados, oferecendo pratos que combinam tradição e criatividade. Durante as festas, esse alimento pode ser transformado de maneira sofisticada e festiva, com a adição de ingredientes especiais, tornando-se um prato principal ou um acompanhamento digno de destaque na mesa.
Abaixo, confira 5 receitas surpreendentes com arroz para o Natal! 

Arroz com lentilha

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de arroz branco
  • 1/2 xícara de chá de lentilha seca
  • 2 cebolas cortadas em rodelas finas
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 4 xícaras de chá de água quente
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para finalização

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Modo de preparo:

Lave bem a lentilha e coloque-a em uma panela com 2 xícaras de água quente. Cozinhe, em fogo médio, por cerca de 15-20 minutos, até ficar macia, mas ainda firme. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite e refogue o alho até dourar levemente. Adicione o arroz e misture bem. Refogue até ficar brilhante. Adicione 2 xícaras de água quente e sal. Misture e cozinhe em fogo baixo até o arroz ficar macio. Reserve.
Em uma frigideira grande, aqueça o restante do azeite em fogo médio e refogue as cebolas, sempre mexendo, até ficarem douradas e caramelizadas, cerca de 10-15 minutos. Adicione a lentilha e o arroz à cebola refogada e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Sirva em seguida com a salsinha.

Arroz com bacalhau e azeitona

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de arroz branco
  • 500 g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 1 cebola fatiada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras finas
  • 1/2 xícara de chá de azeitona preta
  • 1/4 de xícara de chá de salsinha picada
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 4 xícaras de chá de água quente

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue metade da cebola até ficar dourada. Adicione o arroz, tempere com sal e refogue por 2 minutos. Adicione a água quente e cozinhe em fogo baixo até o arroz ficar macio. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o restante do azeite em fogo médio e refogue o restante da cebola e o alho. Adicione o pimentão e refogue por 3-4 minutos. Adicione o bacalhau desfiado e misture bem, deixando cozinhar por cerca de 5 minutos em fogo baixo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma travessa grande, misture o arroz cozido com o refogado de bacalhau. Adicione a azeitona e finalize com salsinha picada. Sirva em seguida.

Arroz com castanhas

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de arroz branco
  • 4 xícaras de chá de água quente
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada grosseiramente
  • 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju torrada
  • 1/3 de xícara de chá de amêndoas laminadas
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/4 de xícara de chá de salsinha picada

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o arroz, refogue por 2 minutos e adicione a água quente e o sal. Cozinhe em fogo baixo até o arroz ficar macio. Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio. Toste levemente a castanha-do-pará, a castanha-de-caju e as amêndoas, até ficarem douradas e aromáticas. Misture as castanhas tostadas ao arroz cozido, ajustando o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Arroz com frutas secas (Imagem: pamuk | Shutterstock)
Arroz com frutas secas Crédito: pamuk | Shutterstock

Arroz com frutas secas

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de arroz branco
  • 4 xícaras de chá de água quente
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1/3 de xícara de chá de damasco picado
  • 1/3 de xícara de chá de uva-passa
  • 1/3 de xícara de nozes picadas
  • Sal a gosto

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Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de manteiga em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione o arroz, misture bem e adicione a água quente e o sal. Cozinhe em fogo baixo até que o arroz fique macio. Reserve.
Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de manteiga em fogo médio e toste as nozes até ficarem levemente douradas. Reserve. Na mesma frigideira, aqueça rapidamente o damasco e a uva-passa para ficarem macios. Misture as frutas secas e as nozes tostadas ao arroz já cozido. Finalize com salsinha picada e sirva em seguida. 

Arroz com açafrão e frango

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de arroz
  • 500 g de peito de frango cortado em cubos
  • 1 colher de chá de açafrão-da-terra
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras finas
  • 1/2 xícara de chá de ervilha
  • 4 xícaras de chá de caldo de galinha quente
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere os pedaços de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure os cubos de frango até ficarem bem cozidos. Reserve. Na mesma panela, coloque mais um fio de azeite, refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o açafrão-da-terra e misture bem, deixando os temperos aromatizarem. 
Adicione o arroz à panela e refogue por 1-2 minutos. Coloque o caldo de galinha quente e ajuste o sal, se necessário. Deixe cozinhar em fogo baixo até que o arroz fique macio e o líquido tenha evaporado. Quando o arroz estiver quase pronto, adicione o frango dourado, as tiras de pimentão e a ervilha. Tampe e deixe cozinhar por mais 5 minutos, para integrar os sabores. Salpique salsinha picada por cima e sirva imediatamente.

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