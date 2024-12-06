Arroz com lentilha Crédito: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

As receitas com arroz para o Natal são uma maneira encantadora de surpreender os convidados, oferecendo pratos que combinam tradição e criatividade. Durante as festas, esse alimento pode ser transformado de maneira sofisticada e festiva, com a adição de ingredientes especiais, tornando-se um prato principal ou um acompanhamento digno de destaque na mesa.

Abaixo, confira 5 receitas surpreendentes com arroz para o Natal!

Arroz com lentilha

Ingredientes:

2 xícaras de chá de arroz branco

1/2 xícara de chá de lentilha seca

2 cebolas cortadas em rodelas finas

3 colheres de sopa de azeite

4 xícaras de chá de água quente

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalização

Modo de preparo:

Lave bem a lentilha e coloque-a em uma panela com 2 xícaras de água quente. Cozinhe, em fogo médio, por cerca de 15-20 minutos, até ficar macia, mas ainda firme. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite e refogue o alho até dourar levemente. Adicione o arroz e misture bem. Refogue até ficar brilhante. Adicione 2 xícaras de água quente e sal. Misture e cozinhe em fogo baixo até o arroz ficar macio. Reserve.

Em uma frigideira grande, aqueça o restante do azeite em fogo médio e refogue as cebolas, sempre mexendo, até ficarem douradas e caramelizadas, cerca de 10-15 minutos. Adicione a lentilha e o arroz à cebola refogada e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Sirva em seguida com a salsinha.

Arroz com bacalhau e azeitona

Ingredientes:

2 xícaras de chá de arroz branco

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

1 cebola fatiada

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho cortado em tiras finas

1/2 xícara de chá de azeitona preta

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

4 xícaras de chá de água quente

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue metade da cebola até ficar dourada. Adicione o arroz, tempere com sal e refogue por 2 minutos. Adicione a água quente e cozinhe em fogo baixo até o arroz ficar macio. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o restante do azeite em fogo médio e refogue o restante da cebola e o alho. Adicione o pimentão e refogue por 3-4 minutos. Adicione o bacalhau desfiado e misture bem, deixando cozinhar por cerca de 5 minutos em fogo baixo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma travessa grande, misture o arroz cozido com o refogado de bacalhau. Adicione a azeitona e finalize com salsinha picada. Sirva em seguida.

Arroz com castanhas

Ingredientes:

2 xícaras de chá de arroz branco

4 xícaras de chá de água quente

1 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada grosseiramente

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju torrada

1/3 de xícara de chá de amêndoas laminadas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o arroz, refogue por 2 minutos e adicione a água quente e o sal. Cozinhe em fogo baixo até o arroz ficar macio. Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio. Toste levemente a castanha-do-pará, a castanha-de-caju e as amêndoas, até ficarem douradas e aromáticas. Misture as castanhas tostadas ao arroz cozido, ajustando o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Arroz com frutas secas Crédito: pamuk | Shutterstock

Arroz com frutas secas

Ingredientes:

2 xícaras de chá de arroz branco

4 xícaras de chá de água quente

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1/3 de xícara de chá de damasco picado

1/3 de xícara de chá de uva-passa

1/3 de xícara de nozes picadas

Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de manteiga em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione o arroz, misture bem e adicione a água quente e o sal. Cozinhe em fogo baixo até que o arroz fique macio. Reserve.

Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de manteiga em fogo médio e toste as nozes até ficarem levemente douradas. Reserve. Na mesma frigideira, aqueça rapidamente o damasco e a uva-passa para ficarem macios. Misture as frutas secas e as nozes tostadas ao arroz já cozido. Finalize com salsinha picada e sirva em seguida.

Arroz com açafrão e frango

Ingredientes:

2 xícaras de chá de arroz

500 g de peito de frango cortado em cubos

1 colher de chá de açafrão-da-terra

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras finas

1/2 xícara de chá de ervilha

4 xícaras de chá de caldo de galinha quente

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere os pedaços de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure os cubos de frango até ficarem bem cozidos. Reserve. Na mesma panela, coloque mais um fio de azeite, refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o açafrão-da-terra e misture bem, deixando os temperos aromatizarem.