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De brócolis a bacalhau

5 receitas práticas de quiches para a Páscoa

Veja como preparar opções deliciosas para deixar o seu feriado mais saboroso
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 14:04

Quiche de brócolis com queijo feta (Imagem: MariaZubareva | Shutterstock)
Quiche de brócolis com queijo feta Crédito: MariaZubareva | Shutterstock
As quiches são uma excelente opção para a Páscoa, trazendo praticidade, elegância e sabor à mesa. Versáteis e fáceis de preparar, elas combinam com o clima acolhedor da data e agradam diferentes paladares, podendo ser servidas tanto quentes quanto frias. São ideais para compor um brunch , um almoço leve ou até mesmo um lanche especial, permitindo combinações criativas.
Veja, abaixo, cinco receitas práticas de quiches para a Páscoa!

Quiche de brócolis com queijo feta

Ingredientes:
Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 100 g de manteiga gelada cortada em cubos
  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal
  • Azeite para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
  • 1 brócolis cozido e picado
  • 200 g de queijo feta cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

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Modo de preparo:
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal. Adicione a manteiga gelada e misture com a ponta dos dedos até virar uma farofa. Junte o ovo e misture até formar uma massa homogênea. Embrulhe a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Com um rolo, abra a massa e forre o fundo e a lateral uma forma de fundo removível untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Faça furos no fundo da massa com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Desligue o forno e reserve. 
Recheio
Em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite até ficar homogêneo. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Distribua o brócolis e o queijo feta sobre a massa pré-assada. Despeje a mistura de ovos por cima. Finalize com o queijo muçarela ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35–40 minutos ou até dourar e firmar o centro. Sirva em seguida. 

Quiche de cebola caramelizada

Ingredientes:
Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 100 g de manteiga gelada cortadas em cubos
  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal
  • 2 colheres (sopa) de água gelada
  • Azeite para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
  • 3 cebolas fatiadas em meia-lua
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • 1 colher (sopa) de açúcar mascavo
  • 3 ovos
  • 200g de creme de leite
  • 1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o sal. Adicione a manteiga e misture até formar uma farofa. Acrescente o ovo e a água gelada e misture para dar liga. Modele uma bola com a massa, embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Abra a massa com um rolo e forre o fundo e a lateral de uma forma de quiche untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 12 minutos. Desligue o forno e reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça a manteiga com o azeite em fogo baixo. Adicione as cebolas e refogue em fogo baixo até ficarem douradas. Acrescente o açúcar mascavo e continue cozinhando até caramelizar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Enquanto isso, bata os ovos com o creme de leite, o queijo, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até ficar homogêneo. Distribua a cebola caramelizada sobre a massa pré-assada e cubra com a mistura de ovos. Leve ao forno preaquecido 180 °C por 30 minutos ou até dourar e firmar. Sirva em seguida.

Quiche de bacalhau

Ingredientes:
Massa
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 100 g de manteiga gelada cortada em cubos
  • 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 1 gema de ovo
  • 1 pitada de sal
  • Azeite para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
  • 300 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/4 de xícara de chá de azeitona preta fatiada
  • 3 ovos
  • 200 g de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • Coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e o queijo parmesão. Adicione a manteiga e misture até virar uma farofa. Junte a gema de ovo e misture até formar uma massa firme. Faça uma bola com a massa, embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Abra a massa com um rolo e forre o fundo e a lateral de uma forma de quiche untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Fure o fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve. 
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o bacalhau desfiado e a azeitona e refogue por alguns minutos. Tempere com pimenta-do-reino e coentro. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite e o queijo muçarela até ficar homogêneo. Misture o bacalhau ao creme. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos até firmar e dourar. Sirva em seguida.  
Quiche de abobrinha (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)
Quiche de abobrinha Crédito: MariaKovaleva | Shutterstock

Quiche de abobrinha

Ingredientes:
Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 80g g de azeite
  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal
  • Azeite para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
  • 2 abobrinhas cortadas em rodelas finas
  • 200 g de queijo branco picado
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • Azeite, tomilho, orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de manjericão fresco para decorar
Modo de preparo:
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo com o sal. Adicione o azeite e misture com as mãos até formar uma farofa. Acrescente o ovo e misture até formar uma massa. Embrulhe a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Abra a massa com um rolo e forre o fundo e a lateral uma forma de quiche untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Faça furos no fundo com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve. 
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue as rodelas de abobrinha rapidamente, só até ficarem levemente macias. Reserve. Em uma tigela, misture os ovos, o creme de leite, o sal, a pimenta-do-reino, o tomilho e o orégano até ficar homogêneo. Coloque a abobrinha refogada sobre a massa. Espalhe os pedaços de queijo entre as rodelas de abobrinha. Despeje a mistura de ovos por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos, ou até dourar. Decore com as folhas de manjericão e sirva em seguida. 

Quiche de alho-poró

Ingredientes:
Massa
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/4 de xícara de chá de azeite
  • 1/3 de xícara de chá de iogurte natural
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de fermento químico
  • Azeite para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
  • 2 talos de alho-poró fatiados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 3 ovos
  • 200 g de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o fermento e o sal. Acrescente o azeite e o iogurte, mexendo até formar uma massa lisa e maleável. Abra a massa na forma de quiche untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve. 
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró até ficar macio. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite e o queijo parmesão até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o alho-poró refogado ao creme. Despeje o recheio sobre a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos, ou até dourar e o centro estar firme. Sirva em seguida. 

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