5 receitas fáceis para o almoço de domingo

Charutinho de repolho Crédito: Paulo Vilela | Shutterstock

Preparar receitas deliciosas e práticas para o almoço de domingo é uma ótima maneira de tornar a refeição ainda mais especial. Com opções simples e saborosas, é possível reunir a família em torno da mesa sem precisar passar horas na cozinha. Por isso, a seguir, confira como preparar algumas opções para transformar o momento em uma experiência prazerosa e memorável!

Charutinho de repolho

Ingredientes:

16 folhas grandes de repolho

1/2 kg de carne moída

1 cebola picada

1 xícara de chá de arroz cozido

2 colheres de sopa de nozes picada

1 colher de chá de hortelã seca

3 tomates sem sementes e picado

2 dentes de alho

2 colheres de sopa de manteiga

Suco de 2 limões

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água fervente

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque as folhas de repolho, sem o talo grosso, na água fervente por 5 minutos. Depois, escorra e reserve. Em outro recipiente, misture a carne moída com a cebola picada, o arroz, as nozes, o sal, a pimenta-do-reino e a hortelã. Recheie as folhas de repolho com esta mistura. Dobre a beirada das folhas para dentro e enrole sobre o recheio , formando 12 charutinhos.

Coloque, no fundo de uma panela, 4 folhas de repolho abertas. Arrumar sobre elas os charutinhos um ao lado do outro e reserve. No liquidificador, bata o tomate com o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre os charutinhos. Espalhe pedaços de manteiga sobre os charutinhos com o molho. Cubra com água e coloque um pires virado para baixo para segurá-los na panela. Leve ao fogo médio para cozinhar durante 30 minutos. Regue com suco de limão e ferva por mais 30 minutos. Sirva em seguida.

Costelada

Ingredientes:

1 kg de costela bovina em pedaços

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

1 pimentão verde picado

2 tomates picados

1 colher de chá de colorau

2 folhas de louro

1 l de água quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de farinha de mandioca

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, doure a costela em fogo médio. Acrescente o alho, a cebola, o pimentão, os tomates, o urucum e o louro. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje a água quente, tampe a panela e cozinhe em pressão por 40 minutos. Retire a costela e reserve. No caldo restante, acrescente a farinha de mandioca aos poucos, mexendo até formar um pirão encorpado. Sirva a costela com o pirão.

Arroz gratinado com abobrinha Crédito: Fizkes | Shutterstock

Arroz gratinado com abobrinha

Ingredientes:

1 kg de abobrinha

1/3 de xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de arroz

3 dentes de alho picados

2 cebolas cortadas em fatias

2/3 de xícara de chá de queijo muçarela ralado

3 ovos batidos

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Água

Modo de preparo:

Corte as abobrinhas em fatias horizontais. Em uma panela, aqueça metade do azeite em fogo médio e acrescente as abobrinhas, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 10 minutos. Mexa de vez em quando, pelo cabo da panela, durante o tempo do cozimento. Depois, deixe esfriar e pique as abobrinhas em cubinhos.

Em outra panela, coloque o arroz, cubra com água e tempere com sal. Leve ao fogo baixo e cozinhe por 10 minutos. Depois, escorra o arroz , enxágue com água fria e deixe escorrer bem. Em outra panela, aqueça o azeite restante em fogo médio e refogue o alho e a cebola.

Em um refratário untado com azeite, misture a abobrinha, o refogado de cebola, a salsinha, o arroz e o queijo ralado. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino e regue com os ovos batidos. Asse em forno médio preaquecido por cerca de 30 minutos. Sirva em seguida.

Creme de milho-verde

Ingredientes:

1 cebola picada

3 colheres de sopa de manteiga

1/3 de xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de milho-verde

1 1/2 xícara de chá de leite

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo:

Em um refratário, coloque a cebola e a manteiga. Leve ao micro-ondas em potência alta por 3 minutos. Junte a farinha de trigo, misture e leve ao micro-ondas por 30 segundos. Misture novamente e deixe mais 30 segundos no micro-ondas. Acrescente o milho-verde e o leite, misture bem. Leve ao micro-ondas por 5 minutos na mesma potência. Adicione o queijo ralado, tempere com sal e noz-moscada. Misture e sirva.

Peixe assado com farofa

Ingredientes:

1 peixe inteiro limpo (tambaqui, tilápia ou outro de sua preferência)

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola picada

1 tomate picado e sem sementes

1 xícara de chá de farinha de mandioca

1/2 maço de cheiro-verde picado

Azeite para untar

Modo de preparo:

Faça cortes superficiais na pele do peixe para que o tempero penetre melhor. Esfregue o alho picado, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino sobre toda a superfície e no interior dele. Deixe marinar por pelo menos 15 minutos para realçar o sabor. Coloque o peixe na assadeira untada com azeite, regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 40 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual.