5 receitas fáceis para o almoço de domingo

Preparar receitas deliciosas e práticas para o almoço de domingo é uma ótima maneira de tornar a refeição ainda mais especial. Com opções simples e saborosas, é possível reunir a família em torno da mesa sem precisar passar horas na cozinha. Por isso, a seguir, confira como preparar algumas opções para transformar o momento em uma experiência prazerosa e memorável!
Charutinho de repolho
Ingredientes:
- 16 folhas grandes de repolho
- 1/2 kg de carne moída
- 1 cebola picada
- 1 xícara de chá de arroz cozido
- 2 colheres de sopa de nozes picada
- 1 colher de chá de hortelã seca
- 3 tomates sem sementes e picado
- 2 dentes de alho
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Suco de 2 limões
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água fervente
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as folhas de repolho, sem o talo grosso, na água fervente por 5 minutos. Depois, escorra e reserve. Em outro recipiente, misture a carne moída com a cebola picada, o arroz, as nozes, o sal, a pimenta-do-reino e a hortelã. Recheie as folhas de repolho com esta mistura. Dobre a beirada das folhas para dentro e enrole sobre o recheio , formando 12 charutinhos.
Coloque, no fundo de uma panela, 4 folhas de repolho abertas. Arrumar sobre elas os charutinhos um ao lado do outro e reserve. No liquidificador, bata o tomate com o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre os charutinhos. Espalhe pedaços de manteiga sobre os charutinhos com o molho. Cubra com água e coloque um pires virado para baixo para segurá-los na panela. Leve ao fogo médio para cozinhar durante 30 minutos. Regue com suco de limão e ferva por mais 30 minutos. Sirva em seguida.
Costelada
Ingredientes:
- 1 kg de costela bovina em pedaços
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 1 pimentão verde picado
- 2 tomates picados
- 1 colher de chá de colorau
- 2 folhas de louro
- 1 l de água quente
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca
- 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, doure a costela em fogo médio. Acrescente o alho, a cebola, o pimentão, os tomates, o urucum e o louro. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje a água quente, tampe a panela e cozinhe em pressão por 40 minutos. Retire a costela e reserve. No caldo restante, acrescente a farinha de mandioca aos poucos, mexendo até formar um pirão encorpado. Sirva a costela com o pirão.
Arroz gratinado com abobrinha
Ingredientes:
- 1 kg de abobrinha
- 1/3 de xícara de chá de azeite
- 1 xícara de chá de arroz
- 3 dentes de alho picados
- 2 cebolas cortadas em fatias
- 2/3 de xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 3 ovos batidos
- Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
- Água
Modo de preparo:
Corte as abobrinhas em fatias horizontais. Em uma panela, aqueça metade do azeite em fogo médio e acrescente as abobrinhas, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 10 minutos. Mexa de vez em quando, pelo cabo da panela, durante o tempo do cozimento. Depois, deixe esfriar e pique as abobrinhas em cubinhos.
Em outra panela, coloque o arroz, cubra com água e tempere com sal. Leve ao fogo baixo e cozinhe por 10 minutos. Depois, escorra o arroz , enxágue com água fria e deixe escorrer bem. Em outra panela, aqueça o azeite restante em fogo médio e refogue o alho e a cebola.
Em um refratário untado com azeite, misture a abobrinha, o refogado de cebola, a salsinha, o arroz e o queijo ralado. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino e regue com os ovos batidos. Asse em forno médio preaquecido por cerca de 30 minutos. Sirva em seguida.
Creme de milho-verde
Ingredientes:
- 1 cebola picada
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 1/3 de xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de milho-verde
- 1 1/2 xícara de chá de leite
- 1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Sal e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo:
Em um refratário, coloque a cebola e a manteiga. Leve ao micro-ondas em potência alta por 3 minutos. Junte a farinha de trigo, misture e leve ao micro-ondas por 30 segundos. Misture novamente e deixe mais 30 segundos no micro-ondas. Acrescente o milho-verde e o leite, misture bem. Leve ao micro-ondas por 5 minutos na mesma potência. Adicione o queijo ralado, tempere com sal e noz-moscada. Misture e sirva.
Peixe assado com farofa
Ingredientes:
- 1 peixe inteiro limpo (tambaqui, tilápia ou outro de sua preferência)
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho picados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola picada
- 1 tomate picado e sem sementes
- 1 xícara de chá de farinha de mandioca
- 1/2 maço de cheiro-verde picado
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Faça cortes superficiais na pele do peixe para que o tempero penetre melhor. Esfregue o alho picado, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino sobre toda a superfície e no interior dele. Deixe marinar por pelo menos 15 minutos para realçar o sabor. Coloque o peixe na assadeira untada com azeite, regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 40 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual.
Enquanto o peixe assa, prepare a farofa. Em uma frigideira grande, aqueça a manteiga em fogo médio. Quando derreter, adicione a cebola e refogue até ficar macia e levemente dourada. Acrescente o tomate e cozinhe por mais 3 minutos, mexendo sempre. Aos poucos, adicione a farinha de mandioca, misturando bem para absorver os sabores dos ingredientes. Mexa constantemente por cerca de 5 minutos até a farofa ficar levemente dourada e crocante. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde picado e misture bem. Sirva o peixe assado com a farofa.