A ora-pro-nóbis é uma Planta Alimentícia Não Convencional (PANC) bastante valorizada por seu alto valor nutricional. Suas folhas são ricas em proteínas vegetais, fibras, ferro, cálcio, magnésio e vitaminas A, C e do complexo B, contribuindo para uma alimentação mais equilibrada e nutritiva. Além disso, possui baixo teor calórico e auxilia na saciedade, sendo uma excelente aliada de quem busca hábitos alimentares saudáveis.
Abaixo, confira 5 receitas com ora-pro-nóbis para um almoço saudável, nutritivo e cheio de sabor!
1. Frittata com ora-pro-nóbis, tomate e espinafre
Ingredientes
- 6 ovos
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- 1 xícara de chá de espinafre picado
- 10 tomates-cereja cortados ao meio
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de queijo cottage amassado
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira que possa ir ao forno, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o espinafre e a ora-pro-nóbis e cozinhe por cerca de 2 minutos, apenas até murcharem. Em uma tigela, bata os ovos e misture o cottage, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano.
Despeje a mistura de ovos sobre os vegetais na frigideira. Distribua os tomates-cereja por cima e cozinhe em fogo baixo por 3 a 4 minutos, até as bordas começarem a firmar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 12 a 15 minutos, ou até a frittata ficar dourada e completamente cozida. Retire do forno, espere alguns minutos e sirva.
2. Tilápia assada com crosta de ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 4 filés de tilápia
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho amassados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés com limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Em outro recipiente, misture a ora-pro-nóbis, a farinha de aveia e o azeite. Cubra os filés com essa mistura. Disponha em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos. Sirva em seguida.
3. Frango ensopado com ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 600 g de peito de frango cortado em cubos
- 3 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 500 ml de caldo de legumes caseiro
- Sal, páprica doce e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e doure o frango. Acrescente a cebola e o alho e refogue até murcharem. Adicione os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Junte o caldo de legumes, a páprica e o sal. Cozinhe por cerca de 20 minutos. Acrescente a ora-pro-nóbis e cozinhe por mais 5 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva.
4. Arroz integral com ora-pro-nóbis e limão
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz integral cru
- 2 1/2 xícaras de chá de água
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1 limão
- Raspas de 1/2 limão
- 2 colheres de sopa de salsa picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione o arroz e refogue por cerca de 2 minutos. Acrescente a água e o sal. Cozinhe em fogo baixo até o arroz ficar macio e a água secar completamente. Em uma frigideira, refogue rapidamente a ora-pro-nóbis por 2 a 3 minutos em fogo médio, apenas para murchar as folhas. Misture a ora-pro-nóbis ao arroz já cozido. Adicione o suco e as raspas de limão, a salsa e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva em seguida.
5. Carne moída refogada com ora-pro-nóbis e abóbora
Ingredientes
- 500 g de carne moída magra
- 2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá cortada em cubos pequenos
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 colher de chá de páprica doce
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- 1/4 de xícara de chá de água
Modo de preparo
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e mexa por alguns segundos. Acrescente a carne moída e cozinhe até perder completamente a cor rosada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Junte o tomate e a abóbora-cabotiá. Adicione a água, tampe a panela e cozinhe por cerca de 10 a 15 minutos, mexendo ocasionalmente, até a abóbora-cabotiá ficar macia. Acrescente a ora-pro-nóbis e cozinhe por mais 2 a 3 minutos, apenas até as folhas murcharem. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.