Gastronomia

5 receitas com filé-mignon suíno para o jantar

Aprenda a preparar pratos saborosos e fáceis para agradar toda a família

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 19:30

Filé mignon suíno com mostarda e mel Crédito: Imagem: Ezume Images | Shutterstock

O filé-mignon suíno é uma carne macia, saborosa e versátil, capaz de elevar o seu jantar ao nível gourmet. Por isso, pratos preparados com essa proteína tornam-se refeições deliciosas e inovadoras, ideais tanto para o dia a dia em família quanto para receber convidados em casa. Pensando nisso, reunimos cinco receitas com ingredientes simples para você preparar com filé suíno e se surpreender com o resultado. Confira!

Filé-mignon suíno com mostarda e mel

Ingredientes

1 filé-mignon suíno limpo

4 colheres de sopa de mostarda

1 cebola cortada em cubos pequenos

2 colheres de sopa de mel

6 batatas bolinhas assadas

1 colher de sopa de molho inglês

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o filé-mignon e tempere com sal. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e aqueça em fogo médio. Adicione o filé mignon e sele por todos os lados. Acrescente a cebola, reduza o fogo e tampe. Refogue até que a cebola forme um creme. Após, junte a mostarda, o mel e o molho inglês e cozinhe por 40 minutos. Desligue o fogo e sirva a carne com o molho por cima e as batatas ao redor.

Filé-mignon suíno com bacon

Ingredientes

2 medalhões de filé-mignon suíno

4 fatias de bacon

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os medalhões de filé-mignon e tempere com com sal, pimenta-do-reino e alho. Após, enrole cada filé com duas fatias de bacon, prendendo com palitos. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e sele os filés por todos os lados até que o bacon esteja dourado. Depois de selar, reduza o fogo, tampe a panela e refogue por 12 minutos, virando de vez em quando. Desligue o fogo e retire os palitos. Sirva em seguida.

Filé-mignon suíno com molho de laranja

Ingredientes

2 medalhões de filé-mignon suíno

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 2 laranjas

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de chá de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os medalhões de filé-mignon e tempere com sal, pimenta-do-reino e alho. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e sele os medalhões por todos os lados. Reduza o fogo, tampe a frigideira e refogue por 12 minutos, virando de vez em quando.

Enquanto isso, em uma panela, aqueça o suco de laranja com açúcar mascavo em fogo médio. Adicione o amido de milho dissolvido e mexa até engrossar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Retire os os medalhões de filé-mignon da frigideira, coloque-os em um prato e regue com o molho de laranja. Sirva em seguida.

Filé mignon-suíno ao curry Crédito: Imagem: Wojciech Bobrowicz | Shutterstock

Filé-mignon suíno ao curry

Ingredientes

1 kg de filé-mignon suíno

6 dentes de alho descascados e picados

2 cebolas descascadas e picadas

1 colher de sopa de curry

1 colher de sopa de páprica defumada

1 colher de sopa de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o filé-mignon e tempere com sal, alho, cebola, pimenta-do-reino, noz-moscada, curry e páprica defumada. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha a carne sobre ela. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 2 horas. Passado esse tempo, remova o papel-alumínio e asse até dourar. Sirva em seguida.

Filé-mignon suíno ao molho de vinho tinto

Ingredientes

600 g de filé-mignon suíno

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de manteiga

3 dentes de alho descascados e amassados

600 g de cogumelos frescos cortados em tiras

1 colher de chá de tomilho picado

2 colheres de chá de salsinha picada

1/2 cebola roxa

200 ml de vinho tinto

200 ml de água quente

Suco de 1/2 limão

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com o auxílio de uma faca, retire o excesso de gordura da carne e disponha em uma panela. Regue com azeite de oliva e tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio e sele por todos os lados. Depois, transfira o filé-mignon para uma forma untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 220°C por 20 minutos. Retire do forno, cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 15 minutos. Corte a carne em tiras e reserve.

Enquanto isso, em um recipiente, misture a farinha de trigo e a manteiga até formar uma pasta homogênea. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola roxa. Acrescente os cogumelos, o alho, o tomilho e o sal. Refogue por 6 minutos e junte o vinho tinto. Cozinhe até a bebida evaporar por completo e acescente a água. Cozinhe por mais 5 minutos e coloque a mistura de farinha de trigo reservada. Mexa até dissolver completamente e inclua o suco de limão e a salsinha. Desligue o fogo e sirva a carne acompanhada com o molho.