5 festivais de vinho para conhecer dentro e fora do Brasil

Degustações de vinho estão entre os atrativos dos principais festivais voltados à bebida Crédito: Shutterstock

Salões e festivais de vinhos voltados para degustação e apreciação do que há de mais novo no mercado da bebida vêm ganhando destaque a cada ano, com edições pelo mundo afora.

O Brasil, embora não esteja no topo do ranking de consumo per capita - posto ocupado atualmente por Portugal, com 64,46 litros anuais, de acordo com a Organização Internacional do Vinho e da Vinha (OIV) -, também faz parte desse calendário, que inclui eventos tanto na Europa como na América Latina.

Confira a seguir detalhes e curiosidades sobre alguns dos eventos mais expressivos do mundo, selecionados por HZ.

Salão do Vinho (Punta del Este - Uruguai)

Nos dias 24 e 25 de janeiro, o Enjoy Punta del Este Casino & Resort vai sediar a 22ª edição do Salão Internacional do Vinho, com a participação de mais de 140 vinícolas do Uruguai e de outros países. Por lá serão apresentados mais de mil rótulos para especialistas e apreciadores.

O evento faz parte do compromisso do resort com o enoturismo, consolidado também pelo Punta Wine Trips, programa exclusivo que oferece aos hóspedes experiências como visitas a renomadas vinícolas uruguaias e mundialmente reconhecidas, como a Bodega Garzón e alguns locais culturais da região.

Os ingressos para o Salão do Vinho 2025 estão disponíveis para venda no site Suticket, com opções para o setor Geral (USD 80) e VIP (USD 120). Clientes Itaú têm até 25% de desconto.

Além do Salão Internacional do Vinho, o Enjoy também é conhecido por receber eventos de vinho ao longo do ano, como a Cúpula de Enoturismo Global e também o Salão do Vinho Uruguaio.

Festival do Vinho (Bordeaux - França)

Entre os dias 18 a 22 de junho, Bordeaux, na França, vai receber o Bordeaux fête le Vin. Há duas décadas, a Bienal do Vinho de Bordeaux e Nouvelle-Aquitaine tornou-se referência na celebração dos vinhos da região.

Em sua vigésima edição, o Bordeaux Fête le Vin prepara-se para receber trinta iates durante o evento e saudar navegantes no cais da cidade.

O evento épico, que marca a competição entre Liverpool, Dublin e Bordeaux, verá trinta dessas embarcações ancoradas entre a ponte de Pierre e o Hangar 14, ao longo dos cais classificados como Patrimônio Mundial da Unesco.

Esse festival proporciona uma experiência autêntica e acessível em que os visitantes são convidados a percorrer a rota do vinho, um trajeto de três quilômetros, ao longo do Rio Garona, com 80 bares representando as diversas denominações oferecidas por mil viticultores e comerciantes da região.

As paradas gastronômicas ao longo do percurso celebram a rica culinária dos terroirs da Nova Aquitânia, incluindo Périgord, Béarn, Landes e Charente. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.bordeaux-wine-festival.com.

Rio Wine and Food Festival (Rio de Janeiro - Brasil)

A 12ª edição do Rio Wine and Food Festival vai acontecer na Cidade Maravilhosa entre os dias 30 de maio e 8 de junho, propondo uma imersão no universo do vinho sob o comando dos especialistas Marcelo Copello e Sérgio Queiroz, criadores do evento.

O festival estende-se por nove dias, ocupando diversos pontos estratégicos da cidade com o desafio de desmistificar o vinho e revelar sua versatilidade. A variedade de atrações inclui masterclasses, jantares harmonizados, passeios de ônibus com degustações e uma feira de vinho.

Na última edição, tiveram destaque o menu harmonizado nos restaurantes Alloro e Mr. Lam e o Wine Bus, ônibus panorâmico de dois andares que percorre a orla e os pontos turísticos do Rio com degustações a bordo. Mais informações sobre a próxima edição no Instagram @riowineandfoodfestival.

Budapest Wine Festival (Budapeste - Hungria)

O Festival do Vinho de Budapeste transformou a capital húngara em um reduto de entusiastas e apreciadores de vinho. Realizado em um dos principais pontos turísticos da cidade, o Castelo de Buda, o evento vai acontecer entre 11 e 14 de setembro, com previsão de receber aproximadamente 40 mil visitantes de todo o mundo.

Durante quatro dias, vinícolas nacionais renomadas vão oferecer para degustação uma variedade diversificada de vinhos e espumantes, e a América do Sul estará no centro das atenções, como convidada de honra, exibindo sabores e aromas característicos de seus vinhos.

O festival teve início em 1992 e atualmente reúne cerca de 200 vinícolas, 60 performances e uma infinidade de atividades relacionadas à cultura do vinho. Mais informações no site www.aborfesztival.hu/en.

Vinitaly in the City (Verona - Itália)

O Vinitaly in the City acontece em Verona, na Itália, e em 2025 chegará à sua 57ª edição, de 4 a 6 de abril. O festival, que acontece anualmente, é conhecido por espalhar degustações e eventos pelo centro da cidade histórica italiana. Entre os locais estão a Piazza dei Sdignori, o Cortile Mercato Vecchio, o Cortile del Tribunale e a Torre dei Lamberti.

O evento, que recebeu 97 mil pessoas em 2024, deve reunir aproximadamente 4.600 expositores de dentro e fora da Itália, atraindo grandes compradores de 65 nacionalidades diferentes devido à ampla gama de vinícolas presentes. Mais informações no site www.vinitaly.com/en/events/vinitaly-and-the-city.