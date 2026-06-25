Durante os meses mais frios, os chás ganham espaço na rotina e podem tornar os dias mais aconchegantes. Além de oferecerem conforto, algumas combinações de ervas, frutas e especiarias são tradicionalmente utilizadas para complementar hábitos de bem-estar, melhorando a saúde no inverno.
A seguir, confira 5 chás caseiros para melhorar a saúde no inverno!
1. Chá de laranja com canela e anis-estrelado
Ingredientes
- 1 l de água
- 2 laranjas cortadas em rodelas finas (com casca)
- 2 canelas em pau
- 4 anises-estrelados
- 4 cravos-da-índia
- 1 pedaço de aproximadamente 3 cm de gengibre fatiado
- 2 colheres de sopa de mel
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as rodelas de laranja, as canelas, os anises-estrelados, os cravos-da-índia e o gengibre. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 a 15 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe o chá descansar por 5 minutos. Acrescente o mel e misture até dissolver completamente. Coe o chá e sirva em seguida.
2. Chá de hortelã com erva-doce
Ingredientes
- 1 l de água
- 1/2 xícara de chá de folhas de hortelã
- 1 colher de sopa de sementes de erva-doce
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Acrescente as sementes de erva-doce e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva imediatamente.
3. Chá de lavanda com camomila
Ingredientes
- 1 l de água
- 2 colheres de sopa de flores secas de camomila
- 1 colher de sopa de flores secas de lavanda
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a camomila e a lavanda. Tampe a panela e deixe em infusão por aproximadamente 8 minutos. Coe o chá e misture o mel até dissolver completamente. Sirva em seguida.
4. Chá de hibisco com maçã e canela
Ingredientes
- 1 l de água
- 2 colheres de sopa de flores secas de hibisco
- 1 maçã com casca e cortada em cubos
- 1 canela em pau
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a maçã e a canela e cozinhe por 8 minutos. Depois, desligue o fogo e acrescente o hibisco. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva.
5. Chá de maracujá com capim-limão
Ingredientes
- 1 l de água
- Polpa de 2 maracujás
- 4 folhas de capim-limão cortadas em pedaços
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Coloque água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de capim-limão e cozinhe em fogo baixo por cerca de 8 minutos. Desligue o fogo, acrescente a polpa dos maracujás e tampe a panela. Deixe em infusão por aproximadamente 5 minutos. Coe a bebida, adicione o mel e misture até dissolver completamente. Sirva em seguida.