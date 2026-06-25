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Quentinhos

5 chás caseiros para melhorar a saúde no inverno

Aprenda a preparar receitas de bebidas quentes saborosas para tornar os dias mais aconchegantes
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 16:55

Chá de laranja com canela e anis-estrelado (Imagem: Grigoreva Alina | Shutterstock)
Chá de laranja com canela e anis-estrelado Crédito: Imagem: Grigoreva Alina | Shutterstock
Durante os meses mais frios, os chás ganham espaço na rotina e podem tornar os dias mais aconchegantes. Além de oferecerem conforto, algumas combinações de ervas, frutas e especiarias são tradicionalmente utilizadas para complementar hábitos de bem-estar, melhorando a saúde no inverno.
A seguir, confira 5 chás caseiros para melhorar a saúde no inverno!

1. Chá de laranja com canela e anis-estrelado

Ingredientes

  • 1 l de água
  • 2 laranjas cortadas em rodelas finas (com casca)
  • 2 canelas em pau
  • 4 anises-estrelados
  • 4 cravos-da-índia
  • 1 pedaço de aproximadamente 3 cm de gengibre fatiado
  • 2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as rodelas de laranja, as canelas, os anises-estrelados, os cravos-da-índia e o gengibre. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 a 15 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe o chá descansar por 5 minutos. Acrescente o mel e misture até dissolver completamente. Coe o chá e sirva em seguida.

2. Chá de hortelã com erva-doce

Ingredientes

  • 1 l de água
  • 1/2 xícara de chá de folhas de hortelã
  • 1 colher de sopa de sementes de erva-doce

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Acrescente as sementes de erva-doce e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva imediatamente.
Chá de lavanda com camomila (Imagem: Inna Taran | Shutterstock)
Chá de lavanda com camomila Crédito: Imagem: Inna Taran | Shutterstock

3. Chá de lavanda com camomila

Ingredientes

  • 1 l de água
  • 2 colheres de sopa de flores secas de camomila
  • 1 colher de sopa de flores secas de lavanda
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a camomila e a lavanda. Tampe a panela e deixe em infusão por aproximadamente 8 minutos. Coe o chá e misture o mel até dissolver completamente. Sirva em seguida.

4. Chá de hibisco com maçã e canela

Ingredientes

  • 1 l de água
  • 2 colheres de sopa de flores secas de hibisco
  • 1 maçã com casca e cortada em cubos
  • 1 canela em pau

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a maçã e a canela e cozinhe por 8 minutos. Depois, desligue o fogo e acrescente o hibisco. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva.

5. Chá de maracujá com capim-limão

Ingredientes

  • 1 l de água
  • Polpa de 2 maracujás
  • 4 folhas de capim-limão cortadas em pedaços
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de capim-limão e cozinhe em fogo baixo por cerca de 8 minutos. Desligue o fogo, acrescente a polpa dos maracujás e tampe a panela. Deixe em infusão por aproximadamente 5 minutos. Coe a bebida, adicione o mel e misture até dissolver completamente. Sirva em seguida.

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