3 receitas simples e deliciosas de cachorro-quente

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17:34
O cachorro-quente é um lanche fácil de preparar. Versátil, ele pode ser combinado com diversos ingredientes e ainda é uma ótima opção para refeições rápidas, festas e reuniões. Por isso, confira como preparar 3 receitas deliciosas e de dar água na boca!
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Em seguida, acrescente a salsicha, o extrato de tomate e um pouco de água e cozinhe por 2 minutos. Tempere o molho com sal, desligue o fogo e reserve.
Montagem
Com a ajuda de uma faca, corte os pães para cachorro-quente ao meio, passe a maionese e adicione a salsicha com molho. Acrescente o milho-verde, polvilhe com batata-palha e sirva com mostarda e ketchup.
Massa
Recheio
Montagem
Massa
Em um liquidificador, coloque a farinha de trigo, os ovos, leite e metade do queijo ralado e bata bem. Acrescente o fermento químico e bata novamente por mais 1 minuto para incorporar. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Após, desligue o fogo e reserve.
Montagem
Unte uma forma com margarina e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa sobre ela, cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Polvilhe com o restante do queijo ralado e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e sirva em seguida.
Molho
Purê de batata
Montagem
Molho
Em uma panela, coloque o bacon e a margarina e leve ao fogo médio até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente o pimentão, o molho de tomate, a salsicha e, aos poucos, a água e cozinhe até obter um caldo. Por último, coloque o açúcar, o sal, a pimenta-do-reino e o tomate e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Purê de batatas
Em uma panela, coloque todas as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, descarte a água e transfira as batatas para um recipiente. Após, com a ajuda de um garfo, amasse bem todas as batatas. Reserve.
Em uma panela, adicione a margarina e leve ao fogo médio para derreter. Acrescente a cebola e doure. Em seguida, junte o sal , a pimenta-do-reino e a batata amassada e misture bem. Aos poucos, adicione o leite, sem parar de mexer, até obter um purê cremoso. Desligue o fogo e reserve.
Montagem
Com a ajuda de uma faca, corte os pães ao meio, acrescente o purê, a salsicha e o bacon. Adicione o milho-verde, o ketchup, a mostarda e a maionese. Sirva em seguida.
