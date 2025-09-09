Editorias do Site
3 receitas simples e deliciosas de cachorro-quente

Aprenda a preparar opções incríveis desse típico e saboroso lanche

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17:34

Cachorro-quente simples  Crédito: henrique ferrera | Shutterstock

O cachorro-quente é um lanche fácil de preparar. Versátil, ele pode ser combinado com diversos ingredientes e ainda é uma ótima opção para refeições rápidas, festas e reuniões. Por isso, confira como preparar 3 receitas deliciosas e de dar água na boca!

Cachorro-quente simples

Ingredientes:

  • 1 kg de salsicha
  • 340 g de extrato tomate
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Pão para cachorro-quente
  • Maionese, ketchup, milho-verde, mostarda, batata-palha e sal a gosto
  • Águapara cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Em seguida, acrescente a salsicha, o extrato de tomate e um pouco de água e cozinhe por 2 minutos. Tempere o molho com sal, desligue o fogo e reserve.

Montagem

Com a ajuda de uma faca, corte os pães para cachorro-quente ao meio, passe a maionese e adicione a salsicha com molho. Acrescente o milho-verde, polvilhe com batata-palha e sirva com mostarda e ketchup.

Cachorro-quente de forno

Ingredientes:

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 2 ovos
  • 1 1/2 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 100 g de queijo ralado

Recheio

  • 8 salsichas cozidas e picadas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 tomate picado sem sementes
  • 1 pimentão sem sementes picado
  • 350 g de milho-verde​
  • 350 g de ervilha
  • Azeitonas a gosto
  • 170 g de molho de tomate

Montagem

  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Margarina para untar

Modo de preparo:

Massa

Em um liquidificador, coloque a farinha de trigo, os ovos, leite e metade do queijo ralado e bata bem. Acrescente o fermento químico e bata novamente por mais 1 minuto para incorporar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Após, desligue o fogo e reserve.

Montagem

Unte uma forma com margarina e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa sobre ela, cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Polvilhe com o restante do queijo ralado e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e sirva em seguida.

Cachorro-quente com bacon  Crédito: Edi Lopes da Costa | Shutterstock

Cachorro-quente com bacon

Ingredientes:

Molho

  • 1 kg de salsicha
  • 6 dentes de alho descascados e amassados
  • 3 colheres de sopa de margarina
  • 300 g de bacon picado
  • 340 g de molho de tomate
  • 1 colher de chá de açúcar
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 4 cebolas descascadas e cortadas em rodelas
  • 4 tomates sem sementes e cortados em rodelas
  • 1 pimentão sem sementes picado
  • Água

Purê de batata

  • 1 kg de batata descascada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de margarina
  • 1 xícara de chá de leite
  • Águapara cozinhar

Montagem

  • 350 g de milho-verde
  • Pães para cachorro-quente
  • Mostarda,maionese e ketchup a gosto

Modo de preparo:

Molho

Em uma panela, coloque o bacon e a margarina e leve ao fogo médio até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente o pimentão, o molho de tomate, a salsicha e, aos poucos, a água e cozinhe até obter um caldo. Por último, coloque o açúcar, o sal, a pimenta-do-reino e o tomate e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Purê de batatas

Em uma panela, coloque todas as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, descarte a água e transfira as batatas para um recipiente. Após, com a ajuda de um garfo, amasse bem todas as batatas. Reserve.

Em uma panela, adicione a margarina e leve ao fogo médio para derreter. Acrescente a cebola e doure. Em seguida, junte o sal , a pimenta-do-reino e a batata amassada e misture bem. Aos poucos, adicione o leite, sem parar de mexer, até obter um purê cremoso. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Com a ajuda de uma faca, corte os pães ao meio, acrescente o purê, a salsicha e o bacon. Adicione o milho-verde, o ketchup, a mostarda e a maionese. Sirva em seguida.

