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3 receitas de doces veganos tradicionais para o Natal

Veja como preparar sobremesas para deixar a sua ceia mais deliciosa e especial
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 19:44

Banoffe vegano (Imagem: Mariana Silvestre | Shutterstock)
Banoffe vegano Crédito: Mariana Silvestre | Shutterstock
Os doces são grandes atrativos no Natal, trazendo sabor e encanto às celebrações dessa época tão especial. Eles fazem parte das tradições familiares e culturais, marcando momentos de união e alegria. Para quem busca alternativas mais inclusivas, é totalmente possível preparar receitas doces tradicionais sem ingredientes de origem animal, ou seja, veganas. Abaixo, confira algumas opções!

Banoffee vegano

Ingredientes

Base
  • 1 1/2 xícaras de chá de biscoito de maisena vegano
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido
  • 1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo
Doce de leite
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco
  • 1/2 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 pitada de sal
Montagem
  • 4 bananas cortadas em rodelas
  • 1 xícara de chá de chantili vegano
  • Raspas de chocolate vegano a gosto

Modo de preparo

Base
Triture os biscoitos de maisena no processador até obter uma farofa. Em uma tigela, misture os biscoitos triturados com o óleo de coco derretido e o açúcar mascavo até obter uma farofa úmida. Pressione essa mistura no fundo e na lateral de uma forma com fundo removível até formar uma base uniforme. Leve à geladeira enquanto prepara o restante da sobremesa.
Doce de leite
Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar mascavo, o óleo de coco e o sal. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até o açúcar se dissolver e a mistura engrossar. Quando começar a engrossar, adicione a essência de baunilha e continue mexendo até atingir uma consistência cremosa e espessa. Retire do fogo e deixe esfriar um pouco.
Montagem
Faça uma camada do doce de leite sobre a base de biscoito resfriada. Coloque as rodelas de banana sobre o doce de leite. Reserve. Na batedeira, bata o chantili até formar picos suaves. Cubra as bananas com o chantili, espalhando com uma espátula. Polvilhe com as raspas de chocolate. Leve à geladeira por pelo menos 3 horas para firmar.

Musse de maracujá vegano

Ingredientes:

  • 1 1/2 xícaras de chá de polpa de maracujá
  • 400 ml de leite de coco
  • 1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 colher de chá de agar-agar
  • Polpa de maracujá para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água, o açúcar e o agar-agar. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo constantemente até o agar-agar dissolver completamente e a mistura começar a ferver. Deixe cozinhar por 2-3 minutos, mexendo sempre. Retire do fogo e adicione o leite de coco e a polpa de maracujá. Misture bem até que todos os ingredientes estejam integrados.
Transfira a mistura para o liquidificador e bata até ficar bem homogêneo e cremoso. Se preferir uma musse mais suave, pode passar a mistura por uma peneira para remover as sementes do maracujá. Despeje a mistura em taças. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até que a musse tenha ficado firme. Antes de servir, decore com a polpa de maracujá. 
Pudim vegano (Imagem: Beto Chagas | Shutterstock)
Pudim vegano Crédito: Beto Chagas | Shutterstock

Pudim vegano

Ingredientes:

Pudim
  • 2 xícaras de chá de leite de amêndoas
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 3 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
Calda
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1/4 de xícara de chá de água quente

Modo de preparo

Calda
Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até formar um caramelo dourado. Adicione a água quente aos poucos, com cuidado, mexendo até formar uma calda homogênea. Despeje a calda em uma forma de pudim e espalhe no fundo. Reserve.
Pudim
Em uma panela, misture o leite vegetal, o açúcar, o amido de milho e a essência de baunilha. Cozinhe em fogo médio, mexendo constantemente, até a mistura engrossar e formar um creme liso. Despeje o creme na forma com a calda, espalhando uniformemente. Deixe o pudim esfriar em temperatura ambiente. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas ou até que esteja firme. Passe uma faca pelas bordas da forma para soltar o pudim. Vire sobre um prato com cuidado para que a calda escorra por cima. Sirva em seguida.

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