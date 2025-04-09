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Medicinal

3 chás com a planta mastruz e seus benefícios para a saúde

Descubra como preparar infusões poderosas com essa planta
Portal Edicase

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Publicado em 09 de Abril de 2025 às 18:04

Chá de mastruz (Imagem: madorf | Shutterstock)
Chá de mastruz Crédito: madorf | Shutterstock
O mastruz, também conhecido como erva-de-santa-maria ou chá-do-méxico, é uma planta bastante utilizada na medicina popular. Suas folhas são ricas em propriedades antimicrobianas, expectorantes, anti-inflamatórias e digestivas. Tradicionalmente, é usado no tratamento de problemas respiratórios, infecções intestinais e dores musculares. A infusão é uma das formas mais comuns de consumo.
A seguir, confira três receitas de chá com mastruz e os benefícios que elas oferecem para a saúde!

Chá de mastruz

O chá de mastruz é conhecido pelo seu efeito expectorante, ajudando a limpar as vias respiratórias e aliviar sintomas de gripes e resfriados. Além disso, favorece a digestão e atua na redução de dores musculares.
Ingredientes:
  • 1 colher de sopa de folhas frescas de mastruz
  • 1 xícara de chá de água
Modo de preparo:
Em fogo médio, aqueça a água em uma panela até levantar fervura. Em seguida, desligue o fogo e adicione as folhas de mastruz. Tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e consuma morno.
Chá de mastruz com limão-siciliano (Imagem: Stefanie Keller | Shutterstock)
Chá de mastruz com limão-siciliano Crédito: Stefanie Keller | Shutterstock

Chá de mastruz com limão-siciliano

A combinação de mastruz com limão potencializa o efeito antioxidante e fortalece o sistema imunológico. Essa receita também auxilia na eliminação de toxinas e melhora a disposição.
Ingredientes:
  • 1 colher de sopa de folhas frescas de mastruz
  • 3 rodelas de limão-siciliano
  • 200 ml de água
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione as folhas de mastruz e as rodelas de limão-siciliano. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva quente.

Chá de mastruz com alho

Esse chá é indicado para fortalecer as defesas do organismo e combater infecções respiratórias. O alho tem ação antibacteriana e anti-inflamatória, o que, aliado ao mastruz, promove um efeito purificador no corpo.
Ingredientes:
  • 1 colher de sopa de folhas frescas de mastruz
  • 1 dente de alho amassado
  • 1 xícara de chá de água
Modo de preparo:
Coloque a água e o alho em uma panela e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, adicione o mastruz e deixe a mistura em infusão por 10 minutos. Coe e sirva morno.

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