10 receitas com chia para auxiliar no ganho de massa muscular

A chia é uma semente pequena, originária da América Central. Cultivada em diversas partes do mundo, ela é conhecida por ser uma excelente fonte de nutrientes e oferece diversos benefícios para a saúde, como melhorar a imunidade e o funcionamento do cérebro e fornecer proteínas para os músculos.
A semente também auxilia no controle da saciedade, contribui para a saúde do coração, regula o açúcar no sangue e favorece o ganho de massa muscular. Além disso, é fácil de encontrar e pode ser incluída em diversos preparos. A seguir, confira 10 receitas para aproveitar os seus benefícios!
1. Pudim de chia com banana
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de sementes de chia
- 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 colher de sopa de mel
- Nozes e banana descascada e picada a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as sementes de chia, o leite de amêndoas, a essência de baunilha e o mel e misture bem. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas, isso permitirá que as sementes de chia absorvam o líquido e formem um pudim. Após o tempo de repouso, retire o pudim da geladeira e misture para garantir que a consistência esteja uniforme. Distribua em recipientes individuais, cubra com a banana e as nozes. Sirva em seguida.
2. Pão de batata-doce com chia
Ingredientes
- 300 g de batata-doce descascada, cozida e amassada
- 1/2 xícara de chá de polvilho doce
- 1/2 xícara de chá de polvilho azedo
- 1/2 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a batata-doce , os polvilhos, a cúrcuma, as sementes de chia, o azeite de oliva e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
3. Crepe de chia recheado com frango
Ingredientes
Massa
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de queijo cottage
- 1 colher de sopa de semente de chia triturada
- 1 pitada de sal
Recheio
- 100 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 colher de sopa de creme de ricota
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um prato, coloque os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de aveia e a chia e misture. Acrescente o queijo cottage e o sal e mexa até obter uma textura cremosa. Após, leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela e espalhe. Frite até dourar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa e reserve.
Recheio
Em um recipiente, coloque o peito de frango, o creme de ricota, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Disponha o recheio sobre os crepes e dobre. Sirva em seguida.
4. Panqueca de banana, aveia e chia
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de farelo de aveia
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 1 ovo
- 1 banana descascada e amassada
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o ovo e a banana e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente o farelo de aveia e as sementes de chia e mexa para incorporar. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela, espalhe e doure ambos os lados. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.
5. Bolo de fubá com chia
Ingredientes
- 500 g de fubá dissolvido
- 375 g de açúcar mascavo
- 125 g de óleo de linhaça
- 400 ml de leite de coco
- 3 colheres de sopa de sementes de chia
- 1 colher de chá de sementes de erva-doce
- 3 ovos
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Fubá para polvilhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o fubá, o açúcar mascavo, o óleo de linhaça, o leite de coco, as sementes de chia e as sementes de erva-doce e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e espere esfriar. Acrescente os ovos e o fermento químico e mexa para incorporar. Unte uma assadeira com óleo e polvilhe com fubá. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
6. Creme de abóbora com chia
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de abóbora descascada e cortada em cubos
- 2 xícaras de chá de água
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de sementes de chia
- 1 colher de chá de cúrcuma
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola por cerca de 3 minutos até ficar levemente transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto, mexendo para não queimar. Acrescente a abóbora, misture bem e tempere com sal, pimenta-do-reino moída e cúrcuma. Adicione a água, tampe parcialmente a panela e cozinhe em fogo médio por cerca de 15 a 20 minutos, até a abóbora ficar bem macia.
Desligue o fogo e bata a mistura com um mixer ou no liquidificador até obter um creme liso e homogêneo. Volte o creme à panela, ajuste o sal e aqueça em fogo baixo por mais 2 a 3 minutos, mexendo. Sirva quente e finalize com as sementes de chia por cima.
7. Mingau de chia, nozes e uva-passa
Ingredientes
- 1 xícara de chá de leite de soja
- 1/4 de xícara de chá de sementes de chia
- 1 colher de sopa de canela em pó
- 2 colheres de sopa de uva-passa
- 1 colher de sopa de nozes torradas
- 1 colher de sopa de avelã torrada
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite de soja, a canela em pó e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, adicione as sementes de chia e as uvas-passas e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, acrescente as nozes e a avelã e misture. Sirva em seguida.
8. Smoothie de chia com banana
Ingredientes
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 1 xícara de chá de leite de amêndoas gelado
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim
- 1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência suave e cremosa. Transfira para um copo e sirva em seguida.
9. Creme de legumes com chia
Ingredientes
- 2 batatas descascadas e picadas
- 1 pepino descascado e picado
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 1 l de caldo de legumes
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente as batatas e o pepino e refogue por 5 minutos. Cubra com o caldo de legumes e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, aguarde esfriar e transfira para um liquidificador. Bata até obter um creme liso e disponha novamente na panela. Coloque as sementes de chia e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
10. Biscoito de chia com mel e aveia
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de sementes de chia
- 1 xícara de chá de flocos de aveia
- 1/2 colher de chá de mel
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1/2 colher de chá de essência de baunilha
- 1/2 colher de chá de canela em pó
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as sementes de chia, os flocos de aveia, a farinha de amêndoas, a canela em pó e o sal e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o mel, o óleo de coco, o ovo e a essência de baunilha e mexa até obter uma consistência homogênea. Despeje os ingredientes líquidos sobre os secos e misture até obter uma massa lisa.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa, modele no formato de bolinhas e achate com as mãos. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar as laterais dos biscoitos. Sirva em seguida.