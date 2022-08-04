Warner anuncia evento oficial da série 'Game of Thrones' nos EUA

Kit Harington, Alfie Allen, Isaac Hempstead Wright, Kristian Nairn e Gemma Whelan são nomes garantidos na convenção. De acordo com a página oficial do evento, os fãs vão poder curtir jantares, sessões de autógrafos, fotos com os ídolos e uma festa.
A confirmação do Game of Thrones: Official Fan Convention antecede a estreia de A Casa do Dragão, primeiro derivado da série original, finalizada em 2019, que chega à HBO Max em 21 de agosto.
Mais sobre A Casa do Dragão Situada 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, A Casa do Dragão é baseada no livro Fogo & Sangue, de George R. R. Martin. Os showrunners serão Ryan Condal (Colony) e Miguel Sapochnik (Thrones).
O elenco da derivada terá Matt Smith (Morbius), Olivia Cooke (Jogador Nº 1), Steve Touissant (Príncipe da Pérsia), Sonoya Mizuno (Devs) e Graham McTavish (Preacher), entre outros.