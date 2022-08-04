Dezembro

Warner anuncia evento oficial da série 'Game of Thrones' nos EUA

'Game of Thrones: Official Fan Convention' será realizado em Los Angeles, entre 9 e 11 de dezembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 09:51

Kit Harrington como Jon Snow na série 'Game of Thrones'.
Kit Harrington como Jon Snow na série 'Game of Thrones'. Crédito: HBO
A Warner Bros. anunciou a organização da convenção oficial de fãs da série de sucesso Game of Thrones. Denominado Game of Thrones: Official Fan Convention, o evento será realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, entre 9 e 11 de dezembro e contará com a presença de vários atores icônicos da produção da HBO Max.
Kit Harington, Alfie Allen, Isaac Hempstead Wright, Kristian Nairn e Gemma Whelan são nomes garantidos na convenção. De acordo com a página oficial do evento, os fãs vão poder curtir jantares, sessões de autógrafos, fotos com os ídolos e uma festa.
A confirmação do Game of Thrones: Official Fan Convention antecede a estreia de A Casa do Dragão, primeiro derivado da série original, finalizada em 2019, que chega à HBO Max em 21 de agosto.
Mais sobre A Casa do Dragão Situada 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, A Casa do Dragão é baseada no livro Fogo & Sangue, de George R. R. Martin. Os showrunners serão Ryan Condal (Colony) e Miguel Sapochnik (Thrones).
O elenco da derivada terá Matt Smith (Morbius), Olivia Cooke (Jogador Nº 1), Steve Touissant (Príncipe da Pérsia), Sonoya Mizuno (Devs) e Graham McTavish (Preacher), entre outros.

