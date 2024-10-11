http://www.agazeta.com.br/hz/filmes-e-series/volta-priscila-comove-equipe-de-documentario-impossivel-nao-se-envolver-1024
Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No streaming e na Band

'Volta Priscila' comove equipe de documentário: 'Impossível não se envolver'

Trama de quatro episódios relembra a traumática e até aqui inconclusiva história do sumiço de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Outubro de 2024 às 12:30

"Volta, Priscila", série sobre desaparecimento de irmã de Vitor Belfort Crédito: Divulgação
"É impossível não se envolver emocionalmente quando fazemos uma série baseada numa história real". A frase é da diretora de conteúdo e pesquisa Bruna Rodrigues, profissional que esteve à frente da ideia e da produção da série documental "Volta Priscila", disponível no Disney+.
A trama, em quatro episódios e que a partir desta quinta (10) será exibida na Band, rememora a traumática e até aqui inconclusiva história do sumiço de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort. Ela desapareceu em janeiro de 2004 e nunca mais foi vista. A produção demorou dois anos para ser realizada, e a equipe mergulhou nas histórias da família, além de vídeos VHS e outros arquivos pessoais.
"Acho que esse caso é emblemático porque mostra como uma investigação pode te levar a muitos lugares e, ao mesmo tempo, a lugar algum. A cada nova pista e descoberta, esperança e dor se misturavam. Tudo isso em vão. São 20 anos de muito sofrimento", analisa o diretor Eduardo Rajabally.

Veja Também

“Feios”, da Netflix: 18 anos de espera para se tornar uma grande decepção

Documentário ousa ao trazer lado de Eliza Samudio à tona no caso do goleiro Bruno

Segundo ele, foram três os desafios principais para a execução da obra. O primeiro deles: entender como retratar visual e dramaturgicamente os momentos cruciais da vida de Priscila, numa mescla de intensidade, ação, leveza e poesia.
Depois, filmar um true crime em que não existe cena do crime, suspeito, corpo, e nem veredito. Por último, como construir essa narrativa de maneira que o público mergulhe nos acontecimentos e se envolva durante os episódios, mesmo sabendo que Priscila ainda não foi encontrada.
Rajabally conta que a adesão da família Belfort ao projeto foi fundamental. "É aqui que pontes de confiança e amizade são construídas. Na minha carreira, tenho devoção total às pessoas que retrato. Meu compromisso é com elas. Com muita coragem, essas pessoas depositam suas histórias de vida e sofrimentos, intimidades e sentimentos", avalia.
Ao longo dos capítulos, o público conhece mais sobre a vida, os sonhos e os planos de Priscila. "Foi uma forma de conhecê-la, apresentá-la ao público e torná-la uma voz muito ativa dentro dos episódios da série", comenta o diretor.
A produção passou bastante tempo em conversas informais com familiares, como com a mãe, Jovita, o irmão Vitor, a cunhada Joana Prado e o pai, Zé Marcos. Tudo para, aos poucos, reconstruir o universo em que Priscila estava inserida, além de seus gostos pessoais, personalidade e temperamento.
"A ideia da série é recuperar a imagem equivocada que a grande mídia divulgou à época do desaparecimento. É inevitável esperar que um projeto com tamanha abrangência desencadeie novos fatos numa investigação marcada por lacunas, vícios e contradições", reforça Bruna.
Os diretores avaliam que não tiveram o intuito de deixar suas emoções de lado e que elas auxiliaram na realização do documentário. E que mesmo após 20 anos, a família Belfort segue confiante que em breve o desaparecimento de Priscila possa ter uma conclusão.
"A morte é algo que faz parte da vida. E por mais dolorosa que seja, passamos por um processo de luto que culmina com a memória e a saudade de alguém amado em vida. Nas palavras da própria Jovita Belfort [mãe], 'é uma ferida aberta que dói todos os dias da mesma forma'. Nesse contato, pude perceber que se trata de algo longe de cicatrizar", completa Eduardo.

Veja Também

5 lançamentos imperdíveis do Disney+ em outubro

Disney+ divulga trailer da série sobre desaparecimento de irmã de Vitor Belfort

Documentário sobre os irmãos Menendez não traz novas revelações

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Band Streaming Filmes Série Disney +
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lateral do Rio Branco pede "desculpas" após vexame na Copa Verde
Segundo a Polícia Civil, uma família de Vila Valério, no Norte do estado, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 397 mil durante a negociação de uma caminhonete de luxo.
Operação no RJ mira quadrilha que movimentou R$ 25 milhões e fez vítimas no ES
Materiais apreendidos no bairro Santa Martha, em Vitória
PM estoura boca de fumo em casa a metros do Quartel da Polícia Militar em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados