Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Vale o Escrito 2 mostrará assassinato de presidente da Portela

Os Drumond, que comandam a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, e os Calil, 'donos' da atual campeã Viradouro, terão suas histórias contadas na série documental do Globoplay
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 10:23

Shana Garcia, filha do bicheiro Maninho, em cena da primeira temporada de 'Vale O Escrito'
Shana Garcia, filha do bicheiro Maninho, em cena da primeira temporada de 'Vale O Escrito' Crédito: Globoplay
As pesquisas para a continuação de "Vale O Escrito" começaram no final de 2023, e a segunda temporada da série criada por Felipe Awi, que também assina roteiro e edição com Ricardo Calil, tem previsão de estrear em 2025.
Com supervisão de Pedro Bial, "Vale o Escrito" mostra o intrincado mundo das famílias que controlam o jogo do bicho no Rio de Janeiro e a relação da contravenção com as escolas de samba do carnaval carioca.
Detalhes da nova leva de episódios ainda são mantidos em segredo, mas o F5 apurou que ela terá como foco outros nomes e sobrenomes ligados a este universo, como os Drumond, que comandam a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, e os Calil, os 'donos' da Viradouro, campeã do Carnaval do Rio 2024.
Os produtores também pretendem abordar as mortes de Marcos Vieira de Souza, o Falcon. Marido da porta-bandeira Selminha Sorriso, da Beija-Flor, ele era presidente da Portela quando foi assassinado a tiros por dois homens encapuzados no bairro de Madureira, na capital carioca, em 2016.
A execução de Haylton Carlos Gomes Escafura, filho do bicheiro José Caruzzo Escafura, o Piruinha, no ano seguinte, em um hotel da Barra da Tijuca, também será lembrada em detalhes.
Procurado para confirmar a nova temporada da série, o Globoplay enviou o seguinte comunicado: "Como toda obra de muito sucesso é natural que o Globoplay se interesse por uma eventual segunda temporada. Mas, neste caso, ainda estamos avaliando as condições junto aos Estúdios Globo".

Veja Também

Sucesso nos cinemas com Larissa Manoela, Tá Escrito estreia no Globoplay

Atriz Fernanda Montenegro protagoniza 'Vitória', último filme de Breno Silveira

Série 'Bom Dia, Verônica' ataca o conservadorismo em sua 3ª e última temporada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Globoplay Streaming Série Vale O Escrito Jogo do Bicho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados