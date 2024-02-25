'True Detective' é renovada para quinta temporada e terá retorno de showrunner

Jodie Foster em cena da série 'True Detective: Terra Noturna' Crédito: Divulgação

A HBO renovou a série "True Detective" para a quinta temporada. A emissora confirmou a nova leva de episódios nesta quinta-feira (22) e garantiu o retorno de Issa López, produtora que assumiu o comando da produção no lugar de Nic Pizzolatto.

López também desenvolverá novos projetos para o canal, com um novo contrato de produção.

O anúncio acontece na semana posterior ao fim da quarta temporada do programa, batizada de "Terra Noturna" e o primeiro ano com López de showrunner - ela entrou após o fim da colaboração de Pizzolatto com a HBO.

Os novos episódios, protagonizados por Jodie Foster, consolidaram a safra mais vista de "True Detective", com audiência de 12,7 milhões em seis capítulos.