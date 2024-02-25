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Na HBO

'True Detective' é renovada para quinta temporada e terá retorno de showrunner

Quarto ano, 'Terra Noturna', teve a maior audiência da história da série, mas chamou atenção por críticas do criador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Fevereiro de 2024 às 17:00

Jodie Foster em cena da série 'True Detective: Terra Noturna'
Jodie Foster em cena da série 'True Detective: Terra Noturna' Crédito: Divulgação
A HBO renovou a série "True Detective" para a quinta temporada. A emissora confirmou a nova leva de episódios nesta quinta-feira (22) e garantiu o retorno de Issa López, produtora que assumiu o comando da produção no lugar de Nic Pizzolatto.
López também desenvolverá novos projetos para o canal, com um novo contrato de produção.
O anúncio acontece na semana posterior ao fim da quarta temporada do programa, batizada de "Terra Noturna" e o primeiro ano com López de showrunner - ela entrou após o fim da colaboração de Pizzolatto com a HBO.
Os novos episódios, protagonizados por Jodie Foster, consolidaram a safra mais vista de "True Detective", com audiência de 12,7 milhões em seis capítulos.
A renovação também é feita em meio a polêmicas envolvendo o criador de "True Detective", que vem criticando abertamente "Terra Noturna". Nas redes sociais, Pizzolatto chegou a escrever que "não podia ser considerado culpado" da qualidade dos episódios. Em resposta na imprensa, López disse que "se você não tem nada de bom a compartilhar, criticar os outros é o caminho".

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