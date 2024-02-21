Max terá série sobre Romário e Luva de Pedreiro; veja destaques

Max estreia no Brasil dia 27 de fevereiro Crédito: Divulgação

HZ anunciou recentemente a chegada do Max no Brasil - plataforma que substituirá a HBO Max -, como também deu detalhes sobre novos valores do serviço. Chegou a vez de mostrar a programação do novo streaming, que deve estrear na próxima terça-feira (27).

Em comunicado divulgado à imprensa nesta quarta (21), a plataforma reiterou que contará com conteúdos da HBO, Warner Bros e Discovery. Entre as novas séries anunciadas, estão "O Regime", estrelado por Kate Winslet; "O Simpatizante", baseado em romance vencedor do Prêmio Pulitzer; a nova comédia criada por Sam Mendes e Armando Iannucci, "The Franchise".

Entre os documentários em planejamento, está o seguimento da investigação sobre Robert Durst, "The Jinx: Part 2". Também estão garantidas as novas temporadas de "The Last of Us", "Euphoria", "My Brillhant Friend", "The White Lotus" e "A Casa do Dragão". "A Knight of the Seven Kingdomns: The Hedge Knight", prequel de "Game of Thrones", está confirmado.

A nova plataforma também revelou a criação de séries baseadas em franquias e personagens famosos, como 'Pinguim", expandindo o Universo DC; e "Welcome To Dery", prequela de IT, inspirada nos romances de Stephen King.

Outros novos títulos anunciados recentemente incluem uma série original de "Harry Potter", uma comédia derivada de "The Big Bang Theory" e uma atração inspirada no universo de "Invocação do Mal".

Do conteúdo da Discovery estão garantidos franquias icônicas, como "Largados e Pelados", "90 Dias para Casar", "Te Devo Essa!", "Reforma das Estrelas", "Febre do Ouro", "Pesca Mortal" e "Quilos Mortais", além de novos títulos, como "Carro dos Sonhos Com Robert Downey Jr.", para amantes de carros e motores.

LATINIDADE

O Max também confirmou produções voltadas para a América Latina. Entre os destaques, "Como Água para Chocolate", baseado no romance de Laura Esquivel; "Sem Querer, Querendo", primeira biossérie inspirada na vida de Roberto Gómez Bolaños; e as novelas brasileiras "Beleza Fatal" e "Dona Beja"; além da série "Cidade de Deus", inspirada no premiado filme de Fernando Meirelles indicados ao Oscar em cinco categorias.

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, terá vida retratada em documentário produzido pelo Max Crédito: Reprodução @Luvadepedreiro

Ainda como destaques, podemos enumerar os documentários "Romário - O Cara", em que o campeão mundial contará os altos e baixos de sua carreira no futebol; e "Luva de Pedreiro - A História Jamais Contada", que acompanha o jovem brasileiro que se tornou um fenômeno global da internet.

Abaixo, confira mais detalhes prometidas pelo novo streaming:

Reprodução de Vídeo Estável: Uma nova experiência de reprodução de vídeo oferecerá uma visualização fluida aos usuários, onde e como eles preferirem assistir. Seja curtindo seus shows favoritos assistindo-os off-line em qualquer lugar ou assistindo ao episódio mais recente da HBO nas noites de domingo, os usuários podem contar com uma imersão fácil em seus mundos favoritos.





Uma nova experiência de reprodução de vídeo oferecerá uma visualização fluida aos usuários, onde e como eles preferirem assistir. Seja curtindo seus shows favoritos assistindo-os off-line em qualquer lugar ou assistindo ao episódio mais recente da HBO nas noites de domingo, os usuários podem contar com uma imersão fácil em seus mundos favoritos. Personalização: Max terá até cinco perfis únicos que podem ser personalizados pelo avatar que melhor representa a personalidade de cada membro da família, com mais de 350 opções.





Max terá até cinco perfis únicos que podem ser personalizados pelo avatar que melhor representa a personalidade de cada membro da família, com mais de 350 opções. Experiência Infantil: O perfil infantil na plataforma terá diversas categorias conforme a idade: Crianças Pequenas, Crianças, Pré-adolescentes e Adolescentes, cada uma com uma seleção de conteúdo com curadoria segundo a idade e classificações, com inúmeras opções para escolher. Os pais poderão criar um PIN para bloquear o acesso aos seus perfis adultos e também poderão criar e administrar um Código Parental que, uma vez habilitado, impedirá que as crianças saiam do perfil infantil na Max.





O perfil infantil na plataforma terá diversas categorias conforme a idade: Crianças Pequenas, Crianças, Pré-adolescentes e Adolescentes, cada uma com uma seleção de conteúdo com curadoria segundo a idade e classificações, com inúmeras opções para escolher. Os pais poderão criar um PIN para bloquear o acesso aos seus perfis adultos e também poderão criar e administrar um Código Parental que, uma vez habilitado, impedirá que as crianças saiam do perfil infantil na Max. Dispositivos: Uma grande variedade de dispositivos é essencial para que os consumidores possam aproveitar a experiência Max onde preferirem. Max estará disponível em computadores (Chrome OS, MacOS, Windows), dispositivos móveis e tablets (Amazon Fire tablet, Android e tablet, iPhone e iPad), TVs (Amazon Fire, Android TV, Apple TV, Chromecast, LG, Roku, Samsung), consoles de jogos (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) e decodificadores.





Uma grande variedade de dispositivos é essencial para que os consumidores possam aproveitar a experiência Max onde preferirem. Max estará disponível em computadores (Chrome OS, MacOS, Windows), dispositivos móveis e tablets (Amazon Fire tablet, Android e tablet, iPhone e iPad), TVs (Amazon Fire, Android TV, Apple TV, Chromecast, LG, Roku, Samsung), consoles de jogos (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) e decodificadores. Navegação Simplificada: Para facilitar a exploração de um catálogo tão amplo e diversificado, Max contará com múltiplos pontos de acesso para descobrir conteúdo de uma forma simples: por marca, categoria ou gênero, incluindo acesso especial ao conteúdo mais valorizado pelo público brasileiro, como séries da HBO, novelas e conteúdo infantil.





Para facilitar a exploração de um catálogo tão amplo e diversificado, Max contará com múltiplos pontos de acesso para descobrir conteúdo de uma forma simples: por marca, categoria ou gênero, incluindo acesso especial ao conteúdo mais valorizado pelo público brasileiro, como séries da HBO, novelas e conteúdo infantil. Minhas Coisas: Cada usuário é único e tem sua própria maneira de aproveitar sua jornada na Max. A seção "Minhas Coisas" vai salvar tudo o que os usuários amam na plataforma em um só lugar, com acesso rápido à lista de conteúdos selecionados, um histórico de "Continuar Assistindo" e notificações.





Cada usuário é único e tem sua própria maneira de aproveitar sua jornada na Max. A seção "Minhas Coisas" vai salvar tudo o que os usuários amam na plataforma em um só lugar, com acesso rápido à lista de conteúdos selecionados, um histórico de "Continuar Assistindo" e notificações. Recomendações Personalizadas: Para aqueles que ainda não decidiram o que assistir, Max os levará à descoberta de possibilidades ilimitadas com recomendações personalizadas com base nas suas preferências.

Confira também como ficarão os novos planos do Max