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Cinema

Tom Cruise vai fazer terceiro filme de "Top Gun"

Ehren Kruger, co-escritor de "Top Gun: Maverick", filme de maior bilheteria da carreira de Cruise, já está trabalhando em um novo roteiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 16:40

Ehren Kruger, co-escritor de "Top Gun: Maverick", que se tornou o filme de maior bilheteria da carreira de Tom Cruise, está trabalhando em um roteiro para um novo filme de "Top Gun".
Segundo o The Guardian, o novo longa reunirá Cruise com Miles Teller e Glen Powell. O diretor ainda não foi confirmado, mas Joseph Kosinski, responsável por comandar o filme de 2022, está no radar.
Tom Cruise no filme Top Gun: Maverick
Tom Cruise em cena do filme "Top Gun: Maverick" Crédito: Reprodução/Instagram
Em "Top Gun: Maverick", Cruise foi o piloto da marinha Pete "Maverick" Mitchell, espécie de guru de uma nova geração de caças, que inclui Bradley "Rooster" Bradshaw, vivido por Teller, e Jake "Hangman" Seresin, interpretado por Powell.
O sucesso foi uma sequencia tardia para o filme original, de 1986, "Top Gun", que acumulou mais de US$ 1,49 bilhão em bilheterias de todo o mundo. O longa era o de maior sucesso de Cruise até "Missão Impossível - Fallout", de 2018.
A notícia do novo filme acontece no momento em que Tom Cruise é disputado por grandes estúdios de Hollywood. A Warner Bros. e Discovery anunciou um contrato não exclusivo com o ator para "desenvolver filmes teatrais originais e de franquia", mas os direitos de "Top Gun" estão com a Paramount, assim como aqueles de "Missão Impossível", que terá um novo filme previsto para 2025, com direção de Christopher McQuarrie.

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