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Cinema

Titanic: Kate Winslet diz que beijar Leonardo DiCaprio foi 'um pesadelo'

Os dois interpretaram Jack e Rose, um casal de classes sociais diferentes que se apaixona durante o tempo no navio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 10:10

Cena do filme
Cena do filme "Titanic" Crédito: Paramount Pictures
Kate Winslet revelou detalhes sobre contracenar com Leonardo DiCaprio em Titanic. Os dois interpretaram Jack e Rose, um casal de classes sociais diferentes que se apaixona durante o tempo no navio.
Em entrevista à Vanity Fair, a atriz disse que beijar o colega de elenco "não foi tudo isso". Ela explicou que a maquiagem dos dois era retocada constantemente e que por esse motivo, repetiam muitas cenas.
"Continuávamos repetindo esse beijo, e eu estava com muita maquiagem clara e tinha que checar nossa maquiagem entre as gravações, e acabava parecendo que eu tinha chupado uma barra de chocolate depois de cada tomada porque a maquiagem dele ficava em mim."
Ela ainda revelou que o ator não conseguia parar de rir, o que fez com que a cena demorasse mais para ser gravada. Nas tentativas de conseguir o take perfeito, a atriz acabou batendo o joelho na amurada do navio algumas vezes. "Foi um pesadelo", disse.
Apesar do incômodo, Kate confessou que DiCaprio é um "verdadeiro romântico". "Não é à toa que todas as jovens do mundo queriam ser beijadas por Leonardo DiCaprio".

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