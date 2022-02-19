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'The Marvelous Mrs. Maisel' é renovada para quinta e última temporada

A quarta temporada da série estreou nesta sexta-feira, 18, no Amazon Prime Video. Produção da última parte acontece em Nova Iorque
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 09:42

Rachel Brosnahan, na série 'The Marvelous Mrs. Maisel'
Rachel Brosnahan, na série 'The Marvelous Mrs. Maisel' Crédito: Philippe Antonello/Amazon Studios
O Amazon Prime Video anunciou nesta sexta-feira, 18, que sua série mais premiada, exibida em mais de 240 países em todo o mundo, The Marvelous Mrs. Maisel, foi renovada para sua quinta e última temporada - que está com produção em andamento na cidade de Nova York.
"Amy, Dan e Maravilhosa Sra. Maisel abriram um caminho incomparável, elevando as histórias que contamos sobre mulheres, desafiando as regras na nossa indústria e alterando para sempre o cenário do entretenimento com sua narrativa única", disse Jennifer Salke, head de Amazon Studios.
'The Marvelous Mrs. Maisel foi a primeira série do Amazon Studios a ser aprovada para múltiplas temporadas e ganhou 20 prêmios Emmy com 54 indicações em suas três primeiras temporadas. A série ganhou ainda cinco Critics Choice Awards, dois Producers Guild Awards, um Writers Guild Award, cinco Screen Actors Guild Awards, e um Peabody Award.
Nesta sexta-feira (18) chegou à plataforma a quarta temporada da série. Confira o trailer.

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