Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga: onde estão os criminosos de 'Tremembé'

Série que retrata o presídio de mesmo nome, do Prime Video, está despertando a curiosidade do público sobre os detentos

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:00

Série 'Tremembé', inspirada em livros de Ullisses Campbell, mostra por dentro do 'presídio dos famosos' Crédito: Stella Carvalho/Divulgação

"Tremembé", série que retrata o presídio de mesmo nome, no interior paulista, onde foram detidas pessoas conhecidas nacionalmente por seus crimes, estreou no fim de outubro no Prime Video e está despertando a curiosidade do público sobre os detentos mostrados na produção.

Dados do Google Trends indicam que, na semana de estreia, a série gerou mais interesse no buscador do que novelas da TV Globo e registrou cinco vezes mais pesquisas do que "Três Graças" e 10 vezes mais do que "Dona de Mim". As buscas pelo termo Tremembé aumentaram 23 vezes. O interesse pelo teste de Entre as perguntas mais procuradas sobre a série, muitas tratam da vida dos detentos. A curiosidade é grande. Pensando nisso, veja a seguir como ocorreram os crimes e como estão hoje os principais personagens retratados na produção.

Suzane von Richthofen

A mais procurada na internet por causa da série, segundo dados do Google Trends. Ela despertou interesse do público, que buscou informações sobre quando foi para Tremembé e qual a sua idade.

Hoje, aos 42 anos, Suzane é microempreendedora e vende chinelos personalizados e produtos artesanais pela internet. É casada com o médico Felipe Zecchini Muniz, com quem tem um filho de um ano.

Ela foi condenada pelo assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002. Na época, o então namorado, Daniel, e o cunhado, Cristian Cravinhos, também receberam pena de prisão.

Suzane deixou a prisão em 2021, mais de 20 anos após ser detida pelo crime.

Suzane von Richthofen reativa loja virtual e lança produtos após série 'Tremembé' Crédito: Folhapress/Reprodução Instagram

Cristian e Daniel Cravinhos

No Google, uma das principais dúvidas sobre Cristian Cravinhos, 49, na semana de estreia da série foi se ele teria se envolvido com homens na prisão, já que a produção retrata uma possível relação amorosa com outro detento.

Cristian Cravinhos Crédito: Reprodução/Instagram

"Bora, galera. Muita mentira", escreveu nas redes sociais ao comentar a produção do Prime Video. Em seu perfil no Instagram, afirma ser apaixonado por surfe.

Condenado a 38 anos de prisão pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, a mando da filha do casal, ele teve autorização da Justiça, em março deste ano, para cumprir o restante da pena em regime aberto.

Seu irmão, Daniel, 44, foi condenado a 38 anos e 11 meses. Ele era namorado de Suzane na época do crime. Cumpriu 15 anos de prisão e passou ao regime aberto em 2018.

Atualmente, é casado com a biomédica Carolina Andrade. Este não é seu primeiro casamento, em dezembro de 2014, uniu-se à filha de uma agente penitenciária.

Elize Matsunaga

Entre as principais buscas sobre Elize, 43, no Google, aparecem o ano em que o crime ocorreu e perguntas sobre como ela vive hoje.

Condenada em 2016 por homicídio qualificado e ocultação de cadáver pelo assassinato do marido, o empresário Marcos Matsunaga, ela recebeu uma pena de quase 19 anos, posteriormente reduzida. Em maio de 2022, deixou a prisão após cumprir 10 anos.

Elize Matsunaga em sua série documental da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

Atualmente, trabalha como motorista de aplicativo no interior de São Paulo. Em 2021, a Netflix lançou a série documental "Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime", que voltou ao top 10 da plataforma após o sucesso de "Tremembé".

Sandrão

Sandra Regina Ruiz Gomes foi presa em 2003 e condenada a 27 anos de prisão, pena posteriormente reduzida para 24 anos, pelo sequestro de um adolescente em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo.

Sandrão, ex de Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução/SBT

Reportagem da Folha de 2014 mostra que a vítima foi Talisson Vinicius da Silva Castro, de 14 anos, vizinho de Sandra. O pedido de resgate começou em R$ 40 mil, mas acabou reduzido para R$ 3 mil. Quando a família realizou o pagamento, o adolescente já havia sido morto com um tiro na cabeça.

Durante o período em que esteve em Tremembé, ela manteve relacionamentos com Suzane e Elize. Em 2015, recebeu autorização para migrar ao regime semiaberto e foi transferida para uma unidade prisional em São José dos Campos. Hoje, pouco se sabe sobre sua vida pessoal.

Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni

Condenada a 26 anos e oito meses pela morte da enteada Isabella Nardoni, 5, em 2008, Jatobá foi solta em junho de 2023. Alexandre Nardoni, pai de Isabella, recebeu pena superior a 30 anos pelo mesmo crime e deixou a prisão em maio de 2024, após cumprir 16 anos.

Desde então, ambos mantêm uma vida discreta. Em dezembro de 2024, a Justiça autorizou que passassem o Natal, o Ano-Novo e as férias na mansão da família no Guarujá. O casal tem dois filhos, hoje adolescentes.

Alexandre Nardoni foi condenado pela morte da filha, Isabella Crédito: Reprodução | TV Globo

Roger Abdelmassih

Antes de ser acusado por dezenas de pacientes de crimes sexuais, Roger Abdelmassih era conhecido como o "médico das estrelas". Considerado um dos principais especialistas em reprodução assistida do país.

Em 2010, foi condenado a 278 anos de prisão por uma série de estupros de pacientes. Em 2014, a pena foi reduzida para 181 anos devido à prescrição de alguns crimes. Ele permanece cumprindo a pena em uma cela individual na Penitenciária Dr. José Augusto Salgado, mais conhecida como Tremembé II, na cidade de mesmo nome, no Vale do Paraíba, em São Paulo.

O ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a mais de 181 anos de reclusão por estupro de pacientes em sua clínica de reprodução Crédito: Agência Lusa/Senad

Coluna da Folha, de Rogério Gentile, mostrou na última sexta-feira (7) que Abdelmassih foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar cerca de R$ 141 mil em dívidas ao condomínio Gávea e Tijuca, em Campinas, onde é proprietário de um apartamento de três dormitórios.

