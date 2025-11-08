Streaming

Série de 2021 sobre Elize Matsunaga volta ao top 10 da Netflix após sucesso de 'Tremembé'

Documentário conta em quatro episódios a história de Elize, autora de um dos crimes contemporâneos de maior repercussão do país

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 12:25

Elize Matsunaga em sua série documental da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

Uma das encarceradas retratadas em "Tremembé", recorde de audiência do Prime Video, Elize Matsunaga também tem uma série para chamar de sua. E, a julgar pelo interesse dos espectadores, ela foi redescoberta pelos fãs de true crime.

Lançada 2021, "Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime" entrou para a lista das séries mais assistidas do Netflix. A produção, documental, conta em uma temporada de quatro episódios a história de vida de Elize, autora de um dos crimes contemporâneos de maior repercussão do país. Em 2012, ela foi condenada a 16 anos e três meses de prisão por matar e esquartejar o marido, o empresário Marcos Kitano.

Em 2012, ela foi condenada a 16 anos e três meses de prisão por matar e esquartejar o marido, o empresário Marcos Kitano.

A série reconstrói toda a sua trajetória pessoal da bacharel em direito e ex-garota de programa, da infância em uma pequena cidade do interior do Paraná ao início do relacionamento clandestino com Kitano, quando ela trabalhava como acompanhante.

A vida atribulada relação pós-casamento, com acusações mútuas de traição, também é destacada. O crime cometido por ela é relatado em detalhes, assim como as investigações que o sucederam, com direito a uma entrevista da assassina confessa. Elize está em liberdade condicional desde 2022.

Este vídeo pode te interessar