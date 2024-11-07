Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Filmes e séries

'Stranger Things': Netflix confirma 5ª temporada em 2025 e revela títulos de episódios

5ª temporada vai encerrar a série com capítulos dirigidos pelo criador de "The Walking Dead" e o cineasta de "Deadpool & Wolverine"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 12:50

Cena da quarta temporada de Stranger Things
Cena da quarta temporada de Stranger Things Crédito: Reprodução Netflix
A quinta e última temporada de Stranger Things estreia em 2025, confirmou a Netflix nesta quarta-feira, 6. A plataforma divulgou um teaser que revela os títulos dos episódios, indicando algumas pistas.
Conforme o vídeo, a temporada será ambientada no outono de 1987. Os títulos dos episódios, em português, são: Missão de resgate; O desaparecimento de...; A armadilha; Feiticeiro; Tratamento de choque; A fuga de Camazotz; A ponte; e O mundo "direito".
No título do segundo episódio, a Netflix fez suspense e escondeu o nome de um personagem que vai desaparecer. Já o nome do último episódio parece fazer referência a uma vitória dos mocinhos de Hawkins, deixando o temível Mundo Invertido no passado.
A Netflix ainda compartilhou fotos de bastidores da gravação da série. Os fãs sentiram falta das personagens Eleven/Onze e Max, interpretadas por Millie Bobby Brown e Sadie Sink, que não aparecem nos registros.
As informações foram divulgadas neste 6 de novembro por conta do chamado Stranger Things Day, data escolhida pelos fãs da série para celebrá-la. Remete ao dia em que Will Byers (Noah Schnapp) desapareceu em Hawkins, Indiana, em 1983 - em cenas da primeira temporada, que foi ao ar em 2016 na plataforma.

Veja Também

9 séries e filmes que todo amante de histórias de realezas deveria assistir

Outros projetos do universo da série estão sendo desenvolvidos, com destaque para um espetáculo no West End de Londres, que chega à Broadway em Nova York no próximo ano; além de uma série derivada animada.

Veja Também

'Round 6': 2ª temporada da série coreana da Netflix ganha teaser intenso; assista

5 filmes surpreendentes sobre a vida após a morte

'Setembro 5', filme sobre os ataques terroristas nas Olimpíadas de Munique, ganha trailer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Netflix Streaming Série
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados