'Stranger Things': Netflix confirma 5ª temporada em 2025 e revela títulos de episódios

Cena da quarta temporada de Stranger Things Crédito: Reprodução Netflix

A quinta e última temporada de Stranger Things estreia em 2025, confirmou a Netflix nesta quarta-feira, 6. A plataforma divulgou um teaser que revela os títulos dos episódios, indicando algumas pistas.

Conforme o vídeo, a temporada será ambientada no outono de 1987. Os títulos dos episódios, em português, são: Missão de resgate; O desaparecimento de...; A armadilha; Feiticeiro; Tratamento de choque; A fuga de Camazotz; A ponte; e O mundo "direito".

No título do segundo episódio, a Netflix fez suspense e escondeu o nome de um personagem que vai desaparecer. Já o nome do último episódio parece fazer referência a uma vitória dos mocinhos de Hawkins, deixando o temível Mundo Invertido no passado.

A Netflix ainda compartilhou fotos de bastidores da gravação da série. Os fãs sentiram falta das personagens Eleven/Onze e Max, interpretadas por Millie Bobby Brown e Sadie Sink, que não aparecem nos registros.

As informações foram divulgadas neste 6 de novembro por conta do chamado Stranger Things Day, data escolhida pelos fãs da série para celebrá-la. Remete ao dia em que Will Byers (Noah Schnapp) desapareceu em Hawkins, Indiana, em 1983 - em cenas da primeira temporada, que foi ao ar em 2016 na plataforma.