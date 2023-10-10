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Cinema

'Som da Liberdade' lidera bilheterias no Brasil pela 3ª semana seguida

Longa bateu lançamentos de ‘Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso’ e ‘O Protetor: Capítulo Final’, mas doação de ingressos ainda gera controvérsias
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 11:15

O Som da Liberdade
Cena do filme "O Som da Liberdade" Crédito: Paris Filmes
O filme Som da Liberdade segue liderando as bilheterias brasileiras. O longa foi o mais assistido do último final de semana e já acumulou a marca de R$ 30 milhões, segundo dados da Comscore.
Três semanas após sua estreia no País, o filme já foi visto por 1,75 milhão de pessoas no Brasil e, nos últimos dias, superou os lançamentos de Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso e O Protetor: Capítulo Final.
Apesar dos números, o longa-metragem ainda gera controvérsias por conta da distribuição gratuita de ingressos. Conforme apontado por reportagem do Estadão, no site da produtora do filme, é possível reivindicar um código para assisti-lo sem pagar, o que não é uma prática comum.
Apoiado por nomes da direita nos Estados Unidos, incluindo o ex-presidente americano Donald Trump, Som da Liberdade estreou no Brasil em 21 de setembro. O filme já atraiu caravanas de religiosos e até de policiais militares ao cinemas.
Ainda assim, com o esquema de distribuição de ingressos, é difícil saber o público real do longa. O Estadão entrou em contato com o OCA (Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual), órgão pertencente à Ancine, que explicou que o Sistema de Controle de Bilheteria monitora somente a emissão de bilhetes, sejam eles de preço inteiro, meia-entrada, cortesia ou promocional. Todas as modalidades são passíveis de contabilização.
Já uma porta-voz da Comscore corroborou a informação, relatando que os dados de público fornecidos por eles se referem apenas à compra de ingressos; não a quantas pessoas de fato compareceram às salas de cinema. Por isso, os números obtidos podem estar inflacionados.

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