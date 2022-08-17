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Série 'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder' tem pré-estreia nos EUA

A primeira temporada da nova série da Amazon Prime Video estreia no dia 2 de setembro; veja trailers
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 11:55

Cena de 'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder'
Cena de 'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder' Crédito: Foto/Amazon Prime Video
Considerada a série de televisão mais cara da história, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder foi apresentada mundialmente na segunda-feira, 15, em Los Angeles (EUA) em uma luxuosa estreia com Jeff Bezos, fundador da Amazon, cuja plataforma audiovisual, a Amazon Prime Video, transmitirá a produção.
A tão esperada megaprodução será lançada em 2 de setembro no Amazon Prime com um orçamento de US$ 1 bilhão. Mas, segundo seus produtores, o custo é uma "pechincha". A produção televisiva parece ter sido uma obsessão pessoal de Jeff Bezos, o bilionário fundador da gigante do comércio eletrônico que também se tornou uma grande plataforma audiovisual.
A ambiciosa adaptação do universo criado por J.R.R. Tolkien em seus romances começou quando a Amazon Prime comprou os direitos por US$ 250 milhões, há cerca de cinco anos. Ambientada no universo Tolkien, milhares de anos antes dos eventos da famosa trilogia cinematográfica, a série deve se passar em cinco temporadas de dez episódios cada.
Bezos se juntou ao elenco de atores e diretores na estreia nos estúdios Culver, na Califórnia, na noite de segunda-feira, onde os dois primeiros episódios foram exibidos antes de um show de luzes realizado por dezenas de drones iluminados.
A produtora executiva Lindsey Weber chamou o custo de US$ 1 bilhão de uma "manchete muito chamativa sobre a qual as pessoas gostam de falar", mas prometeu que os espectadores "verão que o dinheiro está na tela". A produtora declarou que o orçamento se deve "à produção de cinco temporadas". "Se você olhar para o que custa fazer um filme de grande sucesso, somos uma pechincha em comparação", acrescentou.
A história
Os Anéis de Poder se passa 4 mil anos antes da história da trilogia O Senhor dos Anéis e do Hobbit, na Segunda Era da Terra-Média esboçada de forma fragmentada em outros livros de Tolkien.
A produção conta com um amplo elenco de atores pouco conhecidos do público internacional. Morfydd Clark e Robert Aramayo interpretam as versões mais jovens dos elfos Galadriel e Elrond, personagens já conhecidos dos fãs dos filmes.
"É uma história de aventura épica, com temas universais e um verdadeiro trabalho de amor. Todos nós trabalhamos muito nisso e espero que as pessoas gostem", disse Aramayo na estreia. "Eles construíram uma cidade, com uma doca e barcos flutuando nela. É alucinante e muito, muito incrível poder atuar em alguns desses cenários", acrescentou. (Com agências internacionais).

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