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Cinema

Tony Ramos vive palmeirense roxo em '45 do Segundo Tempo'

O filme estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 18, e conta com Ary França e Cássio Gabus Mendes no elenco; confira o trailer
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 16:54

Ary França, Tony Ramos e Cássio Gabus Mendes em cena de '45 do Segundo Tempo'
Ary França, Tony Ramos e Cássio Gabus Mendes em cena de '45 do Segundo Tempo' Crédito: Foto: Paris Filmes
Sempre uma pessoa que transborda emoções e as provoca no público, Tony Ramos é protagonista do filme 45 do Segundo Tempo, que estreia nesta quinta-feira, 18 nos cinemas. Dirigido por Luiz Villaça, o veterano ator tem ao seu lado Cássio Gabus Mendes e Ary França, que fazem um trio de amigos que reforçam laços que os une. Em participação do programa Mais Você desta segunda, Tony destaque que a produção é uma "celebração da amizade".
O são-paulino Tony Ramos interpreta Pedro Baresi, dono de uma tradicional cantina italiana que é um palmeirense roxo. Ao reencontrar dois amigos de colégio, após 40 anos, vai reviver memórias adormecidas. Ivan (Cássio Gabus Mendes) e Mariano (Ary França) se reencontram com Pedro para recriar uma foto tirada na inauguração do metrô de São Paulo, em 1974.
Comédia com toques dramáticos, 45 do Segundo Tempo mostra esse Pedro, um sujeito que ama futebol, culinária italiana e sua vira-lata Calabresa. No entanto, a vida não está nada fácil para ele, que passa por dificuldades financeiras e a falta de esperança. Será um momento de refletir sobre sua vida e sua própria existência.
Além de mostrar três amigos em busca de reavivar laços afetivo, o filme coloca Pedro, Ivan e Mariano relembrando momentos felizes do passado juvenil. E eles vão sair em buscar da Soninha (Louise Cardoso), a musa da infância dos três.

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