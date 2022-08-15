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'Euphoria': 3ª temporada de vai mostrar personagens após formatura, diz Zendaya

‘Queremos nos certificar que todo mundo tem uma chance de brilhar’, disse a atriz
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 08:30

Ex-Disney, Zendaya interpreta Rue, jovem que acaba de sair da clínica da reabilitação mas não tem planos de continuar 'limpa'.
Ex-Disney, Zendaya interpreta Rue, jovem que acaba de sair da clínica da reabilitação mas não tem planos de continuar 'limpa'. Crédito: Divulgação/HBO
Zendaya revelou que a terceira temporada de Euphoria irá mostrar o destino dos personagens após a formatura. A declaração foi feita em entrevista ao site THR.
Sobre os novos episódios, a atriz protagonista e diretora também detalhou suas expectativas: "Eu acho que vai ser excitante explorar o que acontece com eles após a escola".
"Quero ver como Rue vai lidar com a sua jornada de sobriedade, quão caótico isso vai ser. Mas com os outros personagens também: quero ver como eles descobrem o que querem fazer com suas vidas depois da formatura, que tipo de pessoas eles querem ser", comentou ela.
Zendaya ainda apontou que o aspecto mais especial da 2ª temporada foi que ela "mergulhou nos personagens de forma muito mais profunda". "Acho que podemos fazer isso de novo no terceiro ano. Temos muito talento no nosso elenco, então queremos nos certificar que todo mundo tem uma chance de brilhar", disse.

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