'Euphoria': 3ª temporada de vai mostrar personagens após formatura, diz Zendaya

Ex-Disney, Zendaya interpreta Rue, jovem que acaba de sair da clínica da reabilitação mas não tem planos de continuar 'limpa'. Crédito: Divulgação/HBO

Zendaya revelou que a terceira temporada de Euphoria irá mostrar o destino dos personagens após a formatura. A declaração foi feita em entrevista ao site THR.

Sobre os novos episódios, a atriz protagonista e diretora também detalhou suas expectativas: "Eu acho que vai ser excitante explorar o que acontece com eles após a escola".

"Quero ver como Rue vai lidar com a sua jornada de sobriedade, quão caótico isso vai ser. Mas com os outros personagens também: quero ver como eles descobrem o que querem fazer com suas vidas depois da formatura, que tipo de pessoas eles querem ser", comentou ela.