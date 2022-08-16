Netflix: Família Addams aparece reunida em imagem da série "Wednesday"; veja

Pela primeira vez, foi divulgada uma foto da "Família Addams" reunida para a série "Wednesday", da Netflix. A imagem inédita da produção de Tim Burton foi publicada na "Vanity Fair", nesta terça-feira (16).
"Wednesday" irá focar em Wandinha Addams (interpretada por Jenna Ortega). No registro, é mostrado também Catherine Zeta-Jones, como Mortícia, e Luís Guzman, como Gomez Addams.
Ainda não há data de lançamento definida para "Wednesday". O elenco coadjuvante inclui nomes como Gwendoline Christie e Percy Hynes White.