Série "Habitação Social" mostra história de condomínios populares no ES

André Carloni, na Serra, é um dos conjuntos habitacionais retratados na minissérie “Habitação Social - Projetos de um Brasil” Crédito: Pique-Bandeira Filmes

"Habitação Social - Projetos de um Brasil" estão disponíveis gratuitamente no canal do YouTube da produtora Lançada em 2019, com exibição na TV Cultura, os episódios capixabas da minissérieestão disponíveis gratuitamente no canal do YouTube da produtora Pique-Bandeira Filmes até a próxima semana.

Dirigidos por Vitor Graize, os documentários "Conjunto Habitacional André Carloni", que retrata a formação do bairro da Serra, e "Residencial Vila Velha Minha Casa, Minha Vida", sobre um condomínio em Jabaeté, Vila Velha, estão entre os curtas-metragens selecionados para a iniciativa, que contou, em sua primeira temporada, com 13 episódios de 26 minutos mostrando o cotidiano de condomínios sociais espalhados pelo Brasil. Os programas foram uma coprodução entre Pique-Bandeira Filmes e A Flor e a Náusea.

A ideia de "Habitação Social - Projetos de um Brasil" é desenhar um panorama sobre a moradia popular no país, abordando questões sociais, econômicas, políticas e arquitetônicas que influenciaram as políticas públicas do setor, desde as primeiras Vilas Operárias até os recentes movimentos de luta pela moradia.

"A proposta do programa (que tem direção geral e roteiro de André Manfrim) é traçar um arco histórico sobre projetos de habitação social, especialmente na região Sudeste e em Brasília. Dentro desta perspectiva, os conjuntos de André Carloni e Jabaeté são exemplos mais recentes de projetos implementados pelo governo brasileiro", ressaltou Vitor Graize.

Os episódios utilizam entrevistas, grafismos, materiais de arquivo, plantas e croquis, abordando a diversidade de possibilidades de ocupação e uso desses espaços.

Participam do seriado moradores e profissionais de arquitetura e urbanismo. Na "escuta" dessas moradias, uma espécie de autorretrato da população relatando o cotidiano de edifícios e conjuntos residenciais, muitas vezes sem muita infraestrutura e afastado dos centros das grandes capitais.

"André Carloni vem de um projeto da ditatura militar, na década de 1970, dentro dos conjuntos do BNH (Banco Nacional da Habitação, extinto em 1986). É um local significativo na Grande Vitória, pois sua inauguração coincide com o momento da redemocratização do país, na década de 1980. Era uma fase de mobilização, com a campanha das Diretas Já e as greves trabalhistas. Em relação ao bairro, a mobilização também era forte, com moradores em busca de melhorias, como calçamento, transporte público, criação de escolas e postos de saúde", relata o realizador. Abaixo, veja o episódio relacionado a André Carloni.

Graize também contextualiza a questão de Jabaeté: "Trata-se de um exemplo da grandiosidade do Minha Casa, Minha Vida (que apoiou a construção de grandes conjuntos habitacionais com linhas de financiamento bancário para famílias de baixa renda) e, no caso, um dos mais notórios do Estado na época das gravações do documentário, em 2017. O Residencial Vila Velha (que conta com 1,5 mil apartamentos), em Jabaeté, foi inaugurado pela ex-presidente Dilma Rousseff, que veio para a ocasião. O conjunto fica localizado na região da Grande Terra Vermelha, uma área marcada por ocupações e movimentos de luta por moradia". Abaixo, veja o episódio que retrata Jabaeté.

Além da curta exibição no YouTube (termina na próxima semana), a primeira temporada de "Habitação Social - Projetos de um Brasil", com seus 13 episódios, também pode ser vista nas plataformas NOW, Amazon Prime, Claro e Vimeo On Demand.