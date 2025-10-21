Enigmático

Série da Netflix revê serial killer de Florença que nunca teve a identidade desvendada

Netflix lança "O Monstro de Florença", uma minissérie de quatro episódios que revisita um dos casos mais sombrios da Itália

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 09:50

Série 'O Monstro de Florença', da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

"Temos talvez uns cinco serial killers conhecidos na história italiana, e acredito que isso se deva mais à cultura familiar do que à cultura católica - aqui as pessoas são muito ligadas, é difícil haver pessoas tão isoladas como nos Estados Unidos. Tem sempre mãe, pai, irmão, irmã pedindo satisfação aos familiares, é mais difícil ter esse tipo de atividade", afirma Stefano Sollima.

Seu parceiro, Leonardo Fasolli, complementa: "Talvez seja também por isso que os serial killers nos fascinam - eles são o mal. E nós, o bem. Nós espectadores, todos nós. Talvez por isso eles nos tranquilizem. Você se sente confortável porque não é o mal."

Na quarta (22), a Netflix lança "O Monstro de Florença", uma minissérie de quatro episódios, criada e dirigida por Sollima e Fasolli, produzida na Itália, com atores locais, que revisita um dos casos mais sombrios e enigmáticos do país.

A dupla de "Gomorrah", de 2014, e "ZeroZeroZero", de 2019, reabre um mistério que assombra o país europeu há décadas. Entre 1968 e 1985, oito casais jovens foram assassinados em situações muito semelhantes: enquanto transavam em carros estacionados nos arredores de Florença. O autor dos crimes até hoje não foi desvendado, apesar de dois julgamentos muito midiáticos terem acontecido, pessoas terem sido presas e um suspeito ter desaparecido do mapa.

Até hoje não se sabe nem se o tal monstro de Florença era mesmo uma pessoa só. Mas os crimes realmente seguiam um padrão: os tiros eram disparados com uma pistola Beretta calibre .22, e os corpos eram mutilados depois.

Foi a imprensa quem apelidou o autor dos crimes de "Il Mostro di Firenze" - o "Monstro de Florença", em tradução livre -, transformando-o em um símbolo do mal absoluto, que aterrorizou gerações e virou uma obsessão nacional.

Série 'O Monstro de Florença', da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

A série, no entanto, é muito diferente de outras produções de true crime em que o assassino é o protagonista. Sollima e Fasolli apresentam, em cada episódio, uma versão da investigação que acaba por inocentar, ou pelo menos levantar sérias dúvidas, a respeito de cada suspeito. É como se cada capítulo fosse a recriação de um ou vários crimes, mas que, no final, mostra como aquela versão não pode ser a definitiva, ainda que a história termine com uma prisão.

"Contamos exatamente o que aconteceu e decidimos usar os nomes verdadeiros. Não podíamos inventar nada também tínhamos obrigações legais, já que era uma história real. A única decisão criativa que tomamos foi escolher o que não contar, o que omitir, porque incluir tudo deixaria a história muito mais confusa", explica Fasolli.

Sollima esclarece que a narrativa se concentra nos suspeitos e não nos investigadores: "Decidimos não falar sobre a investigação, nem mostrar as coisas do ponto de vista dos investigadores, mas sim dos suspeitos dos tais monstros. E essas pessoas talvez não fossem o Monstro de Florença, pode ser que sim, pode ser que não. As investigações continuam abertas. Os familiares dos dois rapazes franceses continuam a investigar, e muitos não estão satisfeitos com os resultados dos julgamentos. O caso está longe de ser resolvido."

Fasolli ressalta a importância da precisão histórica: "Não inventamos nada, apenas fizemos a melhor pesquisa possível e organizamos todo o material de maneira que o público possa tirar suas próprias conclusões. Tudo o que se vê na série aconteceu de verdade. Os personagens são retratados conforme aparecem nos documentos oficiais. Não há interpretação é assim que foi."

A primeira história apresentada é também a única em que há uma testemunha ainda viva, o menino Natalino, que estava no banco de trás do carro em que sua mãe e seu amante, acreditando que o garoto dormia, começam a transar e foram mortos à queima-roupa.

O pai de Natalino passou a vida preso, condenado pelo duplo assassinato. "Do ponto de vista judicial, o primeiro assassinato, de 1968, teve um culpado reconhecido por lei - Stefano Mele, o pai de Natalino. Mas, na sentença final, o próprio juiz escreveu: 'Não acreditamos que Stefano Mele seja o culpado, mas, como ninguém mais confessou, presumimos que seja ele'", conta Sollima.

Natalino, o garoto, passou o resto da infância e da adolescência morando com diversas famílias adotivas e nunca testemunhou oficialmente. "Hoje em dia ele vive com a namorada em uma ocupação, não tem uma casa, nem uma profissão e vive entrando e saindo de clínicas de reabilitação por problemas com drogas e álcool", conta, desolado, Leonardo Fasolli.

Seu parceiro contextualiza ainda a raridade desse tipo de crime na Itália: "Este caso é o maior e mais importante que tivemos. O livro foi escrito por um autor americano junto com o jornalista italiano Mario Spezi. E, por isso, o caso ficou famoso também nos Estados Unidos. O escritor da série "Hannibal Lecter", o escritor americano Thomas Harris, também veio à Itália assistir ao julgamento. Foi o maior caso de serial killer da Itália - todo mundo sabia."

Sobre o que esperam que aconteça quando o mundo assistir à "O Monstro de Florença", Sollima é categórico: "O que nos move num projeto nunca é o que virá depois - não sabemos se essa história vai ressoar fora da Itália. Nos preocupamos apenas em torná-la compreensível. Nosso único objetivo é contar bem a história que queremos contar, e torcer para que o público goste."

Fasolli, no final da conversa, que aconteceu no elegante Excelsior Hotel, no Lido, durante o Festival de Veneza, revela sua teoria a respeito do assassino: "Essa história está muito ligada à cultura patriarcal e à forma como os homens veem as mulheres na nossa sociedade - ainda hoje temos um feminicídio por dia na Itália."

O MONSTRO DE FLORENÇA

Quando: quarta (22)

Onde: Na Netflix

Classificação: 16 anos

Produção: Itália, 2025

Criação: Stefano Sollima, Leonardo Fasoli

