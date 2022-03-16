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Selena Gomez irá desenvolver série inspirada em 'Gatinhas e Gatões'

'15 Candles' trará adolescentes latinas prestes a debutar. Os episódios deverão ter cerca de 30 minutos cada, e irão abordar temas como o sentimento de invisibilidade e a despedida da infância
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Março de 2022 às 15:00

A atriz Selena Gomez faz sucesso na cozinha em sua nova série
A atriz Selena Gomez irá desenvolver série inspirada em 'Gatinhas e Gatões' Crédito: Reuters/Folhapress
A atriz, cantora e produtora Selena Gomez, 29, se juntou a Tanya Saracho, de "How To Get Away With a Murder" e Gabriela Revilla Lugo, de "A Gangue", para desenvolver uma série de comédia inspirada no filme clássico "Gatinhas e Gatões" (1984), de John Hughes.
Segundo o site Variety, a nova série para televisão se chamará "15 Candles" e irá acompanhar a vida de quatro adolescentes latinas no ensino médio norte-americano. Os episódios deverão ter cerca de 30 minutos cada, e irão abordar temas como o sentimento de invisibilidade e a despedida da infância.
A série ainda não possui data oficial de estreia, sendo encomendada pela Peacock, será uma produção da Universal. O filme de 1984 --com o título original "16 Candles"-- mostra a vida de Sam (Molly Ringwald), uma adolescente prestes a completar 16 anos.
Na trama, Sam aguarda pelo aniversário, mas se dá conta que sua família inteira esqueceu da data especial, já que sua irmã mais velha iria se casar no dia seguinte da comemoração. No elenco, o longa conta com nomes como Michael Schoeffling e Anthony Michael Hall, além de Ringwald.
Selena também já produziu outras séries. Inicialmente conhecida por seu papel em "Os Feiticeiros de Waverly Place" (Disney), a artista esteve a frente de projetos como "Os 13 Porquês" (Netflix, 2017). Recentemente, ela estrelou a série "Only Murders in the Building" (Star+, 2021).

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